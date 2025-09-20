ORB Master

4

ORB Master — der Autopilot gegen Chaos

Noch nicht konstant? Zu viele Klicks, Stopps verschieben, alle 3 Minuten Meinung ändern? ORB Master bringt dich auf Schienen.

Einfaches Prinzip: Klarer Setup — Opening Range Breakout — jedes Mal gleich ausgeführt, mit kontrolliertem Risiko und stabilen Regeln.

Was er für dich tut

  • Sofortiges visuelles Raster: erkennt das ORB-Fenster, zeichnet die Box, wartet auf den Ausbruch.

  • Saubere, reproduzierbare Einstiege: Retest oder Close der Break-Kerze.

  • Automatisches Trade-Management: SL/TP beim Einstieg, optional Break-Even und Trailing.

  • Gegen Overtrading: ein Trade gleichzeitig / pro Tag (wenn aktiviert).

  • Strukturierte Session: Start = ORB, Ende = gewählte Uhrzeit, Session-Linien sichtbar.

Warum passend bei fehlender Disziplin

  • Weniger Entscheidungen, weniger Fehler: immer die gleiche Routine.

  • Risiko fixiert: automatisches, normalisiertes Positions-Sizing.

  • Kein “Stopp mal schnell verschieben”: Regeln werden ausgeführt, Punkt.

  • Klarer Überblick: Balance, Equity, Margin, P/L, Spread.

Nutzererlebnis

  • Live: schlankes Dashboard + ORB/Session-Zeichnungen.

  • Backtests: schnell — Minimal-Visuals (ORB + Session) im visuellen Modus, keine im nicht-visuellen.

  • Broker/MQL5-konform: Tick-Ausrichtung, Stop/Freeze-Level, Margin-Checks, Pre-Trade-Validierung. Robust.

Erwartung

Keine Zauberei. ORB Master ordnet deinen Prozess, reduziert Fehler und hält Verluste unter Kontrolle. Ziel: weg vom “Gefühl”, hin zu einem einfachen, sauber ausgeführten Plan.

Für wen?

  • Trader, die Impulsivität stoppen und einem klaren Plan folgen wollen.

  • Anfänger/Fortgeschrittene, die die Ausführung automatisieren möchten.

Nicht für dich, wenn…

Du “nach Gefühl” überall klickst und Stops von Hand verschiebst: falsches Tool.

Hinweis: Trading birgt Risiken. Teste im Demo, passe das Risiko an und lass den EA tun, wofür er gebaut ist: einen einfachen Plan sauber ausführen.


Bewertungen 1
Ioan-claudiu Georgescu
126
Ioan-claudiu Georgescu 2025.11.18 12:42 
 

A robot that tested well, I hope it will be as good as it needs to be in the future, I'll keep you updated.

