ORB Master
Othmen Mohammadi
Версия: 4.840
Обновлено: 21 сентября 2025
- Активации: 10
ORB Master — автопилот, который не даёт творить глупости
Нет стабильности? Слишком много кликов, двигаешь стопы, меняешь решение каждые 3 минуты? ORB Master ставит тебя на рельсы.
Простой принцип: берём понятный сетап — Opening Range Breakout — и каждый раз исполняем его одинаково, с контролируемым риском и чёткими правилами.
Что он делает
-
Визуальная структура: находит окно ORB, рисует коробку и ждёт пробой.
-
Чистый вход: ретест или закрытие пробойной свечи.
-
Авто-управление сделкой: SL/TP при входе, опциональные безубыток и трейлинг.
-
Против овертрейдинга: один трейд за раз / в день (по желанию).
-
Дисциплина сессии: старт = ORB, финал = заданное время, линии сессии на графике.
Почему подходит при нехватке дисциплины
-
Меньше решений — меньше ошибок: всегда одна и та же рутина.
-
Риск под контролем: автосайзинг позиции.
-
Без “подвинуть стоп на чуть-чуть”: правила исполняются автоматически.
-
Понятная картинка: ключевые метрики (баланс, эквити, маржа, P/L, спред).
Опыт пользователя
-
Live: аккуратная панель + разметка ORB/сессии.
-
Бэктест: быстро — минимум графики (ORB + сессия) в визуальном, ноль в не визуальном.
-
Соответствие брокеру/MQL5: тик-шаг, стоп/фриз уровни, проверка маржи, валидации перед сделкой. Надёжно.
Ожидания
Это не волшебная палочка. ORB Master структурирует процесс, снижает ошибки и держит убытки под контролем. Цель — перейти от “по ощущениям” к простому, чётко исполняемому плану.
Кому подойдёт
-
Тем, кто хочет прекратить импульсивные действия и следовать плану.
-
Новичкам/середнякам, желающим автоматизировать исполнение рабочего сетапа.
Кому не подойдёт
Если ты хочешь “кликать по чувству” и двигать стопы вручную — это не твой инструмент.
Важно: трейдинг — это риск. Тестируй на демо, подбирай риск под себя и позволь советнику делать то, ради чего он создан: корректно исполнять простой план.
A robot that tested well, I hope it will be as good as it needs to be in the future, I'll keep you updated.