ORB Master
- Uzman Danışmanlar
- Othmen Mohammadi
- Sürüm: 4.840
- Güncellendi: 21 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
ORB Master — saçmalamayı engelleyen otomatik pilot
Henüz istikrarlı değil misin? Çok tıklıyor, stopları oynatıyor, 3 dakikada bir karar mı değiştiriyorsun? ORB Master seni rayına oturtur.
Basit fikir: net bir kurulum — Opening Range Breakout — her seferinde aynı şekilde uygulanır; risk kontrol altında, kurallar sabit.
Senin için ne yapar
-
Anında görsel çerçeve: ORB penceresini bulur, kutuyu çizer, kırılmayı bekler.
-
Temiz ve tekrarlanabilir giriş: retest veya kırılma mumunun kapanışı.
-
Otomatik yönetim: girişte SL/TP, isteğe bağlı Break-Even ve Trailing.
-
Aşırı işlemeyi keser: aynı anda/günde 1 işlem (açık olursa).
-
Düzenli seans: başlangıç = ORB, bitiş = seçtiğin saat, seans çizgileri görünür.
Disiplin eksikse neden uygundur
-
Daha az karar, daha az hata: her zaman aynı rutin.
-
Risk kilitli: otomatik ve standart pozisyon boyutu.
-
“Stopu biraz kaydırayım” yok: kurallar uygulanır, bitti.
-
Net görünüm: bakiye, özsermaye, marjin, P/L, spread.
Kullanım deneyimi
-
Canlı: sade pano + ORB/Seans çizimleri.
-
Backtest: hızlı — görsel modda sadece ORB + seans, görsel olmayan modda çizim yok.
-
Aracı/MQL5 uyumlu: tick hizası, stop/freeze seviyeleri, marjin kontrolü, işlem öncesi doğrulama. Sağlam.
Ne beklemeli
Sihirli değil. ORB Master sürecini düzenler, hataları azaltır ve kayıpları kontrol altında tutar. Amaç: “hisseye göre” değil, basit ve düzgün bir planla işlem yapmak.
Kimler için
-
Dürtüsel tıklamayı bırakıp net bir plan izlemek isteyen traderlar.
-
Etkili bir kurulumun uygulanmasını otomatikleştirmek isteyen yeni/orta seviye kullanıcılar.
Sana göre değilse…
“Hisle” her yere tıklamak ve stopları elde taşımak istiyorsan: bu araç değil.
Ciddi uyarı: işlem yapmak risk içerir. Demoda dene, riski konforuna göre ayarla ve EA’nın yaptığı işe bırak: basit bir planı düzgünce uygulamak.