ORB Master —— 阻止你“乱来”的自动驾驶

还不稳定？频繁点单、挪动止损、三分钟一个想法？ORB Master 让你上“轨道”。

核心思路： 采用清晰的 开盘区间突破（ORB） 策略，每次按同一流程执行，风险可控、规则稳定。

它能做什么

清晰可见的框架： 识别 ORB 时间窗，绘制盒体，等待突破。

干净、可复现的入场： 回踩入场 或 突破K线收盘入场 。

自动管理： 入场即设 SL/TP，可选 保本 与 跟踪止损 。

抑制过度交易： 同时/每天仅一笔（可开启）。

规范化交易时段： 从 ORB 开始，到你设定的时间结束，图上有会话线。

适合缺乏纪律时使用

决策更少，错误更少： 固定流程，重复执行。

风险锁定： 自动、标准化的仓位大小。

杜绝“手欠挪止损”： 规则自动执行。

信息一目了然： 余额、净值、保证金、盈亏、点差等关键数据可见。

使用体验

实盘： 干净面板 + ORB/会话标注。

回测： 快速——视觉模式仅显示 ORB+会话，非视觉模式不绘图。

合规稳健： 对齐最小跳动、遵守止损/冻结级别、保证金校验、下单前检查。可靠。

你应该期待什么

这不是魔法。ORB Master 让你的流程有序，减少失误，并让亏损可控。目标：从“靠感觉”转向简单且规范执行的计划。

适用人群

想停止冲动交易、按清晰计划执行的交易者。

想要自动化执行有效策略的新手/进阶用户。

不适用

如果你喜欢“随感觉乱点、手动拖止损”，这不是你的工具。

风险提示： 交易有风险。请先用模拟账户测试，按自身承受力设置风险，并让 EA 做它擅长的事：把简单计划执行好。



