ORB Master

ORB Master — saçmalamayı engelleyen otomatik pilot

Henüz istikrarlı değil misin? Çok tıklıyor, stopları oynatıyor, 3 dakikada bir karar mı değiştiriyorsun? ORB Master seni rayına oturtur.

Basit fikir: net bir kurulum — Opening Range Breakout — her seferinde aynı şekilde uygulanır; risk kontrol altında, kurallar sabit.

Senin için ne yapar

  • Anında görsel çerçeve: ORB penceresini bulur, kutuyu çizer, kırılmayı bekler.

  • Temiz ve tekrarlanabilir giriş: retest veya kırılma mumunun kapanışı.

  • Otomatik yönetim: girişte SL/TP, isteğe bağlı Break-Even ve Trailing.

  • Aşırı işlemeyi keser: aynı anda/günde 1 işlem (açık olursa).

  • Düzenli seans: başlangıç = ORB, bitiş = seçtiğin saat, seans çizgileri görünür.

Disiplin eksikse neden uygundur

  • Daha az karar, daha az hata: her zaman aynı rutin.

  • Risk kilitli: otomatik ve standart pozisyon boyutu.

  • “Stopu biraz kaydırayım” yok: kurallar uygulanır, bitti.

  • Net görünüm: bakiye, özsermaye, marjin, P/L, spread.

Kullanım deneyimi

  • Canlı: sade pano + ORB/Seans çizimleri.

  • Backtest: hızlı — görsel modda sadece ORB + seans, görsel olmayan modda çizim yok.

  • Aracı/MQL5 uyumlu: tick hizası, stop/freeze seviyeleri, marjin kontrolü, işlem öncesi doğrulama. Sağlam.

Ne beklemeli

Sihirli değil. ORB Master sürecini düzenler, hataları azaltır ve kayıpları kontrol altında tutar. Amaç: “hisseye göre” değil, basit ve düzgün bir planla işlem yapmak.

Kimler için

  • Dürtüsel tıklamayı bırakıp net bir plan izlemek isteyen traderlar.

  • Etkili bir kurulumun uygulanmasını otomatikleştirmek isteyen yeni/orta seviye kullanıcılar.

Sana göre değilse…

“Hisle” her yere tıklamak ve stopları elde taşımak istiyorsan: bu araç değil.

Ciddi uyarı: işlem yapmak risk içerir. Demoda dene, riski konforuna göre ayarla ve EA’nın yaptığı işe bırak: basit bir planı düzgünce uygulamak.


