GdeAsset Momentum

GdeAsset144 uses Advanced Technical Strategies with Fibonacci Ratios and Moving Average Momentum. It features Automated Lot Risk Management and Stops with minimal Drawdown and Optimal Payoff, with accuracy above 80%, using Only Buy or Only Sell. Also used in Treasury to Accumulate Position by disabling stop. Perfect for Day Trading, Swing Trading, or Position Trading.


www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida

danigalv@gmail.com

Produtos recomendados
Crazy Scalper mt5
Iurii Tokman
Experts
Crazy Scalper mt5   Cambista louco Crazy Scalper   é um robô de negociação sem indicador que usa um sistema de scalping que negocia em duas direções simultaneamente (compra e venda). Ao mesmo tempo, as posições multidirecionais não podem ser lucrativas e uma das posições abertas irá necessariamente para prejuízo. Se houver uma posição perdedora, um bloqueio (bloqueio) é usado. Por sua vez, se a posição de travamento não tiver cumprido sua função e a cotação for revertida, o saque é utilizado sem
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Experts
MetaCove AI: Precision Pullback Engine (v1.2) An Advanced, Fully-Automated Algorithmic Trading System by Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Platform: MetaTrader 5 (MT5) Overview: The MetaCove AI: Precision Pullback Engine is a high-performance, expert advisor (EA) built to identify low-risk, high-probability entry points in trending markets. The system is fully automated, employing institutional-grade logic to analyze pullbacks using multi-timefram
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria é um Expert Advisor (EA) automatizado projetado para o MetaTrader 5. Assim como as bactérias benéficas coexistem simbioticamente conosco na natureza, nos esforçamos para coexistir harmoniosa e simbioticamente com os mercados. É um EA plug-and-play onde você só precisa definir suas preferências de gerenciamento de risco e escolher os dias da semana em que deseja negociar. Principalmente focado e otimizado nos últimos 12 anos, ele funciona melhor com três pares de moedas principais:
Advanced Grid Trader
Adrian Patrascu
Experts
The ADVANCED GRID TRADER Expert Advisor (EA) is an automated trading system designed to capitalize on price fluctuations in all currency pairs and metals (XAU/XAG). It can be used in any timeframe however the best results were achieved in the Daily timeframe with EMA 178, reversed trades.   The EA employs a grid trading strategy, where buy and sell orders are placed at regular grid points. The user sets its take profit step as well to best take advantage from market movements.   The ADVANCED GRI
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experts
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
FxWorldGodfathermq5
Afjal Hussain Swapan
Experts
roduct Overview Smart Grid Hedging EA is an advanced algorithmic trading system that combines   trend filtering ,   grid trading , and   hedging strategies   to create a robust automated trading solution. This Expert Advisor is designed for forex and commodity markets with special optimization for gold (XAUUSD) trading.   Core Features Dual Engine System Engine A : Specialized for buy (long) positions with independent magic number Engine B : Specialized for sell (short) positions with independ
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Hundred Egg EA MT5
Tsoi Chi Kin
5 (2)
Experts
Hundred Egg EA   is a fully automated trading system, which is especially effective in trading extreme reverse situations.  Several pattern recognization techniques had been integrated to analyze the market.  Built-in special designed market filters to protect the capital.  It targets AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD for correlation arbitrage opportunity. Next Price: $600 LIVE Signals: Crazy Mode (USD300 start):  https://www.mql5.com/en/signals/987229 Crazy Mode (USD700 start):  https://www.mql5.com/en/
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
CapitalGrid
Mr Nisit Noijeam
Experts
Code Components and Functionality: Basic Information #property : Used to define the EA properties like copyright, link, version, and description. input : Parameters that users can customize in the EA, such as enabling/disabling buy/sell orders, price levels, take profit points, lot sizes, etc. Main Functions OnInit() : Executes when the EA is initialized. It creates a label on the chart and draws red lines at specified price levels (Red Line). OnDeinit(const int reason) : Executes when the EA is
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
CatFather EA
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4 (4)
Experts
LIVE SIGNAL EXNESS Overview  CatFather EA- Advanced Breakout System for XAUUSD and BTCUSD CatFather EA is a professional multi-asset Expert Advisor designed exclusively for trading XAUUSD (Gold) and BTCUSD (Bitcoin). This breakout strategy leverages support and resistance levels to place pending orders during key market sessions, with built-in risk management and trailing stops for optimized performance. Optimized for fast backtesting and live trading, it includes a compact control panel for rea
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso. Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo GOLD or BITCOIN, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5. Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos. O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movi
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experts
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experts
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Esse robô é uma ferramenta automatizada de negociação que utiliza esses dois indicadores populares para identificar oportunidades de negociação no mercado Forex. O indicador RSI (Relative Strength Index) é um indicador técnico que mede a força relativa de um ativo em relação a outros ativos do mercado. O Bollinger Bands é um indicador que mede a volatilidade do mercado e ajuda a determinar os limites de preços para um determinado ativo. O robô de negociações com o indicador RSI e Bollinger Band
LT Stochastic EA
BacktestPro LLC
Experts
