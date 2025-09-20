ORB Master — der Autopilot gegen Chaos

Noch nicht konstant? Zu viele Klicks, Stopps verschieben, alle 3 Minuten Meinung ändern? ORB Master bringt dich auf Schienen.

Einfaches Prinzip: Klarer Setup — Opening Range Breakout — jedes Mal gleich ausgeführt, mit kontrolliertem Risiko und stabilen Regeln.

Was er für dich tut

Sofortiges visuelles Raster: erkennt das ORB-Fenster, zeichnet die Box, wartet auf den Ausbruch.

Saubere, reproduzierbare Einstiege: Retest oder Close der Break-Kerze .

Automatisches Trade-Management: SL/TP beim Einstieg, optional Break-Even und Trailing .

Gegen Overtrading: ein Trade gleichzeitig / pro Tag (wenn aktiviert).

Strukturierte Session: Start = ORB, Ende = gewählte Uhrzeit, Session-Linien sichtbar.

Warum passend bei fehlender Disziplin

Weniger Entscheidungen, weniger Fehler: immer die gleiche Routine.

Risiko fixiert: automatisches, normalisiertes Positions-Sizing.

Kein “Stopp mal schnell verschieben”: Regeln werden ausgeführt, Punkt.

Klarer Überblick: Balance, Equity, Margin, P/L, Spread.

Nutzererlebnis

Live: schlankes Dashboard + ORB/Session-Zeichnungen.

Backtests: schnell — Minimal-Visuals (ORB + Session) im visuellen Modus, keine im nicht-visuellen.

Broker/MQL5-konform: Tick-Ausrichtung, Stop/Freeze-Level, Margin-Checks, Pre-Trade-Validierung. Robust.

Erwartung

Keine Zauberei. ORB Master ordnet deinen Prozess, reduziert Fehler und hält Verluste unter Kontrolle. Ziel: weg vom “Gefühl”, hin zu einem einfachen, sauber ausgeführten Plan.

Für wen?

Trader, die Impulsivität stoppen und einem klaren Plan folgen wollen.

Anfänger/Fortgeschrittene, die die Ausführung automatisieren möchten.

Nicht für dich, wenn…

Du “nach Gefühl” überall klickst und Stops von Hand verschiebst: falsches Tool.

Hinweis: Trading birgt Risiken. Teste im Demo, passe das Risiko an und lass den EA tun, wofür er gebaut ist: einen einfachen Plan sauber ausführen.



