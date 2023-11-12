Enigmera
- Indicadores
- Ivan Stefanov
- Versão: 3.60
- Atualizado: 27 dezembro 2025
- Ativações: 20
ENIGMERA: O núcleo do mercado
Importante: A demonstração do MQL5.com funciona no Strategy Tester e pode não refletir completamente a funcionalidade do Enigmera. Verifique a descrição, as capturas de tela e o vídeo para mais detalhes. Fique à vontade para me enviar uma mensagem com qualquer dúvida!
O código do indicador foi completamente reescrito. A versão 3.0 adiciona novas funcionalidades e corrige erros acumulados desde o início do indicador.
Introdução
Este indicador e sistema de negociação é uma abordagem notável para os mercados financeiros. O ENIGMERA usa ciclos fractais para calcular com precisão os níveis de suporte e resistência. Ele mostra a fase autêntica de acumulação e fornece direção e metas. Um sistema que funciona tanto em tendência quanto em correção.
Como Funciona
A maior parte da funcionalidade do indicador é controlada por botões no lado esquerdo do gráfico, permitindo uma resposta rápida a diferentes condições de mercado.
Botões
- ON/OFF – Exibe ou oculta o indicador inteiro.
- Channel – Ativa o canal de suporte, indicando um intervalo aceitável de desvio.
- Dev1 (Primeiro Desvio) – Indica o movimento do preço dentro do desvio de suporte, sinalizando consolidação do mercado ou acumulação de força.
- Dev2 (Segundo Desvio) – Mostra o movimento do preço entre os desvios, sinalizando a formação e direção da tendência.
- Dev3 (Terceiro Desvio) – Indica uma aceleração significativa da tendência e alta volatilidade.
- 45deg (45 Graus) – Mostra o ritmo do mercado e a estabilidade do movimento em relação à linha de 45 graus.
- Tgt1/2 (Meta Parcial) – Representa metade da linha de meta da tendência, usada na fase final do mercado.
- Tgt (Meta) – A linha de meta da tendência, indicando os níveis para fechar posições.
- Vol (Volume) – Exibe pontos de volume nas velas, indicando mudanças significativas no volume do mercado.
- X – Exibe um "X" quando o mercado atinge a linha de meta.
- Lbls (Rótulos) – Exibe ou oculta os rótulos nas linhas.
- RandC (Cores Aleatórias) – Altera as cores das linhas e rótulos do indicador para uma melhor visualização.
Sistema
O ENIGMERA fornece uma visão completa do presente, ao contrário dos indicadores de mercado típicos que apenas extrapolam dados passados para o presente e futuro. Se você está em suporte, é suporte real; se está em resistência, é resistência real. Uma quebra de nível indica uma mudança de tendência.
O ENIGMERA foi projetado para analistas financeiros e consultores que precisam de informações confiáveis para compartilhar com os clientes, bem como para investidores que exigem a máxima precisão e confiança.
Ele se destaca por sua precisão ótima, permitindo que os traders avaliem suas opções com clareza e confiança.
Combinando 20 anos de experiência em negociação e conhecimento em um pacote completo, o ENIGMERA é tanto intuitivo quanto dependente do usuário. Sua eficácia depende da configuração adequada feita pelo usuário para maximizar o desempenho.
Recomendações:
- Par de moedas: Todos os pares, todos os mercados
- Período: Todos os períodos
- Depósito mínimo: Sem depósito mínimo
- Tipo de conta: Sem limitações
- Corretores: Sem limitações
Este sofisticado indicador é ideal para estratégias eficazes de negociação diária e scalping. Otimize sua negociação discricionária com os algoritmos avançados do Enigmera, adequado para os mercados de Forex, ações, índices e criptomoedas. Projetado para MetaTrader 4, o Enigmera simplifica o gerenciamento de stop-loss e riscos.
Todas as ferramentas que você precisa para se tornar um trader bem-sucedido. O Enigmera funciona em todos os mercados e períodos, sem redesenho.
Você está pronto para levar sua tomada de decisão financeira ao nível mais alto?
Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.