LT Stochastic EA is an expert advisor based on the on the Stochastic Oscillator indicator. It is one of the most used indicators by traders around the world. The LT Stochastic EA offer you the possibility to automate 4 different stochastic trading strategy (please refer to the attached pictures). Not only it is user friendly, it has also been designed to offer  great amount of flexibility to suit the need of everyone. IT comes in bult with many options such as:  Trading on Normal or Custom Symbo
Crossing Over
John Signer
Experts
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Experts
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Boom and Crash EA pro
Godbless C Nygu
1 (3)
Experts
Join Deriv link on profile>>> BOOM AND CRASH EA PRO  BOOM AND CRASH EA PRO is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS Lot size 0.2 Stop loss 5000 take profit 10000 Recommended pairs BOOM1000,CRASH1000 Recommended TimeFrame 15m Recommende
Iron Trader MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
Conselheiro universal. Funciona como um scalper e uma grade de ordem dinâmica. Aplica níveis para definir ordens de stop, stop loss, take profit e trailing stop que são invisíveis para o corretor. Os valores dos níveis podem ser definidos em pips ou como uma porcentagem da volatilidade média do preço (ATR). Pode funcionar em um horário determinado, tem proteção contra deslizamento e alargamento de propagação. O gráfico exibe informações sobre a qualidade da execução do pedido, o lucro recebido
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experts
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
ORB Master
Othmen Mohammadi
4 (1)
Experts
ORB Master — o piloto automático que impede as asneiras Ainda sem consistência? Clicas demais, mexes no stop, mudas de ideia a cada 3 minutos? O ORB Master coloca-te nos trilhos. Ideia simples: usar um setup claro — Opening Range Breakout — e executá-lo sempre do mesmo jeito, com risco controlado e regras estáveis. O que faz por ti Quadro visual imediato: deteta a janela ORB, desenha a caixa e espera a rutura. Entrada limpa e repetível: retest ou fecho da vela de rutura . Gestão automática: SL/
TurboGain EA
Sabrina Hellal
5 (2)
Experts
TurboGain EA  //////////// Don't go to the market, let the market come to you.////////// Real  Performance   OLD PRICE 1400$  Christmas promo price 300$ Advanced Automated Expert Advisor Powered by Artificial Intelligence Fully Automated Trading – Smart – Reliable Performance report on a real account with     FTMO             Real  Performance                                           Demo Performance  Overview: TurboGain EA is an advanced Expert Advisor designed for fully automated trading on
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (99)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.53 (17)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor (Robô de Investimento) projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando nove estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e tempos gráficos (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não utiliza técnicas de grade (grid), martingale ou preço mé
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
Sinal ao vivo (conta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5. Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas , juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável , o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo. Observe que os resultados individuais podem variar de
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experts
Leia isto primeiro (Muito importante) Não foi projetado para operações de curto prazo ou lucros rápidos. Sem Martingale / Sem Grade / Sem IA Projetado para traders focados em consistência a longo prazo. Resultados ao vivo:   Sinal ao vivo   |   Portfólio principal   |   Resultados FTMO Comunidade Pública:   Clique aqui O que é o Atlas do Ouro? Gold Atlas é um sistema de negociação automatizado profissional para ouro (XAUUSD). Ele utiliza uma abordagem de rompimento com múltiplas entradas para
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experts
Vortex Turbo — “Negocie a tempestade — controle o vórtice” O Vortex Turbo representa o próximo estágio evolutivo na negociação inteligente — um desenvolvimento único que combina arquitetura de IA de ponta, lógica de mercado adaptativa e controle de risco preciso. Construído sobre princípios algorítmicos comprovados, ele integra múltiplas estratégias em um ecossistema unificado de alta velocidade, impulsionado por um novo nível de inteligência preditiva. Projetado como um especialista em scalpi
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ Sinais ao Vivo ]  ,  [ Meu Canal ]   ,  [ Arquivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Contas recomendadas: Alta alavancagem Standard, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO etc.) O desenvolvedor deste EA comprovou seu profissionalismo pela qualidade de seus outros robôs. Com o Volume Hedger EA  Graças à capacidade de definir uma estratégia de entrada usando um Indicador Personalizado, você não precisará mais comprar EAs adicionais! Este EA é um algoritmo de tradi
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.64 (22)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Apresentando Marvelous EA: Seu Companheiro de Trading Definitivo Desbloqueie todo o potencial do mercado Forex com Marvelous EA, uma solução automatizada de trading de ponta, projetada para maximizar seus lucros e minimizar os riscos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado com recursos avançados para navegar com precisão e eficiência no dinâmico mercado Forex. OURO - XAUUSD - H1 Desempenho de conta real: https://www.mql5.com/pt/signals/ 2321875 Principais Recursos:
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e deseq
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Mais do autor
G de A
Daniel De Almeida Galvao
Experts
Modelagem para Traders, Fundos de Gestão de Capital e Desenvolvedores MQL5. Colabore com a G de A: Dada a óbvia necessidade de câmbio de moedas e ativos financeiros, esta proposta de colaboração surge para disseminar ferramentas de precificação para participantes do mercado global, a fim de combater a desvalorização inflacionária. A G de A busca parcerias para desenvolver ferramentas de precificação e liquidação financeira dentro de seu algoritmo, protegendo os ativos de investidores que preci
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário