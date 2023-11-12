Enigmera

5

ENIGMERA: O núcleo do mercado

Importante: A demonstração do MQL5.com funciona no Strategy Tester e pode não refletir completamente a funcionalidade do Enigmera. Verifique a descrição, as capturas de tela e o vídeo para mais detalhes. Fique à vontade para me enviar uma mensagem com qualquer dúvida!

O código do indicador foi completamente reescrito. A versão 3.0 adiciona novas funcionalidades e corrige erros acumulados desde o início do indicador.
Introdução
Este indicador e sistema de negociação é uma abordagem notável para os mercados financeiros. O ENIGMERA usa ciclos fractais para calcular com precisão os níveis de suporte e resistência. Ele mostra a fase autêntica de acumulação e fornece direção e metas. Um sistema que funciona tanto em tendência quanto em correção.

Como Funciona
A maior parte da funcionalidade do indicador é controlada por botões no lado esquerdo do gráfico, permitindo uma resposta rápida a diferentes condições de mercado.

Botões

  1. ON/OFF – Exibe ou oculta o indicador inteiro.
  2. Channel – Ativa o canal de suporte, indicando um intervalo aceitável de desvio.
  3. Dev1 (Primeiro Desvio) – Indica o movimento do preço dentro do desvio de suporte, sinalizando consolidação do mercado ou acumulação de força.
  4. Dev2 (Segundo Desvio) – Mostra o movimento do preço entre os desvios, sinalizando a formação e direção da tendência.
  5. Dev3 (Terceiro Desvio) – Indica uma aceleração significativa da tendência e alta volatilidade.
  6. 45deg (45 Graus) – Mostra o ritmo do mercado e a estabilidade do movimento em relação à linha de 45 graus.
  7. Tgt1/2 (Meta Parcial) – Representa metade da linha de meta da tendência, usada na fase final do mercado.
  8. Tgt (Meta) – A linha de meta da tendência, indicando os níveis para fechar posições.
  9. Vol (Volume) – Exibe pontos de volume nas velas, indicando mudanças significativas no volume do mercado.
  10. X – Exibe um "X" quando o mercado atinge a linha de meta.
  11. Lbls (Rótulos) – Exibe ou oculta os rótulos nas linhas.
  12. RandC (Cores Aleatórias) – Altera as cores das linhas e rótulos do indicador para uma melhor visualização.

Sistema
O ENIGMERA fornece uma visão completa do presente, ao contrário dos indicadores de mercado típicos que apenas extrapolam dados passados para o presente e futuro. Se você está em suporte, é suporte real; se está em resistência, é resistência real. Uma quebra de nível indica uma mudança de tendência.

O ENIGMERA foi projetado para analistas financeiros e consultores que precisam de informações confiáveis para compartilhar com os clientes, bem como para investidores que exigem a máxima precisão e confiança.

Ele se destaca por sua precisão ótima, permitindo que os traders avaliem suas opções com clareza e confiança.

Combinando 20 anos de experiência em negociação e conhecimento em um pacote completo, o ENIGMERA é tanto intuitivo quanto dependente do usuário. Sua eficácia depende da configuração adequada feita pelo usuário para maximizar o desempenho.

Recomendações:

  • Par de moedas: Todos os pares, todos os mercados
  • Período: Todos os períodos
  • Depósito mínimo: Sem depósito mínimo
  • Tipo de conta: Sem limitações
  • Corretores: Sem limitações

Este sofisticado indicador é ideal para estratégias eficazes de negociação diária e scalping. Otimize sua negociação discricionária com os algoritmos avançados do Enigmera, adequado para os mercados de Forex, ações, índices e criptomoedas. Projetado para MetaTrader 4, o Enigmera simplifica o gerenciamento de stop-loss e riscos.

Todas as ferramentas que você precisa para se tornar um trader bem-sucedido. O Enigmera funciona em todos os mercados e períodos, sem redesenho.

Você está pronto para levar sua tomada de decisão financeira ao nível mais alto?


Comentários 10
onermentes
19
onermentes 2025.06.17 18:57 
 

Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.

TANJU2690
529
TANJU2690 2025.03.05 13:37 
 

I have never and ever seen any system like Enıgmera. What ever you want, you can find on it. İt is incredible system. And Cretor of aenıgmera, Mr.Ivan is more and more helpfull to understant of logıc Enigmera. Fistly, I want sent all thankfull to Ivan because he teach me Enıgmera Logıc and also share this marvelous product with market

smso9466eiou
167
smso9466eiou 2025.02.23 15:38 
 

a very good indicator that composes all in one, entry, exit and reverse. Great!

