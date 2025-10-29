Two Sided Scalp

4.2

Two Sided Scalp permite que você selecione 2 pares para operar, então ambos os pares são scalpeados ao mesmo tempo em um único gráfico.

Exemplos de pares recomendados (GBPUSD e USDCHF, EURUSD e USDCHF, AUDUSD e GBPUSD)

O sinal ao vivo do Two Sided Scalp já está disponível! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 99 USD

  • Sem grade, sem martingale

Recomendado

  • Gráfico: Opera 2 símbolos em 1 gráfico (configuração de gráfico único)
  • Período de tempo: H1

Entradas

  • Método de cálculo do lote - Selecione lote automático ou lote fixo
  • Tamanho do lote fixo - Tamanho fixo do lote
  • Lotes automáticos - 0.01 lote por este valor de moeda da conta
  • Spread máximo - Defina o spread máximo permitido para abrir posições
  • Stop Loss fixo - Pips de Stop Loss fixos
  • Ativar filtro NFP - Se ativado, o EA não negociará durante eventos de notícias NFP
  • Detecção automática de GMT - Calcula automaticamente o fuso horário GMT do seu corretor
  • Número mágico - Número mágico para cada ordem
  • Comentário - Comentário da ordem
Comentários 12
108562
34
108562 2025.12.08 17:35 
 

I've been using it for about a week now, and it's producing excellent results.

ESTARIX
331
ESTARIX 2025.12.05 07:14 
 

As someone that has paid for close to 2 dozen different EAs, I believe Two Sided Scalp is underrated. I love this EA. It's a killer when it comes to winning trades. So far, I haven't seen a stop loss. It has a "dynamic stop loss", so we don't know where it is. I currently have a GBPUSD sell trade that reached 143 pips at the max DD, and the EA has not closed the trade yet. So currently, we are at a 1:14 reward to risk ratio (each TP is 10 pips). This is and should be concerning to anyone that uses this EA. I think that you either need to use a fixed stop loss or an account protector EA until a new version is released with more clear stop loss settings. For now, I think that 70 pip SL (1:7 reward:risk) setting should be good based on my backtesting back to 2015. It will take losses here and there, but it will be extremely rare. Backtests show win rate still above 98%. Other than that, I'm very happy with this EA and have high hopes for it. $100 is an absolute steal.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:37 
 

This EA is truly powerful!

Produtos recomendados
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Pivot Hunter EA O Pivot Hunter EA é um robô de negociação especializado, desenvolvido exclusivamente para o par de moedas   CADJPY   no timeframe   H1 . A sua estratégia foi projetada para identificar potenciais pontos de virada do mercado, analisando a ação do preço (price action) e o momentum. O núcleo da lógica do EA é um sistema de confirmação com múltiplos indicadores. Ele combina sinais de indicadores clássicos, incluindo o Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (R
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
Experts
THE KRAKEN minerará para você. Entre em contato comigo no Telegram [@glownx] para um preço com desconto. Prefiro comprar fora do marketplace por causa das altas comissões. Pares recomendados: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USTEC, XAUUSD, BTCUSD Lucros elevados em gráficos de 1 a 5 minutos OTIMIZADO PARA PROP FIRMS (contas de avaliação) Antes de usar, faça as alterações recomendadas nas configurações de entrada. Trailing Stop Loss (parada móvel): 20 Pontos de lucro antes de ativar o Trailing Stop: 25
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
The Catalyst EA O The Catalyst EA é um robô de negociação sofisticado, projetado para a plataforma MetaTrader 5. Ele foi desenvolvido especificamente para negociar o par de moedas   AUDUSD no timeframe H1 . O EA emprega uma estratégia de múltiplos indicadores que busca identificar e capitalizar potenciais reversões e correções do mercado. Um foco principal do seu design é o gerenciamento de risco robusto, com cálculo de lote dinâmico e múltiplas camadas de proteção para gerenciar seu capital de
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Experts
The underlying P.S.-Technical Trading bot is a computer program written in the MQL5 language. The P.S.-Technical Trading bot is a fully automated trading robot based on the two developed technical indicators, ADX and Parabolic SAR, developed by technical analyst Welles Wilder Jr. If you want to learn more about this, I recommend the book "New Concepts in Technical Trading Systems" which was published in 1978. In addition, the trading bot eliminates all too understandable emotions during trad
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
Sem exageros e sem riscos desnecessários. Com rebaixamento mínimo: One Man Army é um sistema de trading multimoeda desenvolvido tanto para trading pessoal quanto para trading em empresas Prop. Ele segue uma estratégia de scalping baseada em correções e reversões de curto e médio prazo, operando através de ordens limitadas pendentes. Este robô de trading não adivinha a direção do mercado — ele entra nas melhores zonas de preço com alta precisão. Exatamente do jeito que você gosta. Agora, vamos ao
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Apresentamos o SchermanActionPro: o novo bot de negociação automatizado da Automatictrading Recursos em destaque:  • Indicadores Configuráveis: Ajuste as médias e a quantidade de velas de acordo com as recomendações do Ivan.  • Flexibilidade Operacional: Escolha entre compras e vendas.  • Realização de lucros: Opções fixas, baseadas em ATR ou sinal contrário.  • Loss Stop: Fixo configurável, conforme ATR ou por sinal contrário.  • Tipos de Lote: Seleção de lote fixo, risco fixo em % da conta ou
TrendFusion X
Daniel Mandachi
Experts
TrendFusion X is a fully automated trading solution designed for traders who value precision, discipline, and structured decision-making. It combines a trend scoring model with multi-timeframe analysis and confirmation logic to ensure trades are executed only under technically favorable conditions. Built for modern trading environments, TrendFusion X adapts to changing market behavior and focuses on quality setups rather than volume. Core Features Trend Strength Scoring System Filters out weak
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experts
Synapse Trader: Uma rede neural que abre novos horizontes no trading Imagine um consultor que não apenas analisa o mercado, mas se torna o seu assistente inteligente, aprendendo todos os dias e se adaptando às condições de mercado em constante mudança. Synapse Trader é uma ferramenta única, baseada em tecnologias avançadas de redes neurais, capaz de captar os sinais mais sutis do mercado. Não é apenas um consultor especialista, é uma rede neural viva que pensa, prevê e evolui. Oferta por tempo l
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Experts
Aureus Quantum Surge-H1: Unlock the Potential of Gold Automated Trading Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next Price: $899 Real Account Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Overview Aureus Quantum Surge-H1 is a state-of-the-art Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe.   It integrates multiple technical indicators with robust risk management techniques to deliver consistent performance in the volatile gold mark
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experts
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Abdulhadi Darwish
Experts
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo El Francotirador del Oro | Estrategia de Swing Trading | Crecimiento Sostenido Aurum Gold Ambush es un sistema de trading especializado para XAUUSD (Oro) diseñado para la paciencia y la precisión. A diferencia de los bots de alta frecuencia que abren operaciones cada minuto, este algoritmo actúa como un Francotirador (Sniper): espera la configuración perfecta y ataca para capturar el máximo movimiento. Este EA está diseñado para el Crecimiento de Capital a
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experts
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader4 Version  |  Auto Smart Pro MT5 Live Results  |  All Products  |  Contact Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market movements by initiating multiple t
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consultor especialista para negociação com redes neuronais profundas que se treinam com machine learning, até 1.512 métricas ponderadas para cada símbolo, à medida que o mercado avança. Opera em vários símbolos e períodos de tempo Forex e, ao desmarcar símbolos e períodos de tempo, também pode ser definido para o gráfico atual no seu símbolo e período de tempo. Pode ser configurado para pares diferentes e uma rede neural diferente pode ser gerida em cada gráfico. Pode configurar símbolos, períod
MomemtumXI
