Delta Fusion Pro – Análise Avançada de Order Flow para Trading Intradiário



Delta Fusion Pro é um indicador profissional para MetaTrader 4 que revela o fluxo de ordens agressivas, mostrando a intensidade e a direção da pressão institucional em tempo real. Diferente dos indicadores volumétricos tradicionais, ele analisa a delta entre volumes Ask e Bid para antecipar reversões, confirmar tendências e identificar zonas de interesse profissional.

Características Principais

Sistema Inteligente de Autoajuste

Adapta automaticamente todos os parâmetros com base em:

Tipo de instrumento (Forex, Cripto, Índices, Commodities, Ações)

Timeframe operacional

Volatilidade do mercado (ATR)

Volume médio recente

Sem necessidade de configurações manuais para traders iniciantes — o indicador se calibra sozinho!

Funcionalidades Operacionais

NetDelta e Delta Acumulada

Diferença entre volumes agressivos Ask/Bid com suavização EMA personalizável

Visualização da pressão direcional em tempo real

Cores do histograma personalizáveis (Compra/Venda)

Divergências Preço/Volume

Detecção automática de divergências regulares e ocultas

Classificação de força: Forte/Média/Fraca

Filtros avançados: confirmação de volume, tendência, distância temporal

Sinais gráficos com setas coloridas

Imbalance de Mercado

Identifica desequilíbrios significativos Ask/Bid (ratio configurável)

Limite mínimo de volume para validação

Pontos coloridos no gráfico (bull/bear)

Infusion Volume

Detecta picos de volume anormais em relação à média

Fator multiplicador e período personalizáveis

Destaca intervenções institucionais e clímax volumétricos

Splash Signal

Visualização gráfica dos picos de volume

Símbolos Wingdings acima/abaixo das velas

Sinal gerado no fechamento da vela (sem repainting)

Offset e tamanho personalizáveis

POC Delta (Point of Control)

Cálculo do preço com maior concentração de delta

Métodos automáticos: Freedman-Diaconis ou ATR

Linha horizontal + faixa opcional

Atualização dinâmica durante a sessão

Delta Profile

Perfil volumétrico baseado em delta agressivo

Modos: Delta Líquido ou Absoluto

Ancoragem esquerda/direita configurável

Destaque dos N níveis mais significativos

Retângulos coloridos proporcionais à intensidade

VWAP Delta

Preço médio ponderado sobre volumes agressivos

Três modos de cálculo: NET_DELTA_WEIGHTED: Apenas delta líquida NET_ALL_VWAP: Ask + Bid com direção NET_AVG_BUY_SELL: Média VWAP Compra/Venda

Linhas separadas para Compra, Venda e Líquido

Painéis Interativos

Painel de Controle (UCP)

Gestão ON/OFF em tempo real de todas as funcionalidades:

Delta Profile

POC Delta

VWAP Net

Divergências

Imbalance

Infusion

Splash

Arrastável — posicionamento livre no gráfico com indicadores coloridos (Azul = ON / Cinza = OFF).

Painel Percentuais Compra/Venda

Mostra % volumes agressivos de compra e venda

Cor dinâmica (verde se Compra > Venda)

Template de texto personalizável

Painel Força Multi-Timeframe

Análise agregada no TF atual + M15 + H1 + H4

Barra gráfica progressiva com classificação (Forte/Média/Fraca)

Tooltip detalhado com valores por timeframe

Sistema de cache otimizado para performance

Parâmetros Configuráveis

Session Reset: Horário de início da sessão personalizável

Smooth Period: Filtro EMA para delta acumulada (padrão: 10)

Divergências: 7 parâmetros avançados (swing, limites, filtros tendência/volume)

Imbalance: Ratio e volume mínimo

Infusion/Splash: Período e fator multiplicador

POC: Método de cálculo, faixa, snap-to-tick

Delta Profile: Bins, Top N, largura, cores

VWAP: Modo de cálculo, cores das linhas, estilo

Painéis: Posições, tamanho da fonte, cores, template

Vantagens Operacionais

Identificação de zonas institucionais via POC e Delta Profile

Antecipação de reversões com divergências multi-confirmação

Confirmação de rompimentos com imbalance e infusion

Sentimento em tempo real com painéis Compra/Venda e MTF

Adaptabilidade ao contexto graças ao painel interativo

Zero atraso em sinais confirmados (sem repainting no Splash)

Personalização total de cores, limites e visualizações

Público-Alvo

Traders intradiários em Forex, Índices, Cripto, Commodities

Scalpers e day traders que necessitam de leitura volumétrica avançada

Operadores discricionários que buscam confirmações multi-sinal

Traders iniciantes: com Auto-Tuning ativo, o indicador se auto-calibra

Traders experientes: controle total sobre parâmetros avançados

Requisitos Técnicos

Plataforma: MetaTrader 4

Timeframes: Todos (otimizado para M1–H4)

Instrumentos: Forex, Índices, Cripto, Commodities, Ações

Recursos: Leve e otimizado (cache inteligente, cálculos sob demanda)

Documentação Completa

Manual técnico detalhado, melhores práticas e guias passo a passo para cada funcionalidade disponíveis após a compra, entrando em contato diretamente com o vendedor via mensagem privada no MQL5.

Aviso Legal

Delta Fusion Pro é uma ferramenta analítica de suporte à atividade do trader. Não constitui recomendação operacional nem garantia de desempenho. O usuário é o único responsável pelas decisões de trading. Requer competência técnica e gestão de risco adequada.

Transforme seu trading intradiário com a análise profissional do fluxo de ordens!