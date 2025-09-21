ORB Master
- Experts
- Othmen Mohammadi
- Version: 4.840
- Mise à jour: 21 septembre 2025
- Activations: 10
Tu n’es pas encore régulier ? Tu cliques trop, tu bouges tes stops, tu changes d’avis toutes les 3 minutes ? ORB Master te met sur des rails.
Principe ultra-simple : on prend un setup clair — l’Opening Range Breakout — et on l’exécute toujours pareil, avec un risque maîtrisé et des règles stables.
Ce que ça fait pour toi
-
Cadre visuel immédiat : l’EA repère la plage d’ouverture (ORB), trace la boîte et attend la cassure.
-
Entrée propre et répétable : au retest ou à la clôture de la bougie de break.
-
Gestion auto du trade : SL/TP posés dès l’entrée, Break-Even et Trailing optionnels.
-
Anti-surtrading : limite les excès (un trade à la fois / par jour, si activé).
-
Session cadrée : début = ORB, fin = heure définie, lignes de session visibles.
Pourquoi c’est adapté si tu manques (encore) de discipline
-
Moins de décisions, moins d’erreurs : toujours la même routine.
-
Risque verrouillé : sizing automatique et normalisé.
-
Pas de “je touche un peu le stop” : les règles s’exécutent, point.
-
Lecture claire : infos essentielles affichées (balance, equity, marge, P/L, spread).
Expérience utilisateur
-
Live : dashboard propre + dessins ORB/Session.
-
Backtests : fluide — visuel minimal (ORB + session), non visuel sans objets.
-
Conformité broker/MQL5 : alignement au tick, respect des niveaux, contrôle de marge, vérifications pré-trade. Bref, de la robustesse.
À quoi t’attendre
Ce n’est pas une baguette magique. ORB Master cadence ton process, réduit les bêtises, et garde les pertes sous contrôle. Le but : passer du “feeling” à un plan simple qui s’exécute proprement.
Pour qui ?
-
Traders qui veulent arrêter les impulsions et suivre un plan clair.
-
Débutants/intermédiaires qui veulent automatiser l’exécution d’un setup efficace.
À éviter si…
Tu veux cliquer partout “au feeling” et déplacer les stops à la main : ce n’est pas l’outil.
Rappel sérieux : le trading comporte des risques. Teste en démo, adapte le risque à ton confort, et laisse l’EA faire ce pour quoi il est conçu : exécuter proprement un plan simple.