Somtochukwu Gabriel Obidi
Experts
Functional Overview Momentum Scalping Engine: Purpose: The EA is designed for rapid, short-term trades—scalping the market by capturing small, quick gains from significant momentum shifts. Core Functionality: It monitors market data in real time to identify brief but strong momentum bursts. When conditions meet preset thresholds, the scalper quickly enters and exits trades, ensuring swift profit realization while limiting exposure. Image Recognition Integration: Purpose: Beyond traditional n
VeloxGrid AI
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
Experts
How to Use It Open MetaEditor in MT5. Create a new EA ( File > New > Expert Advisor ). Name it something like SimpleGoldSELL . Paste the full code and compile. Attach it to the XAUUSD chart on any timeframe. ️ Tips This EA only sends one SELL order when attached. Test on a demo account first . Adjust LotSize , StopLoss , and TakeProfit based on your broker's gold settings. Let me know if you want to: Automatically re-enter a sell if the trade closes Add moving averages for signal confirmatio
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experts
Ferramentas para ganhar e pesquisar. O núcleo dos sinais de negociação e estratégia é baseado no algoritmo do autor para a formação de padrões de previsão de preços. Aplicável a qualquer instrumento! Complementado com um sistema de controle baseado no MA "Nine-Tailed Fox" , atualizando e ajustando o sinal com a maior precisão possível para o mercado, instrumento e período de trabalho. Elegíveis: Todos os instrumentos em todos os mercados (há exceções). Para quem é: fundos de hedge, gestores d
Euro Sniper Pro
Suwanon Kosiri
Experts
Euro Sniper Pro is a high-precision trading algorithm engineered specifically for EURUSD . Unlike high-frequency scalpers, this EA adopts a "Sniper" approach—patiently waiting for high-probability setups on the M15 timeframe (and higher) before executing a trade. Designed for traders who seek consistent growth with a safety net, Euro Sniper Pro incorporates a Smart Recovery Calculation . If the market moves against an order, the internal algorithm calculates the precise volume and position for r
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experts
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Score EA
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Experts
Apresentamos a versão MT5 do nosso sistema de negociação adaptativo totalmente automatizado - Score EA . Esta nova versão oferece capacidades e recursos significativamente aprimorados, elevando sua experiência de negociação a novos patamares. As principais atualizações incluem: Suporte para até 28 símbolos, permitindo maior exposição ao mercado e diversificação. Uma interface de usuário expandida, agora com uma lista completa de posições e botões de controle manual para maior flexibilidade. Novo
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experts
Signal Page:  https://www.mql5.com/en/signals/2345199 https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/ 50% off ($600) until January 1,2026, then $1,200. sample   .set file for XAUUSD 5 Minute   is in the comment section. A compact, battle-tested money-management brain tuned for Gold (XAUUSD) with a clear HUD, challenge tracking and reliable position management. SMC CT5F automates position management for XAUUSD by focusing on disciplined risk control rather
MadVenomPro
Joseph Kalu Ude
Experts
MADVENOM ALGO EXPERT ADVISOR Unleash Precision. Dominate the Synthetic Markets. MADVENOMPRO ALGO EA is a cutting-edge, trend-following Expert Advisor engineered exclusively for synthetic indices, specifically the Boom and Crash markets. It combines institutional-grade market analysis, smart trade management, and advanced loss mitigation into a fully automated system — built for traders who demand accuracy, consistency, and dominance. Core Features: Smart Trend Detection : Analyzes H1 to M5 stru
Lunox Synth
Akpofure Bright Gageche-gold
Experts
LUNOX SYNTH — Smart S/R + Candle-Pattern EA for Deriv (MT5) LUNOX SYNTH is a precision entry Expert Advisor built for the Deriv Step Indices (Step 100–500) it also trades EURUSD & GBPUSD on MetaTrader 5 . It combines continuous Support/Resistance (S/R) mapping , a “lock & retest” breakout engine , and price-action confirmations  to time entries with disciplined risk control. Inputs (highlights) Symbols : Enable Step 100–500 individually CandlePatternTF : default M15 (choose what fits your strate
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experts
As chaves do sucesso no comércio Forex são a disciplina, a paciência e uma vantagem clara, como temos com a nossa análise única do volume real de transacções. Esta é a nossa experiência de 10 anos de negociação de Forex, e todos estes factores-chave estão resumidos na série S tein I nvestments E xpert A dvisor ( SIEA ). O SIEA ZEN proporciona uma relação risco-recompensa muito equilibrada e sobrevive facilmente a todas as circunstâncias do mercado - mesmo as mais críticas como a Corona, Brexit
PrimeTrend bot
Andrei Moldovan
Experts
PrimeTrend EURUSD EA: Intelligence at the Service of Your Trading! Have you ever wanted a trading system capable of working 24/5, making precise decisions, and minimizing risk? PrimeTrend EURUSD EA is the solution you've been searching for! Designed to dominate the EUR/USD market with advanced trend-based strategies and technical analysis, this Expert Advisor is here to revolutionize the way you trade. Why Choose PrimeTrend EURUSD EA? 1. Excellent Performance Based on a proven strategy that le
Zor AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
ZOR AI — A Vanguarda da Maestria em Negociação de Ouro Impulsionada por IA ZOR AI representa o ápice da inteligência artificial em negociação automatizada, projetada exclusivamente para o volátil mundo do XAUUSD (Ouro). Aproveitando um vasto banco de dados histórico que abrange décadas de dados de mercado, combinado com algoritmos avançados de aprendizado de máquina e redes neurais multicamadas, o ZOR AI não apenas reage ao mercado — ele o antecipa. Este poderoso EA se adapta em tempo real, ap
Chomper MT5
Mark Taylor
Experts
Introducing the Financial Market " Chomper EA ", a pioneering " Smart Fully Automated Trading System " equipped with advanced filters designed to optimize profitability. Developed over a decade by a team of experienced traders and coders, this expert advisor employs three distinct strategies to analyze and trade the most liquid major currency pairs. Also, checkout " Nacho ", " Chomper's " baby cousin! Don't Buy The Backtest, Buy the Working System -->  Live Signals -->   Click Here   Time Limite
