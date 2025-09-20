ORB Master — автопилот, который не даёт творить глупости

Нет стабильности? Слишком много кликов, двигаешь стопы, меняешь решение каждые 3 минуты? ORB Master ставит тебя на рельсы.

Простой принцип: берём понятный сетап — Opening Range Breakout — и каждый раз исполняем его одинаково, с контролируемым риском и чёткими правилами.

Что он делает

Визуальная структура: находит окно ORB, рисует коробку и ждёт пробой.

Чистый вход: ретест или закрытие пробойной свечи .

Авто-управление сделкой: SL/TP при входе, опциональные безубыток и трейлинг .

Против овертрейдинга: один трейд за раз / в день (по желанию).

Дисциплина сессии: старт = ORB, финал = заданное время, линии сессии на графике.

Почему подходит при нехватке дисциплины

Меньше решений — меньше ошибок: всегда одна и та же рутина.

Риск под контролем: автосайзинг позиции.

Без “подвинуть стоп на чуть-чуть”: правила исполняются автоматически.

Понятная картинка: ключевые метрики (баланс, эквити, маржа, P/L, спред).

Опыт пользователя

Live: аккуратная панель + разметка ORB/сессии.

Бэктест: быстро — минимум графики (ORB + сессия) в визуальном, ноль в не визуальном.

Соответствие брокеру/MQL5: тик-шаг, стоп/фриз уровни, проверка маржи, валидации перед сделкой. Надёжно.

Ожидания

Это не волшебная палочка. ORB Master структурирует процесс, снижает ошибки и держит убытки под контролем. Цель — перейти от “по ощущениям” к простому, чётко исполняемому плану.

Кому подойдёт

Тем, кто хочет прекратить импульсивные действия и следовать плану.

Новичкам/середнякам, желающим автоматизировать исполнение рабочего сетапа.

Кому не подойдёт

Если ты хочешь “кликать по чувству” и двигать стопы вручную — это не твой инструмент.

Важно: трейдинг — это риск. Тестируй на демо, подбирай риск под себя и позволь советнику делать то, ради чего он создан: корректно исполнять простой план.



