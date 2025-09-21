ORB Master — le pilote auto qui t’empêche de faire n’importe quoi

Tu n’es pas encore régulier ? Tu cliques trop, tu bouges tes stops, tu changes d’avis toutes les 3 minutes ? ORB Master te met sur des rails.

Principe ultra-simple : on prend un setup clair — l’Opening Range Breakout — et on l’exécute toujours pareil, avec un risque maîtrisé et des règles stables.

Ce que ça fait pour toi

Cadre visuel immédiat : l’EA repère la plage d’ouverture (ORB), trace la boîte et attend la cassure.

Entrée propre et répétable : au retest ou à la clôture de la bougie de break.

Gestion auto du trade : SL/TP posés dès l’entrée, Break-Even et Trailing optionnels.

Anti-surtrading : limite les excès (un trade à la fois / par jour, si activé).

Session cadrée : début = ORB, fin = heure définie, lignes de session visibles.

Pourquoi c’est adapté si tu manques (encore) de discipline

Moins de décisions, moins d’erreurs : toujours la même routine.

Risque verrouillé : sizing automatique et normalisé.

Pas de “je touche un peu le stop” : les règles s’exécutent, point.

Lecture claire : infos essentielles affichées (balance, equity, marge, P/L, spread).

Expérience utilisateur

Live : dashboard propre + dessins ORB/Session.

Backtests : fluide — visuel minimal (ORB + session), non visuel sans objets.

Conformité broker/MQL5 : alignement au tick, respect des niveaux, contrôle de marge, vérifications pré-trade. Bref, de la robustesse.

À quoi t’attendre

Ce n’est pas une baguette magique. ORB Master cadence ton process, réduit les bêtises, et garde les pertes sous contrôle. Le but : passer du “feeling” à un plan simple qui s’exécute proprement.

Pour qui ?

Traders qui veulent arrêter les impulsions et suivre un plan clair.

Débutants/intermédiaires qui veulent automatiser l’exécution d’un setup efficace.

À éviter si…

Tu veux cliquer partout “au feeling” et déplacer les stops à la main : ce n’est pas l’outil.

Rappel sérieux : le trading comporte des risques. Teste en démo, adapte le risque à ton confort, et laisse l’EA faire ce pour quoi il est conçu : exécuter proprement un plan simple.