Azaha Pattern Breakout
Ahmad Zulkarnain
Experts
Product Description Ready to master one of the world's most dynamic instruments? Stop guessing the direction of the Gold market and start trading based on confirmed price patterns with Azaha Pattern Breakout. Designed specifically for the modern trader, Azaha Pattern Breakout is a premium Expert Advisor (EA) that automates a disciplined and objective breakout trading strategy. It allows you to execute opportunities in the XAUUSD market with precision, 24 hours a day, 5 days a week. The Philo
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
BOOSTER FOR MT5 es un asesor scalper profesional para el trabajo diario en el mercado FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los traders suelen llegar a comprender que los niveles de acumulación de órdenes stop, precio y tiempo juegan un papel importante en el mercado. Esta estrategia se implementa en este Asesor Experto de FOREX, y espero que no solo disfrute usando este producto, sino que también participe en su desarrollo, dejando sus comentarios con sus deseos aquí https://www.mql
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (6)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (2)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
2.94 (18)
Experts
Scalp Unscalp é um sistema de scalping bidirecional de curto prazo que tenta extrair lucros rapidamente com entradas altamente precisas. Sinal ao vivo do Scalp Unscalp em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 199 USD Sem grid, sem martingale. Cada operação é realizada de forma independente Stop loss fixo disponível, com sistema virtual de trailing stop dinâmico Painel de negociação interativo e configurações precisas de tamanho de lote Recomendado Gráfico: EURUSD, GBPUSD
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp é um sistema de scalping bidirecional de curto prazo que tenta extrair lucros rapidamente com entradas altamente precisas. Sinal ao vivo do Scalp Unscalp em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 99 USD Sem grid, sem martingale. Cada operação é realizada de forma independente Stop loss fixo disponível, com sistema virtual de trailing stop dinâmico Painel de negociação interativo e configurações precisas de tamanho de lote Recomendado Gráfico: EURUSD, GBPUSD,
Two Sided Scalp MT4
Connor Michael Woodson
5 (2)
Experts
Two Sided Scalp permite que você selecione 2 pares para operar, então ambos os pares são scalpeados ao mesmo tempo em um único gráfico. Exemplos de pares recomendados (GBPUSD e USDCHF, EURUSD e USDCHF, AUDUSD e GBPUSD) O sinal ao vivo do Two Sided Scalp já está disponível! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 75 USD Sem grade, sem martingale Recomendado Gráfico: Opera 2 símbolos em 1 gráfico (configuração de gráfico único) Período de tempo: H1 Entradas Método de cálculo do lot
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
3 (2)
Experts
O OpenScalp GXT é um sistema de scalping direto apoiado por consenso dos modelos GPT mais recentes. Você pode selecionar o modelo preferido no menu suspenso das configurações ou deixar que o EA escolha automaticamente. Cada ordem é executada individualmente, uma por vez, sem uso de martingale ou grid. Todas as posições são protegidas por um sistema de stop loss dinâmico virtual, com uma opção de stop loss fixo totalmente personalizável. O consenso da IA combinado com o motor de volatilidade dinâ
Bitcoin Cross Hedge
Connor Michael Woodson
Experts
Bitcoin Cross Hedge entra em uma posição em BTCUSD enquanto assume uma posição oposta em EURUSD e GBPUSD e as gerencia ao mesmo tempo. O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 80 USD Não utiliza grid ou martingale e negocia 2 pares de moedas no mesmo gráfico. Recomendado Gráfico: BTCUSD configuração de gráfico único Período: H1 Entradas Seleção de par cruzado - Selecione o par cruzado dourado Método de cálculo do lote - Selecione lote automático ou lote fixo Tamanho de lote fixo -
Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
Bitcoin Fear & Greed Scalper - Análise de Sentimento em Tempo Real do Bitcoin na Internet Um dos maiores traders de todos os tempos vivia pelo princípio: "Compre quando os outros estiverem com medo e venda quando os outros estiverem gananciosos". É com esse provérbio em mente que o Bitcoin Fear & Greed Scalper opera. O Índice de Medo e Ganância do Bitcoin é uma análise abrangente de todos os fatores sociais que afetam o mercado de Bitcoin, resumidos em um número fácil de entender. Ele escaneia a
Synaptica MT4
Connor Michael Woodson
Experts
Synaptica foi projetado para fornecer confiabilidade consistente, enquanto protege seus interesses com estratégias avançadas impulsionadas por IA. Seu sistema autônomo de gerenciamento de riscos ajusta-se dinamicamente às condições em mudança, garantindo proteção ideal do seu capital em todos os momentos. Com monitoramento adaptativo em tempo real, Synaptica prevê e responde a ameaças potenciais, mantendo a estabilidade mesmo durante flutuações imprevisíveis. Seus loops de feedback inteligentes
Rise of the Planet of the Apes MT4
Connor Michael Woodson
Experts
Rise of the Planet of the Apes é um sistema de scalping de baixa volatilidade. IMPORTANTE! Contate-me após a compra para instruções e um bônus! Sinal ao vivo do Rise of the Planet of the Apes em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 50 USD Único disparo, sem grade, sem martingale. Cada operação tem stop-loss Recomendado Gráfico: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Período de tempo: M30 Entradas Modo de tamanho do lote - Selecione lote automático ou lote fixo Tamanho do lote - Tamanh
Rise of the Planet of the Apes MT5
Connor Michael Woodson
Experts
Rise of the Planet of the Apes é um sistema de scalping de baixa volatilidade. IMPORTANTE! Contate-me após a compra para instruções e um bônus! Sinal ao vivo do Rise of the Planet of the Apes em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 50 USD Único disparo, sem grade, sem martingale. Cada operação tem stop-loss Recomendado Gráfico: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Período de tempo: M30 Entradas Modo de tamanho do lote - Selecione lote automático ou lote fixo Tamanho do lote - Tamanh
Filtro:
Mohsen Moshiri
277
Mohsen Moshiri 2025.12.18 11:54 
 

Unfortunately the expert trades randomly—buying and selling without reason—closes positions at tiny take-profits, and holds losing trades forever with no exit plan. This expert is unusable.

108562
34
108562 2025.12.08 17:35 
 

I've been using it for about a week now, and it's producing excellent results.

ESTARIX
331
ESTARIX 2025.12.05 07:14 
 

As someone that has paid for close to 2 dozen different EAs, I believe Two Sided Scalp is underrated. I love this EA. It's a killer when it comes to winning trades. So far, I haven't seen a stop loss. It has a "dynamic stop loss", so we don't know where it is. I currently have a GBPUSD sell trade that reached 143 pips at the max DD, and the EA has not closed the trade yet. So currently, we are at a 1:14 reward to risk ratio (each TP is 10 pips). This is and should be concerning to anyone that uses this EA. I think that you either need to use a fixed stop loss or an account protector EA until a new version is released with more clear stop loss settings. For now, I think that 70 pip SL (1:7 reward:risk) setting should be good based on my backtesting back to 2015. It will take losses here and there, but it will be extremely rare. Backtests show win rate still above 98%. Other than that, I'm very happy with this EA and have high hopes for it. $100 is an absolute steal.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:37 
 

This EA is truly powerful!

Dang Van Luu
187
Dang Van Luu 2025.11.30 01:27 
 

SCAM EA: The backtest is fake; in reality the EA performs very poorly and only loses money.

Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.11.28 21:57 
 

Very cool 1st moth of trade with it 8)))

shogun1543
456
shogun1543 2025.11.26 10:16 
 

4 Stars

Kap Biene
124
Kap Biene 2025.11.23 14:11 
 

So far the bot works great for my 1st week. It did good profits on auto lot setup for EURUSD and USDCHF / GBPUSD and AUDUSD. However, I just wonder if it has a stop loss or not. I'll update a review by next month.

Bin Xie
851
Bin Xie 2025.11.19 07:18 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Yo-san
119
Yo-san 2025.11.10 02:35 
 

This is the best EA. Amazing!! I wish you and everyone the best.

Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2025.11.06 12:36 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Krisztian Pataj
63
Krisztian Pataj 2025.11.03 06:56 
 

It looks very promising, and the author responds quickly. I'll keep updating.

Responder ao comentário