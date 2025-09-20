ORB Master

4

ORB Master — автопилот, который не даёт творить глупости

Нет стабильности? Слишком много кликов, двигаешь стопы, меняешь решение каждые 3 минуты? ORB Master ставит тебя на рельсы.

Простой принцип: берём понятный сетап — Opening Range Breakout — и каждый раз исполняем его одинаково, с контролируемым риском и чёткими правилами.

Что он делает

  • Визуальная структура: находит окно ORB, рисует коробку и ждёт пробой.

  • Чистый вход: ретест или закрытие пробойной свечи.

  • Авто-управление сделкой: SL/TP при входе, опциональные безубыток и трейлинг.

  • Против овертрейдинга: один трейд за раз / в день (по желанию).

  • Дисциплина сессии: старт = ORB, финал = заданное время, линии сессии на графике.

Почему подходит при нехватке дисциплины

  • Меньше решений — меньше ошибок: всегда одна и та же рутина.

  • Риск под контролем: автосайзинг позиции.

  • Без “подвинуть стоп на чуть-чуть”: правила исполняются автоматически.

  • Понятная картинка: ключевые метрики (баланс, эквити, маржа, P/L, спред).

Опыт пользователя

  • Live: аккуратная панель + разметка ORB/сессии.

  • Бэктест: быстро — минимум графики (ORB + сессия) в визуальном, ноль в не визуальном.

  • Соответствие брокеру/MQL5: тик-шаг, стоп/фриз уровни, проверка маржи, валидации перед сделкой. Надёжно.

Ожидания

Это не волшебная палочка. ORB Master структурирует процесс, снижает ошибки и держит убытки под контролем. Цель — перейти от “по ощущениям” к простому, чётко исполняемому плану.

Кому подойдёт

  • Тем, кто хочет прекратить импульсивные действия и следовать плану.

  • Новичкам/середнякам, желающим автоматизировать исполнение рабочего сетапа.

Кому не подойдёт

Если ты хочешь “кликать по чувству” и двигать стопы вручную — это не твой инструмент.

Важно: трейдинг — это риск. Тестируй на демо, подбирай риск под себя и позволь советнику делать то, ради чего он создан: корректно исполнять простой план.


Отзывы 1
Ioan-claudiu Georgescu
126
Ioan-claudiu Georgescu 2025.11.18 12:42 
 

A robot that tested well, I hope it will be as good as it needs to be in the future, I'll keep you updated.

