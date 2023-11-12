ENIGMERA: O núcleo do mercado

Importante: A demonstração do MQL5.com funciona no Strategy Tester e pode não refletir completamente a funcionalidade do Enigmera. Verifique a descrição, as capturas de tela e o vídeo para mais detalhes. Fique à vontade para me enviar uma mensagem com qualquer dúvida!

O código do indicador foi completamente reescrito. A versão 3.0 adiciona novas funcionalidades e corrige erros acumulados desde o início do indicador.

Introdução

Este indicador e sistema de negociação é uma abordagem notável para os mercados financeiros. O ENIGMERA usa ciclos fractais para calcular com precisão os níveis de suporte e resistência. Ele mostra a fase autêntica de acumulação e fornece direção e metas. Um sistema que funciona tanto em tendência quanto em correção.

Como Funciona

A maior parte da funcionalidade do indicador é controlada por botões no lado esquerdo do gráfico, permitindo uma resposta rápida a diferentes condições de mercado.

Botões

ON/OFF – Exibe ou oculta o indicador inteiro. Channel – Ativa o canal de suporte, indicando um intervalo aceitável de desvio. Dev1 (Primeiro Desvio) – Indica o movimento do preço dentro do desvio de suporte, sinalizando consolidação do mercado ou acumulação de força. Dev2 (Segundo Desvio) – Mostra o movimento do preço entre os desvios, sinalizando a formação e direção da tendência. Dev3 (Terceiro Desvio) – Indica uma aceleração significativa da tendência e alta volatilidade. 45deg (45 Graus) – Mostra o ritmo do mercado e a estabilidade do movimento em relação à linha de 45 graus. Tgt1/2 (Meta Parcial) – Representa metade da linha de meta da tendência, usada na fase final do mercado. Tgt (Meta) – A linha de meta da tendência, indicando os níveis para fechar posições. Vol (Volume) – Exibe pontos de volume nas velas, indicando mudanças significativas no volume do mercado. X – Exibe um "X" quando o mercado atinge a linha de meta. Lbls (Rótulos) – Exibe ou oculta os rótulos nas linhas. RandC (Cores Aleatórias) – Altera as cores das linhas e rótulos do indicador para uma melhor visualização.

Sistema

O ENIGMERA fornece uma visão completa do presente, ao contrário dos indicadores de mercado típicos que apenas extrapolam dados passados para o presente e futuro. Se você está em suporte, é suporte real; se está em resistência, é resistência real. Uma quebra de nível indica uma mudança de tendência.

O ENIGMERA foi projetado para analistas financeiros e consultores que precisam de informações confiáveis para compartilhar com os clientes, bem como para investidores que exigem a máxima precisão e confiança.

Ele se destaca por sua precisão ótima, permitindo que os traders avaliem suas opções com clareza e confiança.

Combinando 20 anos de experiência em negociação e conhecimento em um pacote completo, o ENIGMERA é tanto intuitivo quanto dependente do usuário. Sua eficácia depende da configuração adequada feita pelo usuário para maximizar o desempenho.

Recomendações:

Par de moedas : Todos os pares, todos os mercados

: Todos os pares, todos os mercados Período : Todos os períodos

: Todos os períodos Depósito mínimo : Sem depósito mínimo

: Sem depósito mínimo Tipo de conta : Sem limitações

: Sem limitações Corretores: Sem limitações

Este sofisticado indicador é ideal para estratégias eficazes de negociação diária e scalping. Otimize sua negociação discricionária com os algoritmos avançados do Enigmera, adequado para os mercados de Forex, ações, índices e criptomoedas. Projetado para MetaTrader 4, o Enigmera simplifica o gerenciamento de stop-loss e riscos.

Todas as ferramentas que você precisa para se tornar um trader bem-sucedido. O Enigmera funciona em todos os mercados e períodos, sem redesenho.

Você está pronto para levar sua tomada de decisão financeira ao nível mais alto?