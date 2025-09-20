ORB Master
- エキスパート
- Othmen Mohammadi
- バージョン: 4.840
- アップデート済み: 21 9月 2025
- アクティベーション: 10
ORB Master — 無茶を止めるオートパイロット
まだ安定していない？クリックし過ぎ、ストップを動かす、3分ごとに方針転換？ORB Master がレールに戻します。
超シンプルな発想： 明快なセットアップ Opening Range Breakout を、毎回同じやり方で実行。リスク管理とルールは一定。
できること
-
視覚的な枠組み： ORB 時間帯を検出、ボックス描画、ブレイクを待機。
-
きれいで再現性のあるエントリー： リテスト または ブレイク足のクローズ。
-
自動管理： エントリー時に SL/TP 設定、ブレイクイーブン と トレーリング は任意。
-
オーバートレード抑制： 同時/1日あたり1トレード（必要なら）。
-
セッション管理： 開始＝ORB、終了＝設定時刻、セッションライン表示。
規律が弱い人に向いている理由
-
判断が減る＝ミスが減る： いつも同じルーティン。
-
リスク固定： 自動・標準化されたポジションサイズ。
-
“少しだけストップ動かす”を禁止： ルールが自動で実行。
-
見やすい： 残高、エクイティ、証拠金、損益、スプレッドなど。
使い心地
-
ライブ： すっきりしたダッシュボード + ORB/セッション描画。
-
バックテスト： 速い — 可視モードは ORB+セッションのみ、非可視モードは描画なし。
-
ブローカー/MQL5 準拠： ティック単位、ストップ/フリーズレベル順守、証拠金チェック、事前バリデーション。堅牢。
期待値
魔法ではありません。ORB Master はプロセスを整え、ミスを減らし、損失をコントロール下に置きます。目的は“勘”からシンプルで正確な実行へ。
対象
-
衝動を抑え、明確なプランに従いたいトレーダー。
-
実行を自動化したい初中級者。
向かない人
感覚でクリックし、手でストップを動かしたい人：向いていません。
重要： トレードはリスクがあります。デモで試し、許容度に合わせてリスクを設定し、EA にシンプルな計画の正確な実行を任せてください。
A robot that tested well, I hope it will be as good as it needs to be in the future, I'll keep you updated.