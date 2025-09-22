Delta Fusion Pro

5

Delta Fusion Pro – Análise Avançada de Order Flow para Trading Intradiário


Delta Fusion Pro é um indicador profissional para MetaTrader 4 que revela o fluxo de ordens agressivas, mostrando a intensidade e a direção da pressão institucional em tempo real. Diferente dos indicadores volumétricos tradicionais, ele analisa a delta entre volumes Ask e Bid para antecipar reversões, confirmar tendências e identificar zonas de interesse profissional.

Características Principais

Sistema Inteligente de Autoajuste
Adapta automaticamente todos os parâmetros com base em:

  • Tipo de instrumento (Forex, Cripto, Índices, Commodities, Ações)
  • Timeframe operacional
  • Volatilidade do mercado (ATR)
  • Volume médio recente

Sem necessidade de configurações manuais para traders iniciantes — o indicador se calibra sozinho!

Funcionalidades Operacionais

  1. NetDelta e Delta Acumulada
  • Diferença entre volumes agressivos Ask/Bid com suavização EMA personalizável
  • Visualização da pressão direcional em tempo real
  • Cores do histograma personalizáveis (Compra/Venda)
  1. Divergências Preço/Volume
  • Detecção automática de divergências regulares e ocultas
  • Classificação de força: Forte/Média/Fraca
  • Filtros avançados: confirmação de volume, tendência, distância temporal
  • Sinais gráficos com setas coloridas
  1. Imbalance de Mercado
  • Identifica desequilíbrios significativos Ask/Bid (ratio configurável)
  • Limite mínimo de volume para validação
  • Pontos coloridos no gráfico (bull/bear)
  1. Infusion Volume
  • Detecta picos de volume anormais em relação à média
  • Fator multiplicador e período personalizáveis
  • Destaca intervenções institucionais e clímax volumétricos
  1. Splash Signal
  • Visualização gráfica dos picos de volume
  • Símbolos Wingdings acima/abaixo das velas
  • Sinal gerado no fechamento da vela (sem repainting)
  • Offset e tamanho personalizáveis
  1. POC Delta (Point of Control)
  • Cálculo do preço com maior concentração de delta
  • Métodos automáticos: Freedman-Diaconis ou ATR
  • Linha horizontal + faixa opcional
  • Atualização dinâmica durante a sessão
  1. Delta Profile
  • Perfil volumétrico baseado em delta agressivo
  • Modos: Delta Líquido ou Absoluto
  • Ancoragem esquerda/direita configurável
  • Destaque dos N níveis mais significativos
  • Retângulos coloridos proporcionais à intensidade
  1. VWAP Delta
  • Preço médio ponderado sobre volumes agressivos
  • Três modos de cálculo:
    • NET_DELTA_WEIGHTED: Apenas delta líquida
    • NET_ALL_VWAP: Ask + Bid com direção
    • NET_AVG_BUY_SELL: Média VWAP Compra/Venda
  • Linhas separadas para Compra, Venda e Líquido

Painéis Interativos

  1. Painel de Controle (UCP)
    Gestão ON/OFF em tempo real de todas as funcionalidades:
  • Delta Profile
  • POC Delta
  • VWAP Net
  • Divergências
  • Imbalance
  • Infusion
  • Splash

Arrastável — posicionamento livre no gráfico com indicadores coloridos (Azul = ON / Cinza = OFF).

Painel Percentuais Compra/Venda

  • Mostra % volumes agressivos de compra e venda
  • Cor dinâmica (verde se Compra > Venda)
  • Template de texto personalizável
  1. Painel Força Multi-Timeframe
  • Análise agregada no TF atual + M15 + H1 + H4
  • Barra gráfica progressiva com classificação (Forte/Média/Fraca)
  • Tooltip detalhado com valores por timeframe
  • Sistema de cache otimizado para performance

Parâmetros Configuráveis

  • Session Reset: Horário de início da sessão personalizável
  • Smooth Period: Filtro EMA para delta acumulada (padrão: 10)
  • Divergências: 7 parâmetros avançados (swing, limites, filtros tendência/volume)
  • Imbalance: Ratio e volume mínimo
  • Infusion/Splash: Período e fator multiplicador
  • POC: Método de cálculo, faixa, snap-to-tick
  • Delta Profile: Bins, Top N, largura, cores
  • VWAP: Modo de cálculo, cores das linhas, estilo
  • Painéis: Posições, tamanho da fonte, cores, template

Vantagens Operacionais

  • Identificação de zonas institucionais via POC e Delta Profile
  • Antecipação de reversões com divergências multi-confirmação
  • Confirmação de rompimentos com imbalance e infusion
  • Sentimento em tempo real com painéis Compra/Venda e MTF
  • Adaptabilidade ao contexto graças ao painel interativo
  • Zero atraso em sinais confirmados (sem repainting no Splash)
  • Personalização total de cores, limites e visualizações

Público-Alvo

  • Traders intradiários em Forex, Índices, Cripto, Commodities
  • Scalpers e day traders que necessitam de leitura volumétrica avançada
  • Operadores discricionários que buscam confirmações multi-sinal
  • Traders iniciantes: com Auto-Tuning ativo, o indicador se auto-calibra
  • Traders experientes: controle total sobre parâmetros avançados

Requisitos Técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Timeframes: Todos (otimizado para M1–H4)
  • Instrumentos: Forex, Índices, Cripto, Commodities, Ações
  • Recursos: Leve e otimizado (cache inteligente, cálculos sob demanda)

Documentação Completa

Manual técnico detalhado, melhores práticas e guias passo a passo para cada funcionalidade disponíveis após a compra, entrando em contato diretamente com o vendedor via mensagem privada no MQL5.

Aviso Legal

Delta Fusion Pro é uma ferramenta analítica de suporte à atividade do trader. Não constitui recomendação operacional nem garantia de desempenho. O usuário é o único responsável pelas decisões de trading. Requer competência técnica e gestão de risco adequada.

Transforme seu trading intradiário com a análise profissional do fluxo de ordens!


Comentários 1
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.10.17 08:25 
 

Delta Fusion Pro is a powerful all-in-one volume analysis tool for FX traders, combining divergence, VWAPs, market profiles, POC, market imbalance, and more. It lets MetaTrader 4 compete with TradingView and other advanced platforms, revealing market dynamics that price charts alone can’t show. The author is highly skilled in programming, has deep FX knowledge, and is a friendly, approachable professional. Ideal for scalpers and short-term traders, it provides a clear view of real-time market pressure to spot potential entries and exits with confidence.

Francesco Secchi
376
Resposta do desenvolvedor Francesco Secchi 2025.10.18 16:10
Thank you for your amazing review!
We’re glad Delta Fusion Pro delivers the advanced volume and order flow tools you need—divergences, VWAP, POC, profiles, and more—all in one place. Your feedback confirms our mission: give MT4 traders the clarity and confidence usually found only on premium platforms.
Happy trading, and thank you for recommending us!
Responder ao comentário