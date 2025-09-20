ORB Master
- Experten
- Othmen Mohammadi
- Version: 4.840
- Aktualisiert: 21 September 2025
- Aktivierungen: 10
ORB Master — der Autopilot gegen Chaos
Noch nicht konstant? Zu viele Klicks, Stopps verschieben, alle 3 Minuten Meinung ändern? ORB Master bringt dich auf Schienen.
Einfaches Prinzip: Klarer Setup — Opening Range Breakout — jedes Mal gleich ausgeführt, mit kontrolliertem Risiko und stabilen Regeln.
Was er für dich tut
-
Sofortiges visuelles Raster: erkennt das ORB-Fenster, zeichnet die Box, wartet auf den Ausbruch.
-
Saubere, reproduzierbare Einstiege: Retest oder Close der Break-Kerze.
-
Automatisches Trade-Management: SL/TP beim Einstieg, optional Break-Even und Trailing.
-
Gegen Overtrading: ein Trade gleichzeitig / pro Tag (wenn aktiviert).
-
Strukturierte Session: Start = ORB, Ende = gewählte Uhrzeit, Session-Linien sichtbar.
Warum passend bei fehlender Disziplin
-
Weniger Entscheidungen, weniger Fehler: immer die gleiche Routine.
-
Risiko fixiert: automatisches, normalisiertes Positions-Sizing.
-
Kein “Stopp mal schnell verschieben”: Regeln werden ausgeführt, Punkt.
-
Klarer Überblick: Balance, Equity, Margin, P/L, Spread.
Nutzererlebnis
-
Live: schlankes Dashboard + ORB/Session-Zeichnungen.
-
Backtests: schnell — Minimal-Visuals (ORB + Session) im visuellen Modus, keine im nicht-visuellen.
-
Broker/MQL5-konform: Tick-Ausrichtung, Stop/Freeze-Level, Margin-Checks, Pre-Trade-Validierung. Robust.
Erwartung
Keine Zauberei. ORB Master ordnet deinen Prozess, reduziert Fehler und hält Verluste unter Kontrolle. Ziel: weg vom “Gefühl”, hin zu einem einfachen, sauber ausgeführten Plan.
Für wen?
-
Trader, die Impulsivität stoppen und einem klaren Plan folgen wollen.
-
Anfänger/Fortgeschrittene, die die Ausführung automatisieren möchten.
Nicht für dich, wenn…
Du “nach Gefühl” überall klickst und Stops von Hand verschiebst: falsches Tool.
Hinweis: Trading birgt Risiken. Teste im Demo, passe das Risiko an und lass den EA tun, wofür er gebaut ist: einen einfachen Plan sauber ausführen.
A robot that tested well, I hope it will be as good as it needs to be in the future, I'll keep you updated.