Рекомендуем также
Smart Trend Fisher
Svetoslav Ognyano Chilingirov
Эксперты
The Smart Trend EA is fully automated trend following strategy that exploits the trend on JPY pairs. The strategy comes with slightly optimized USDJPY default settings and package of 2 different input sets that represent 2 different risk profiles that you can choose from. However it should be experimented with! This expert advisor does not use martingale, grid or similar techniques, therefore there are no spikes in the relative equity drawdown.  You can explore my full suite of EAs here:  http
Elegant Eagle Gold EA MT5
Akshay Shahaji Gaikwad
Эксперты
Introducing Eagle Gold EA – a cutting-edge automated trading solution designed to revolutionize your trading experience. With its unique strategy, Eagle Gold EA ensures a seamless journey towards continuous and steady account growth. Distinguished by its simplicity and effectiveness, Eagle Gold EA operates exclusively on the XAUUSD (Gold) currency pair, focusing on the M1 timeframe. It is meticulously crafted to cater to both seasoned traders and newcomers, with a minimum deposit requirement as
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Эксперты
MetaCove AI: Precision Pullback Engine (v1.2) An Advanced, Fully-Automated Algorithmic Trading System by Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Platform: MetaTrader 5 (MT5) Overview: The MetaCove AI: Precision Pullback Engine is a high-performance, expert advisor (EA) built to identify low-risk, high-probability entry points in trending markets. The system is fully automated, employing institutional-grade logic to analyze pullbacks using multi-timefram
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Эксперты
Sometimes the market becomes volatile and we need algorithms that operate this volatility regardless of its direction. This system tries to take advantage in moments of high volatility. It has 5 levels of input filters that it is recommended to adjust depending on the volatility, the average value would be mode 3, below the sensitivity decreases, above it increases. You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first
Elite Tactics MT5
Radek Reznicek
3.73 (11)
Эксперты
Elite Tactics - это безопасный и полностью автоматизированный советник, который анализирует наиболее важные уровни рынка и торгует отложенными ордерами для максимально быстрого исполнения. Каждый ордер защищен стоп-лоссом, и в этом советнике реализованы расширенные функции фильтрации вместе с защитой от спреда и проскальзывания. Этот советник НЕ использует какие-либо опасные стратегии, такие как Мартингейл, Сетка или Арбитраж. Elite Tactics полностью настраивается пользователем. Этот советник н
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
LevelUp EA MT5
Attilla Howard Declines Alcalde
Эксперты
LevelUp EA – Automated Trading Expert Adviser LevelUp EA is an automated trading tool that monitors price action and evaluates market conditions using algorithmic signals. It identifies potential trading opportunities by analyzing trends, market structure, and key levels, and manages positions according to its programmed logic. If you love this EA, A new optimized and upgraded paid version will release soon, subscribe to get new updates.  Key Features: Position management based on price action
FREE
Three Masters
Jimmy Musyoki Mwongela
Эксперты
THREE MASTERS - Professional Automated Trading System Version: 1.01 Author: SAPPLANTA ============================================================================= OVERVIEW THREE MASTERS is a sophisticated automated trading system designed for MetaTrader 5. Built on advanced multi-indicator analysis and precision timing, this Expert Advisor has demonstrated exceptional performance in live market conditions. The system combines institutional-grade filtering techniques with adaptive position sizin
Bollinger Breakout Pro
Micheal
Эксперты
Strategy Type: News-Based Trading with Technical Indicators for EURUSD Pair 15 Minute Timeframe With Darwinex Broker (Default Setting) After every 30 sales, the price for EA will increase by 20%, ensuring your EA's value grows as demand rises Key Features: News Filter Integration: The EA incorporates an advanced news filter that monitors upcoming economic events, utilizing data from a reliable news feed. This ensures your trades are aligned with market movements influenced by high-impact news r
KingKong MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077. Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Экспертный советник (EA) «KingKong» — это сложный торговый алгоритм, разработанный для рынка Форекс и использующий стратегию прорыва, которая активируется в периоды повышенной ликвидности рынка. Этот советник создан для извлечения выгоды из значительных движений цен, которые происходят при резком росте объема торгов, гарантируя, что сделки выполняются в оптимальные моменты рын
TurboGain EA
Sabrina Hellal
5 (2)
Эксперты
TurboGain EA  //////////// Don't go to the market, let the market come to you.////////// Real  Performance   OLD PRICE 1400$  Christmas promo price 300$ Advanced Automated Expert Advisor Powered by Artificial Intelligence Fully Automated Trading – Smart – Reliable Performance report on a real account with     FTMO             Real  Performance                                           Demo Performance  Overview: TurboGain EA is an advanced Expert Advisor designed for fully automated trading on
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Эксперты
Этот робот - автоматизированный инструмент торговли, который использует два популярных индикатора для выявления возможностей торговли на рынке Forex. Индикатор RSI (Relative Strength Index) является техническим индикатором, который измеряет относительную силу актива по сравнению с другими активами на рынке. Bollinger Bands - это индикатор, который измеряет волатильность рынка и помогает определить пределы цен для определенного актива. Робот для торговли с использованием индикаторов RSI и Bollin
Crazy Scalper mt5
Iurii Tokman
Эксперты
Crazy Scalper   Crazy Scalper  - без индикаторный торговый робот, использует скальпинговую систему, торгующую одновременно в двух направлениях (покупает и продает). Одновременно не могут приносить прибыль разнонаправленные позиции и одна из открытых позиций обязательно пойдет в убыток. При наличии убыточной позиции используется лок (замок). В свою очередь, если локирующая позиция не выполнила свою роль и котировка развернулась, используется вывод в без убыток, по системе усреднения, отложенными
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Советник Forex Bacteria для MetaTrader 5 Forex Bacteria — это автоматический экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5. Так же как полезные бактерии симбиотически сосуществуют с нами в природе, мы стремимся гармонично и симбиотически сосуществовать с рынками. Это советник типа "подключи и работай", где вам нужно только установить предпочтения управления рисками и выбрать дни недели для торговли. За последние 12 лет он был сфокусирован и оптимизирован для трех основных валютных пар
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Эксперты
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Black Gold M1
Thomas Bradley Butler
Эксперты
OPTIMIZE BEFORE BACKTEST AND USE Trade crude oil with this EA.  No EA turns hundreds into millions in a year or 2, This is a lie if presented this way.  Black Gold trades Brent Crude on 1 min charts.  It uses RSI, moving averages and directional indicators.  Try it out, load it onto the tester if you have the history and ability to trade Brent crude.    Adjust and optimize to get the most out of the expert advisor
