ORB Master
- Experts
- Othmen Mohammadi
- Versione: 4.840
- Aggiornato: 21 settembre 2025
- Attivazioni: 10
ORB Master — il pilota automatico che evita pasticci
Non sei ancora costante? Clicchi troppo, sposti gli stop, cambi idea ogni 3 minuti? ORB Master ti rimette sui binari.
Idea semplice: setup chiaro — Opening Range Breakout — eseguito sempre allo stesso modo, con rischio controllato e regole stabili.
Cosa fa per te
-
Struttura visiva immediata: rileva la finestra ORB, disegna il box e attende il breakout.
-
Ingressi puliti e ripetibili: retest o chiusura della candela di breakout.
-
Gestione automatica: SL/TP all’ingresso, Break-Even e Trailing opzionali.
-
Anti overtrading: un trade alla volta / al giorno (se attivi).
-
Sessione ordinata: inizio = ORB, fine = orario scelto, linee di sessione visibili.
Perché funziona se ti manca disciplina
-
Meno decisioni, meno errori: stessa routine ogni volta.
-
Rischio bloccato: sizing automatico e normalizzato.
-
Niente “sposto un po’ lo stop”: le regole si eseguono, punto.
-
Lettura chiara: balance, equity, margine, P/L, spread.
Esperienza
-
Live: dashboard pulita + disegni ORB/Sessione.
-
Backtest: veloce — minimo visuale (ORB + sessione) in modalità visuale; nessun disegno in non-visuale.
-
Conforme a broker/MQL5: tick, livelli di stop/freeze, controllo margine, verifiche pre-trade. Solido.
Cosa aspettarsi
Non è magia. ORB Master ordina il tuo processo, riduce gli errori e mantiene le perdite sotto controllo. Obiettivo: dal “feeling” a un piano semplice eseguito bene.
Per chi
-
Trader che vogliono smettere l’impulsività e seguire un piano chiaro.
-
Principianti/intermedi che vogliono automatizzare l’esecuzione di un setup efficace.
Non fa per te se…
Vuoi cliccare “a sensazione” e spostare gli stop a mano: non è lo strumento giusto.
Nota: il trading comporta rischi. Prova in demo, adatta il rischio al tuo profilo e lascia che l’EA faccia ciò per cui è nato: eseguire bene un piano semplice.