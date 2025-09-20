ORB Master — 무리수를 막는 오토파일럿

아직 꾸준하지 않나요? 클릭 과다, 스톱 이동, 3분마다 번복? ORB Master가 레일 위로 돌려놓습니다.

핵심: 명확한 Opening Range Breakout 셋업을 매번 같은 방식으로 실행. 리스크는 통제, 규칙은 일정.

무엇을 해주나

즉시 보이는 프레임: ORB 구간 감지, 박스 표시, 돌파 대기.

깔끔하고 재현 가능한 진입: 리테스트 또는 돌파봉 종가 .

자동 관리: 진입 시 SL/TP 설정, BE/트레일링 선택 가능.

오버트레이딩 차단: 동시에/하루에 1건 제한(옵션).

세션 규율: 시작=ORB, 종료=설정 시간, 세션 라인 표시.

규율이 부족할 때 적합한 이유

결정↓ 오류↓: 항상 같은 루틴.

리스크 고정: 자동·표준화 사이징.

“스톱 살짝만” 금지: 규칙 자동 실행.

명확한 정보: 잔고, 에쿼티, 마진, 손익, 스프레드.

사용 경험

라이브: 깔끔한 대시보드 + ORB/세션 표시.

백테스트: 빠름 — 시각모드 ORB+세션만, 비시각모드 표시 없음.

브로커/MQL5 준수: 틱 정렬, 스톱/프리즈 레벨, 마진 체크, 사전 검증. 견고함.

기대치

마법 아님. ORB Master는 프로세스를 정돈하고 실수를 줄이며 손실을 통제합니다. 목표: 감(感) 매매에서 간단하고 정확한 실행으로.

대상

충동 클릭을 멈추고 명확한 플랜을 따르고 싶은 트레이더.

실행 자동화를 원하는 초·중급자.

비권장

감으로 여기저기 클릭하고 스톱을 손으로 끌고 싶다면: 맞지 않습니다.

유의: 트레이딩은 위험합니다. 데모로 테스트하고, 본인 허용 범위에 맞게 리스크를 조정하세요. EA가 잘하는 일 — 단순한 플랜을 제대로 실행 — 을 하게 두세요.