GoldenEagle
Chantal Thys
Эксперты
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
MultiNinja
carl_carl101
Эксперты
Let me introduce my new grid expert advisor MultiNinja ,  a fully automatic Expert Advisor for   Scalping mainly on the EURUSD. The expert advisor is based on several strategies that scalp the market carefully. The grids can be modified for your specific risk and pairs that you want to trade with! (please make sure to backtest before testing on other pairs than EURUSD ) My robot is made for every type of market, any account size and  highly customizable to suit your trading needs! The get the b
Neural trendlock hybrid system
Josias Antimano Nazal
Эксперты
TrendLock Hybrid System is an advanced all-in-one Expert Advisor built for traders who demand precision, consistency, and adaptability in any market condition. It combines multiple trading logics into a unified hybrid framework to deliver smarter and more efficient execution. Core Features:  Adaptive risk management that adjusts automatically to market volatility. Detects sideways conditions and avoids low-probability setups. Guides trade direction by identifying short-term momentum for both
Tech EA
Heiko Kendziorra
Эксперты
Buy the dip - sell the spike of the US Tech 100 Index No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 The starting price is only for the first buyers, next price USD 399 and every week that ends with a profit, it increases by another 100. The default settings  are for the US 100 Tech(Cash) CFD   M15  chart, the default lotsizes are for an account of USD 10000.   The minimum account balance is USD 100 to trade 0.01 buy and
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Эксперты
NonSimulated Gold Scalper
Ankan Biswas
Эксперты
NonSimulated Gold Scalper is a precision-built expert advisor designed for gold trading on Exness, optimized specifically for the 30-minute timeframe (M30). It uses a dynamic price structure and trend-following logic to generate stable and reliable profits. This EA features tight risk control: Take Profit : 4444 points Stop Loss : 2222 points Trailing SL Activation : 1111 points Trailing Step : 555 points The EA intelligently avoids trading during consolidation phases using a smart swing-detecti
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Эксперты
GoldenRatioX — Скальпинг на золоте, доведённый до идеала GoldenRatioX — это мощная и интуитивная платформа для высокоскоростной торговли золотом, созданная специально для скальперов и активных трейдеров, работающих на грани секунд и стремящихся выжать максимум из каждого движения цены. После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. Почему именно золото? Золото — это не просто актив. Это высоколиквидный и волатильный инструмент с чёткими уровнями, идеально подходящий для ска
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Moving Average Strategy EA MT5 — это сложный инструмент автоматической торговли, разработанный для MetaTrader 5, использующий пересечения скользящих средних для захвата разворотов тренда и потенциальных точек входа. Этот экспертный советник предлагает трейдерам универсальное решение с настраиваемыми параметрами, обеспечивая точное исполнение сделок и надежное управление рисками. Тщательно протестированный, он предоставляет эффективные методы входа, гибкие правила выхода и минимальное потребление
Straddle Scalper
Remi Passanello
Эксперты
Обзор: Стрэддл-скальпер — это советник, открывающий стрэддлы в определенные часы и/или дни. Тейк-профит генерируется динамически с использованием коэффициента ATR. Требования: Для открытия стрэддлов необходим хеджинговый счет. Строгая оптимизация (в ценах открытия) обязательна. Что такое стрэдл? Стрэддл — это действие, открывающее покупку и продажу одновременно. Как работает этот советник? После успешной оптимизации советник будет открывать стрэдл на каждом новом баре (таймфрейм H1), ука
Nusantara MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Умный прорыв с точностью отложенных ордеров "Nusantara" – это экспертный советник (EA), основанный на стратегии прорыва, которая улучшена с помощью дистанционного исполнения отложенных ордеров и оснащена системой переключения управления рисками. Разработан для серьезных трейдеров, которым нужна автоматизированная, безопасная стратегия, которая остается гибкой в ​​у
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Balanced Price Grid EA
Gaurang Gandhi
Эксперты
Balanced Price Grid EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to manage trades using a proprietary order-handling and position-balancing system . The Expert Advisor continuously monitors market conditions and autonomously manages orders and positions with the objective of maintaining controlled exposure and systematic profit booking. Click here for Set Files Main Features Fully automated trading Advanced order and position management system Simultaneous handling of BUY a
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это торговый советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя девять независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или методы усреднения . Все сделки, открываемые совет
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Ограниченная по времени скидка. Осталось только 7 из 20 мест — почти распродано. Цена скоро повысится до 999 долларов . Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fusion AI — это автоматизи
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Эксперты
Живой сигнал (реальный счет) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Этот EA использует ту же логику и правила исполнения, что и проверенный реальный торговый сигнал , представленный на MQL5. При использовании рекомендуемых и оптимизированных настроек , а также надежного ECN / RAW-spread брокера , поведение в реальной торговле должно в значительной степени отражать структуру и результаты live-сигнала. Обратите внимание, что индивидуальные результаты могут о
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Эксперты
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Эксперты
Cheat Engine — это система скальпинга золота среднего диапазона, которая может принимать решения на основе глобального настроения рынка форекс через веб-API. Скоро появится live-сигнал Cheat Engine. Текущая цена будет повышена. Цена на ограниченное время 199  USD Только одиночные сделки. Сетки и мартингейл никогда не используются. Интеллектуальный трейлинг-стоп, который адаптируется к дневной волатильности Глобальное настроение рынка форекс — это измерение позиций сотен тысяч трейдеров с общей
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Эксперты
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Эксперты
Инвестиционная фирма готова! Не предназначено для краткосрочной перепродажи счетов или быстрой прибыли. Без мартингейла / Без сетки / Без ИИ Разработано для трейдеров, ориентированных на долгосрочную стабильность. Результаты в режиме реального времени:   Сигнал в реальном времени   |   Основной портфель   |   Результаты FTMO     |    Открытое сообщество Стартовая цена: 249 долларов, следующая цена: 349 долларов (осталось всего 6 экземпляра) Что такое Золотой Атлас? Gold Atlas — это профессиона
Фильтр:
Ioan-claudiu Georgescu
126
Ioan-claudiu Georgescu 2025.11.18 12:42 
 

A robot that tested well, I hope it will be as good as it needs to be in the future, I'll keep you updated.

Ответ на отзыв