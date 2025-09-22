Delta Fusion Pro
- Indicadores
- Francesco Secchi
- Versão: 8.0
- Atualizado: 6 dezembro 2025
- Ativações: 5
Delta Fusion Pro – Análise Avançada de Order Flow para Trading Intradiário
Delta Fusion Pro é um indicador profissional para MetaTrader 4 que revela o fluxo de ordens agressivas, mostrando a intensidade e a direção da pressão institucional em tempo real. Diferente dos indicadores volumétricos tradicionais, ele analisa a delta entre volumes Ask e Bid para antecipar reversões, confirmar tendências e identificar zonas de interesse profissional.
Características Principais
Sistema Inteligente de Autoajuste
Adapta automaticamente todos os parâmetros com base em:
- Tipo de instrumento (Forex, Cripto, Índices, Commodities, Ações)
- Timeframe operacional
- Volatilidade do mercado (ATR)
- Volume médio recente
Sem necessidade de configurações manuais para traders iniciantes — o indicador se calibra sozinho!
Funcionalidades Operacionais
- NetDelta e Delta Acumulada
- Diferença entre volumes agressivos Ask/Bid com suavização EMA personalizável
- Visualização da pressão direcional em tempo real
- Cores do histograma personalizáveis (Compra/Venda)
- Divergências Preço/Volume
- Detecção automática de divergências regulares e ocultas
- Classificação de força: Forte/Média/Fraca
- Filtros avançados: confirmação de volume, tendência, distância temporal
- Sinais gráficos com setas coloridas
- Imbalance de Mercado
- Identifica desequilíbrios significativos Ask/Bid (ratio configurável)
- Limite mínimo de volume para validação
- Pontos coloridos no gráfico (bull/bear)
- Infusion Volume
- Detecta picos de volume anormais em relação à média
- Fator multiplicador e período personalizáveis
- Destaca intervenções institucionais e clímax volumétricos
- Splash Signal
- Visualização gráfica dos picos de volume
- Símbolos Wingdings acima/abaixo das velas
- Sinal gerado no fechamento da vela (sem repainting)
- Offset e tamanho personalizáveis
- POC Delta (Point of Control)
- Cálculo do preço com maior concentração de delta
- Métodos automáticos: Freedman-Diaconis ou ATR
- Linha horizontal + faixa opcional
- Atualização dinâmica durante a sessão
- Delta Profile
- Perfil volumétrico baseado em delta agressivo
- Modos: Delta Líquido ou Absoluto
- Ancoragem esquerda/direita configurável
- Destaque dos N níveis mais significativos
- Retângulos coloridos proporcionais à intensidade
- VWAP Delta
- Preço médio ponderado sobre volumes agressivos
- Três modos de cálculo:
- NET_DELTA_WEIGHTED: Apenas delta líquida
- NET_ALL_VWAP: Ask + Bid com direção
- NET_AVG_BUY_SELL: Média VWAP Compra/Venda
- Linhas separadas para Compra, Venda e Líquido
Painéis Interativos
- Painel de Controle (UCP)
Gestão ON/OFF em tempo real de todas as funcionalidades:
- Delta Profile
- POC Delta
- VWAP Net
- Divergências
- Imbalance
- Infusion
- Splash
Arrastável — posicionamento livre no gráfico com indicadores coloridos (Azul = ON / Cinza = OFF).
Painel Percentuais Compra/Venda
- Mostra % volumes agressivos de compra e venda
- Cor dinâmica (verde se Compra > Venda)
- Template de texto personalizável
- Painel Força Multi-Timeframe
- Análise agregada no TF atual + M15 + H1 + H4
- Barra gráfica progressiva com classificação (Forte/Média/Fraca)
- Tooltip detalhado com valores por timeframe
- Sistema de cache otimizado para performance
Parâmetros Configuráveis
- Session Reset: Horário de início da sessão personalizável
- Smooth Period: Filtro EMA para delta acumulada (padrão: 10)
- Divergências: 7 parâmetros avançados (swing, limites, filtros tendência/volume)
- Imbalance: Ratio e volume mínimo
- Infusion/Splash: Período e fator multiplicador
- POC: Método de cálculo, faixa, snap-to-tick
- Delta Profile: Bins, Top N, largura, cores
- VWAP: Modo de cálculo, cores das linhas, estilo
- Painéis: Posições, tamanho da fonte, cores, template
Vantagens Operacionais
- Identificação de zonas institucionais via POC e Delta Profile
- Antecipação de reversões com divergências multi-confirmação
- Confirmação de rompimentos com imbalance e infusion
- Sentimento em tempo real com painéis Compra/Venda e MTF
- Adaptabilidade ao contexto graças ao painel interativo
- Zero atraso em sinais confirmados (sem repainting no Splash)
- Personalização total de cores, limites e visualizações
Público-Alvo
- Traders intradiários em Forex, Índices, Cripto, Commodities
- Scalpers e day traders que necessitam de leitura volumétrica avançada
- Operadores discricionários que buscam confirmações multi-sinal
- Traders iniciantes: com Auto-Tuning ativo, o indicador se auto-calibra
- Traders experientes: controle total sobre parâmetros avançados
Requisitos Técnicos
- Plataforma: MetaTrader 4
- Timeframes: Todos (otimizado para M1–H4)
- Instrumentos: Forex, Índices, Cripto, Commodities, Ações
- Recursos: Leve e otimizado (cache inteligente, cálculos sob demanda)
Documentação Completa
Manual técnico detalhado, melhores práticas e guias passo a passo para cada funcionalidade disponíveis após a compra, entrando em contato diretamente com o vendedor via mensagem privada no MQL5.
Aviso Legal
Delta Fusion Pro é uma ferramenta analítica de suporte à atividade do trader. Não constitui recomendação operacional nem garantia de desempenho. O usuário é o único responsável pelas decisões de trading. Requer competência técnica e gestão de risco adequada.
Transforme seu trading intradiário com a análise profissional do fluxo de ordens!
Delta Fusion Pro is a powerful all-in-one volume analysis tool for FX traders, combining divergence, VWAPs, market profiles, POC, market imbalance, and more. It lets MetaTrader 4 compete with TradingView and other advanced platforms, revealing market dynamics that price charts alone can’t show. The author is highly skilled in programming, has deep FX knowledge, and is a friendly, approachable professional. Ideal for scalpers and short-term traders, it provides a clear view of real-time market pressure to spot potential entries and exits with confidence.