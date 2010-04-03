ORB Master

ORB Master — il pilota automatico che evita pasticci

Non sei ancora costante? Clicchi troppo, sposti gli stop, cambi idea ogni 3 minuti? ORB Master ti rimette sui binari.

Idea semplice: setup chiaro — Opening Range Breakout — eseguito sempre allo stesso modo, con rischio controllato e regole stabili.

Cosa fa per te

  • Struttura visiva immediata: rileva la finestra ORB, disegna il box e attende il breakout.

  • Ingressi puliti e ripetibili: retest o chiusura della candela di breakout.

  • Gestione automatica: SL/TP all’ingresso, Break-Even e Trailing opzionali.

  • Anti overtrading: un trade alla volta / al giorno (se attivi).

  • Sessione ordinata: inizio = ORB, fine = orario scelto, linee di sessione visibili.

Perché funziona se ti manca disciplina

  • Meno decisioni, meno errori: stessa routine ogni volta.

  • Rischio bloccato: sizing automatico e normalizzato.

  • Niente “sposto un po’ lo stop”: le regole si eseguono, punto.

  • Lettura chiara: balance, equity, margine, P/L, spread.

Esperienza

  • Live: dashboard pulita + disegni ORB/Sessione.

  • Backtest: veloce — minimo visuale (ORB + sessione) in modalità visuale; nessun disegno in non-visuale.

  • Conforme a broker/MQL5: tick, livelli di stop/freeze, controllo margine, verifiche pre-trade. Solido.

Cosa aspettarsi

Non è magia. ORB Master ordina il tuo processo, riduce gli errori e mantiene le perdite sotto controllo. Obiettivo: dal “feeling” a un piano semplice eseguito bene.

Per chi

  • Trader che vogliono smettere l’impulsività e seguire un piano chiaro.

  • Principianti/intermedi che vogliono automatizzare l’esecuzione di un setup efficace.

Non fa per te se…

Vuoi cliccare “a sensazione” e spostare gli stop a mano: non è lo strumento giusto.

Nota: il trading comporta rischi. Prova in demo, adatta il rischio al tuo profilo e lascia che l’EA faccia ciò per cui è nato: eseguire bene un piano semplice.


