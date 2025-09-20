ORB Master

4

ORB Master — 無茶を止めるオートパイロット

まだ安定していない？クリックし過ぎ、ストップを動かす、3分ごとに方針転換？ORB Master がレールに戻します。

超シンプルな発想： 明快なセットアップ Opening Range Breakout を、毎回同じやり方で実行。リスク管理とルールは一定。

できること

  • 視覚的な枠組み： ORB 時間帯を検出、ボックス描画、ブレイクを待機。

  • きれいで再現性のあるエントリー： リテスト または ブレイク足のクローズ

  • 自動管理： エントリー時に SL/TP 設定、ブレイクイーブントレーリング は任意。

  • オーバートレード抑制： 同時/1日あたり1トレード（必要なら）。

  • セッション管理： 開始＝ORB、終了＝設定時刻、セッションライン表示。

規律が弱い人に向いている理由

  • 判断が減る＝ミスが減る： いつも同じルーティン。

  • リスク固定： 自動・標準化されたポジションサイズ。

  • “少しだけストップ動かす”を禁止： ルールが自動で実行。

  • 見やすい： 残高、エクイティ、証拠金、損益、スプレッドなど。

使い心地

  • ライブ： すっきりしたダッシュボード + ORB/セッション描画。

  • バックテスト： 速い — 可視モードは ORB+セッションのみ、非可視モードは描画なし。

  • ブローカー/MQL5 準拠： ティック単位、ストップ/フリーズレベル順守、証拠金チェック、事前バリデーション。堅牢。

期待値

魔法ではありません。ORB Master はプロセスを整え、ミスを減らし、損失をコントロール下に置きます。目的は“勘”からシンプルで正確な実行へ。

対象

  • 衝動を抑え、明確なプランに従いたいトレーダー。

  • 実行を自動化したい初中級者。

向かない人

感覚でクリックし、手でストップを動かしたい人：向いていません

重要： トレードはリスクがあります。デモで試し、許容度に合わせてリスクを設定し、EA にシンプルな計画の正確な実行を任せてください。


レビュー 1
Ioan-claudiu Georgescu
126
Ioan-claudiu Georgescu 2025.11.18 12:42 
 

A robot that tested well, I hope it will be as good as it needs to be in the future, I'll keep you updated.