Produtos recomendados
Invincible Arrow
Quan Li
Indicadores
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indicadores
The indicator identifies the harmonic patterns (XABCD) according to developments of H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). It projects D-point as a point in the perspective projection (specify ProjectionD_Mode = true in the settings). Does not redraw. When a bar of the working timeframe closes, if the identified pattern point has not moved during Patterns_Fractal_Bars bars, an arrow appears on the chart (in the direction of the expected price movement). From this moment on, the ar
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Super Powers Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
OFFER! OFFER! NEXT Price Will be 650$ and the rental option will be removed after this. Don't miss the current price offer before it is too late. Dear Traders I am so glad to introduce my Super Powers Indicator.  The purpose of this trading tool is to help serious traders who want to make trading one of their main source of income.  I know trading is not an easy task but if you have the right tools, knowledge and motivation to trade then you are ready to go in this industry. My role is to help y
Trend Flasher
Amarnath K M
Indicadores
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador foi projetado para scalping agressivo e entradas rápidas em opções binárias , gerando sinais em toda vela , para que você saiba exatamente o que está acontecendo o tempo todo. Junte-se ao canal Happy Scalping: MQL5 Não repinta : o sinal da vela atual é gerado em TEMPO REAL , o que significa que pode mudar enquanto a vela ainda está em formação, dependendo se o preço sobe ou desce em relação ao fechamento da vela anterior. Mas uma vez que a vela fecha , a cor do sinal fica comple
Stochastic Visual MTF for MT4
Naththapach Thanakulchayanan
Indicadores
This MT4 indicator, Stochastic Visual MTF, summarize the oscillator values in color graphic for both  Main and Signal in current market emotion stage which will show you in multi timeframes (9) and sum of the total Main and Signal oscillator values which is an important information for traders especially you can see all oscillator values in visualized graphic easily, You can add more by Shift, Hope it will be helpful tool for you for making a good decision in trading.
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experts
Padrões harmônicos , Scanner e comerciante Padrões incluídos: Padrão ABCD Padrão Gartley Padrão de morcego Padrão de cifra 3Padrão de acionamentos Padrão Cisne Negro Padrão de cisne branco Padrão Quasimodo ou padrão Over Under Padrão de morcego alternativo Padrão de borboleta Padrão de caranguejo profundo Padrão de caranguejo Padrão de tubarão Padrão de cinco O Padrão de cabeça e ombros Padrão de triângulo ascendente Padrão Um Dois Três E 8 padrões personalizados Voenix é um scanner de padrões
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Indicadores
Este indicador irá detectar padrões harmônicos desenhados no gráfico através de métodos manuais e automáticos. Adicione a sua avaliação, por favor. Notas: O indicador possui um painel de controle e salvará cada configuração (gráfico e período de tempo). Você pode minimizá-lo para ter mais espaço no gráfico e pode pressionar o botão de fechar para ocultar todos os dados do indicador no gráfico, caso prefira trabalhar com outras ferramentas de análise. Quando você usar esse indicador e alterar as
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicadores
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno e
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indicadores
Reversal Patterns Pro Reversal Patterns Pro is a Price Action (PA) analytical tool that scans the reversal patterns.  - Finds and marks the most dependable Japanese candlestick patterns in real-time. - Supports all time frames (Best for Scalping) - Doesn't repaint making it an exceptional indicator for Expert Advisors. Input parameters : - Support & Resistance Mode ( true or false ) for enabling advanced filtering - Donchian Period - RSI Period - RSI Oversold Level - RSI Overbought Level - Al
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Night Ghost - Indicador de seta para opções binárias. Este é um assistente confiável para você no futuro! - Sem redesenho no gráfico -Funciona muito bem em todos os pares de moedas! -Precisão do indicador de até 90% (especialmente à noite) -Não há necessidade de configurar por um longo tempo (Configurar perfeitamente para Opções Binárias) - Sem sinais de atraso - O aparecimento de um sinal na vela atual -Perfeito para o período M1 (não mais!) - Cor de vela amigável aos olhos (vermelho
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
Sensitive Volume
Harun Celik
Indicadores
The Sensitive Volume indicator is an indicator designed to generate trading signals. The purpose of this indicator is to generate signals from the highest probability of trading. Using a number of price movements and a set of indicator properties to generate these signals.  Easy to use, simple and understandable to the user. With alert features, user signals can be reached quickly.  Visually the user can easily recognize the signals. This indicator will not repaint. Parameters Trend_Period - pe
Os compradores deste produto também adquirem
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Product Description Rtc ML Ai Predictor — Futuristic Intelligence for Real-Time Market Decisions Bring robotic precision to your trading.   Rtc ML Ai Predictor   fuses   Machine Learning   with   SMA-shift dynamics   to forecast short-term momentum and trend inflection points with clarity. The model evaluates multi-factor market structure, assigns a   confidence score   to each signal, and lets you act only when conditions align with your rules. Why traders choose Rtc ML Ai Predictor AI-guided e
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
This indicator is a multifunctional technical analysis tool based on the combination of an adaptive exponential moving average and volatility filters calculated through the Average True Range (ATR). It is designed to accurately identify the current price direction, highlight key trend reversal areas, and visualize potential turning zones. The algorithm is built upon the dynamic construction of a trend ribbon using two levels of volatility — outer and inner ranges. The outer boundaries serve as i
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicadores
O indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 é um assistente de negociação para negociação manual em qualquer moeda em FOREX , CRYPTOCURRENCY como Bitcoin, Ethereum, Lightcoin,Ripple  e mais. Também é EasyWay para usar para COMMODITY como Gold, Silver, Oil, Gas ...... e CFDs . Quando instalado no gráfico em seu período de tempo e ferramenta de negociação escolhidos, o indicador desenha automaticamente os seguintes indicadores personalizados usados ​​na estratégia de negociação EasyWayTradePan
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicadores
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Indicadores
Dual Momentum is a modern arrow indicator for MetaTrader 4, created specifically for the accurate detection of market reversals and strong impulse movements. The indicator is based on a combination of two powerful oscillators – Williams %R and RSI, which allows you to filter noise and generate more reliable signals. Thanks to this, Dual Momentum indicates only key entry points when the probability of a successful trade is highest. Key advantages: No redrawing – signals remain on the cha
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indicadores
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: RSI above/below 50 line Green square + Red border: R
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Stoch above/below 50 line Green square + Red border:
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Price above/below Cloud (Kumo) Green square + Red bo
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: MA pointing Up/Down Green square + Red border: MA po
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs. Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered. Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green square: Price above PSAR Red square: Price below PSAR Options
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: CCI above/below levels (ie. 100/-100) Grey square: C
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: ADX above level Grey square: ADX below level Red bor
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: bullish/bearish candle Options available in the FFx Dashboard Alerter
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indicadores
The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
Trend Signal All Time Frame
I Nyoman Suryasa
Indicadores
This indicator allows you to see the strength of the trend on all timeframes. It can be used for all currency pairs. The indicator can be displayed in the form of a column (from left to right): status buy / sell / strong buy / strong sell, strength of the trend in percentage, pips last candle, body candle now, remaining time, and the timeframe of M1 to MN. Information contained below (from left to right): total trend percent, sell percent, buy percent.
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
RSI Divergence Alert Simple
Arkady Segal
5 (1)
Indicadores
A simplistic indicator informing a user on RSI divergence by sending messages to mobile device and email. The indicator draws 2 vertical lines, marking two RSI extrema that formed the divergence. You get the alert, open the charts and make a decision. The indicator does not show past divergences, thus when you attach it to a chart for the first time you see nothing. Graphics and alerts will appear as soon as divergences do. Drop it in Tester to see how it works. Parameters: RSIPeriod - number of
Mais do autor
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Este indicador identifica com precisão as divergências altistas e baixistas entre os movimentos de preço e o histograma MACD, usando períodos de Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 5 (rápido), 34 (lento) e um período de linha de sinal de 5. O indicador destaca os pontos onde o momentum enfraquece, sinalizando possíveis reversões de tendência. Regras para identificação correta de divergências: A divergência altista é válida quando o preço forma mínimas mais baixas e o histograma MACD simultaneame
FREE
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador é uma ferramenta interativa de marcação das Ondas de Elliott para MetaTrader 4 e 5. Ele permite que o usuário coloque manualmente rótulos de ondas diretamente no gráfico, selecionando o tamanho do rótulo, a cor e o tipo de onda (correções ABC, impulsos de cinco ondas ou estruturas WXY) a partir de um menu no próprio gráfico. Com um único clique no gráfico, o indicador posiciona sequencialmente os rótulos de ondas apropriados no preço e no tempo escolhidos, ajudando os traders a vi
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
“Naturu” é um indicador manual que usa a simetria da natureza como seu algoritmo. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta! Ao carregar o indicador, você verá duas linhas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Clique uma vez em uma linha para ativá-la. Para movê-la, basta clicar na vela onde deseja posicioná-la. Você define um ponto alto e um ponto baixo, e o indicador calcula automaticamente: Uma zona magenta que mostra onde os interesses de touros e ursos estão mais próximo
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicadores
O indicador mede o desequilíbrio entre os touros e os ursos durante um período escolhido e mostra uma linha reta entre os dois pontos. Se os touros tiverem mais volume do que os ursos, a linha fica verde.  Se os ursos tiverem mais volume, a linha fica vermelha. A linha também mostra a diferença percentual no volume. O indicador mostra os mesmos dados numa janela separada. Também é possível ver o volume dividido. O indicador tem dois modos. Para este efeito, existe um botão no canto superio
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
2 SNAKES é um sistema de escalpelamento de primeira classe. Como as entradas são bastante precisas, é provável que você se torne viciado nesse sistema muito rapidamente.  Você tem 2 cobras. Quando você vê uma vela acima ou abaixo delas que não as toca, esse é o seu sinal de escalpelamento. Se você usar um período de tempo maior, o scalping pode se tornar um acompanhamento de tendência. As snakes são calculadas precisamente em relação ao estado atual do mercado. Elas NÃO SÃO médias móveis.
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador é uma ferramenta interativa de marcação das Ondas de Elliott para MetaTrader 4 e 5. Ele permite que o usuário coloque manualmente rótulos de ondas diretamente no gráfico, selecionando o tamanho do rótulo, a cor e o tipo de onda (correções ABC, impulsos de cinco ondas ou estruturas WXY) a partir de um menu no próprio gráfico. Com um único clique no gráfico, o indicador posiciona sequencialmente os rótulos de ondas apropriados no preço e no tempo escolhidos, ajudando os traders a vi
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
O indicador analisa o volume a partir de qualquer ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Linhas principais do Meravith: Linha de exaustão de volume altista – serve como alvo. Linha de exaustão de volume baixista – serve como alvo. Linha de tendência – indica a tendência do mercado. A cor muda conforme o mercado esteja em alta ou em baixa e serve como suporte de tendência. Como usar: dê um clique duplo na linha vertical roxa e mova-a para a posição desejada. Você pode
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Níveis lendários de William Gann em um indicador MT5 totalmente automatizado. O GANN Master identifica zonas-chave onde o preço tem maior probabilidade de reverter ou continuar sua tendência, com base em dados diários, semanais e mensais. Recursos principais: Botões de período com um clique: clique em Daily, Weekly ou Monthly para traçar instantaneamente as zonas do dia, da semana ou do mês atuais Modos Automático e Manual • Automático: o GANN Master calcula todos os níveis para você, sem neces
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
O SENSE é um sistema automatizado que combina métodos GANN selecionados com cálculos fractais. O sistema diz-nos onde abrir e fechar as transacções. Já não precisa de perder tempo com cálculos complexos - o SENSE faz tudo por si. Basta instalar o indicador. Princípios básicos: O mercado está em alta quando o preço está acima das linhas brancas Comprar acima das linhas brancas, parar abaixo As linhas verdes são objectivos de subida O mercado está em baixa quando o preço está abaixo das linhas
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Este indicador separa efetivamente o volume de ticks no mercado forex em categorias de alta e de baixa. Além disso, ele fornece a funcionalidade para calcular e exibir a soma dos volumes de ticks de alta e de baixa para qualquer período selecionado de sua escolha. Pode ajustar facilmente o período movendo as duas linhas azuis no gráfico, permitindo uma análise de volume personalizável e precisa, adaptada às suas necessidades de negociação. Se achar útil, as suas opiniões serão apreciadas! B
FREE
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Este indicador baseia-se na experiência prática.  Insira a data/hora do seu topo/base. Calcula o nível mais visitado desde o topo/base até ao momento atual. Actualiza-se automaticamente a cada nova vela. Pode utilizar simultaneamente vários indicadores para diferentes tendências e períodos de tempo. O comprimento é sempre traçado desde o início do seu período até ao presente. Ferramenta PRO útil.
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels é um indicador de trading fácil de usar que fornece sinais claros de compra e venda juntamente com níveis de preço dinâmicos, ajudando os traders a planearem as suas entradas e saídas com mais confiança. A ferramenta é altamente flexível – pode ser usada como estratégia independente ou integrada em qualquer sistema de trading existente. Funciona em todos os prazos temporais e em todos os mercados : Forex, Ouro, Índices, Criptomoedas ou Ações. Balance Levels adapta-se a todos os es
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador LEVELSS mostra: - Zona diária de alta e de baixa. É visível todos os dias das 00:00 às 23:59.  - A zona semanal de alta e baixa. É visível de segunda-feira 0:00 a sexta-feira 23:59 todas as semanas. - Canal especialmente calculado a partir de um período de tempo específico que é exibido em todos os outros períodos de tempo. Por defeito, este é o período de 4 horas que pode ser alterado para qualquer outro período de tempo que deseje negociar. É calculado sem parar. No canto superi
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Os alvos precisos de GANN são calculados com base em seus métodos testados pelo tempo e apresentados bem à sua frente. Esta ferramenta foi projetada para tornar a negociação mais fácil e intuitiva. Ao mover a linha branca para cima ou a linha verde para baixo, você verá imediatamente por que as técnicas de GANN continuam a ser influentes no mundo do trading. As estratégias de GANN se concentram em prever movimentos de mercado com alta precisão, e esta ferramenta traz esse poder para suas mãos
Stefanov
Ivan Stefanov
Indicadores
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador FIFTY agora está disponível em uma versão automatizada, eliminando a necessidade de desenhar os níveis manualmente. Esta versão traça automaticamente os níveis diários, semanais, mensais e anuais no gráfico, garantindo precisão e economizando tempo. Além disso, há botões para alternar a visibilidade desses níveis, permitindo total personalização. Para aqueles que preferem, a versão gratuita do indicador continua disponível e totalmente funcional, permitindo que os traders escolham en
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
“Naturu” é um indicador manual que usa a simetria da natureza como seu algoritmo. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta! Ao carregar o indicador, você verá duas linhas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Clique uma vez em uma linha para ativá-la. Para movê-la, basta clicar na vela onde deseja posicioná-la. Você define um ponto alto e um ponto baixo, e o indicador calcula automaticamente: Uma zona magenta que mostra onde os interesses de touros e ursos estão mais próximo
Horizont
Ivan Stefanov
Indicadores
Horizont é um sistema de trading que fornece uma configuração completa de negociação: ponto de entrada, alvo 1, alvo 2 e stop loss, tudo calculado automaticamente. O sistema identifica automaticamente os topos e fundos do mercado e os conecta para definir a tendência atual. Você seleciona qual tendência negociar e o Horizont gera os níveis correspondentes de entrada, alvos e stop. O sistema inclui gestão automática de risco. Ele verifica o saldo da sua conta, calcula o risco e sugere o tamanho d
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicadores
ENIGMERA: O núcleo do mercado (Este é um indicador manual e contém funções que podem não ser compatíveis com o ambiente atual de testes do MetaTrader) Introdução Este indicador e sistema de trading representam uma abordagem única aos mercados financeiros. ENIGMERA utiliza ciclos fractais para calcular com precisão os níveis de suporte e resistência. Mostra a fase autêntica de acumulação e fornece direção e objetivos. É um sistema que funciona tanto em tendência quanto em correção. Como funciona
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
O indicador destaca as zonas onde há declaração de interesse no mercado e, em seguida, mostra a zona de acumulação de ordens . Ele funciona como um livro de ofertas em escala ampliada . Este é o indicador para o dinheiro grande . Seu desempenho é excepcional. Qualquer interesse que existir no mercado, você verá com clareza . (Esta é uma versão totalmente reescrita e automatizada — não é mais necessário fazer análise manual .) A Velocidade de Transação é um indicador de conceito novo que mostra o
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Um dos poucos indicadores que calcula níveis exclusivamente com base no preço. O indicador não é afetado por timeframes, tendências ou ciclos de mercado. Um dos indicadores mais lógicos já criados. O indicador FIFTY agora está disponível em uma versão automatizada, eliminando a necessidade de desenhar níveis manualmente. Esta versão traça automaticamente os níveis diários, semanais, mensais e anuais no gráfico, garantindo precisão e economia de tempo. Além disso, botões estão disponíveis para al
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
SPEKULATOR é um sistema de trading manual e um indicador que ajuda você a identificar zonas-chave de suporte e a direção do mercado. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta. Você escolhe qualquer topo (TOP) e fundo (BOTTOM) no gráfico, e o indicador desenha: Uma zona de suporte para a sua tendência. Para uma tendência de alta, aparece uma zona verde; para uma tendência de baixa, uma zona vermelha. A sensibilidade da zona de suporte pode ser ajustada nas configurações do in
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicadores
Time Zones Fifty O indicador resolve um problema fundamental: Como devemos contar o tempo? Quais zonas usar, como e por quê? Ele é totalmente baseado em lógica. Aplicação das zonas de tempo Para aplicar zonas de tempo precisamos de um ponto inicial. Esse ponto deve ser logicamente definido, não escolhido ao acaso. Alguns escolhem começar a partir de: o primeiro dia do ano, o primeiro dia do mês, o início de um trimestre ou de uma semana. Mas isso pressupõe que a atividade do mercado se repete ex
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indicadores
O indicador Volume Equilibrium mostra os níveis onde o volume de compra é igual ao volume de venda. Ele pode calcular esses níveis para cada dia, semana, mês e ano. Quando o preço está acima da linha, isso significa que o volume está do lado dos compradores e o mercado está em tendência de alta. Quando o preço está abaixo da linha, isso significa que o volume está do lado dos vendedores e o mercado está em tendência de baixa. O indicador utiliza o algoritmo do indicador “Meravith” para calcular
Filtro:
onermentes
19
onermentes 2025.06.17 18:57 
 

Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.

TANJU2690
529
TANJU2690 2025.03.05 13:37 
 

I have never and ever seen any system like Enıgmera. What ever you want, you can find on it. İt is incredible system. And Cretor of aenıgmera, Mr.Ivan is more and more helpfull to understant of logıc Enigmera. Fistly, I want sent all thankfull to Ivan because he teach me Enıgmera Logıc and also share this marvelous product with market

smso9466eiou
167
smso9466eiou 2025.02.23 15:38 
 

a very good indicator that composes all in one, entry, exit and reverse. Great!

Ivan Stefanov
5186
Resposta do desenvolvedor Ivan Stefanov 2025.02.23 18:12
Thank you! Wishing you profits!
Rutt Tungkiratichai
2700
Rutt Tungkiratichai 2025.02.01 00:11 
 

This is very good and accurate indicator.

Ivan Stefanov
5186
Resposta do desenvolvedor Ivan Stefanov 2025.02.01 11:30
Thank you for the good words! Brgds / Ivan
Osazeme Usen
617
Osazeme Usen 2024.12.31 12:38 
 

This is probably the best indicator I have seen in marketplace. Fantastic analysis with phenomenal success rates.

Update: Not great for direction, but fantastic for TP and SL.

Ivan Stefanov
5186
Resposta do desenvolvedor Ivan Stefanov 2025.01.02 16:45
Osazeme Usen 2024.12.31 12:38 # EN
This is probably the best indicator I have seen in marketplace. Fantastic analysis with phenomenal success rates. Thank you for the good words! Brgds/Ivan
vincenzo1964
1109
vincenzo1964 2024.07.11 15:59 
 

Assolutamente straordinario a cominciare da chi l'ha ideato Ivan, Sono assolutamete felice dell'affito/prova fatto, Enigmera è sorprendente, ti accompagna sempre sul lato giusto della tendenza sino alla fine del percorso. Se poi parliamo del dott. Ivan e della sua disponbilità, se potessi postare gli screenshot e la guida passo passo che mi ha concesso, è commovente e sorprendente. Se volete fare buon trading con giudizio e responsabilità potete tranquillamente perdere qualche giorno del vostro tempo a capire la logica ed il ragionamento che c'è dietro enigmera, solo così sarete sempre dal lato giusto del trend sino alla fine, sopratutto quando ci sono le news ed enigmera già vi sta indicando i livelli di tp da raggiungere. Proprio oggi ero già lon su eurusd e sell su usdchf ed entrambe dopo le notizie chiuse in tp. Consiglio anche l'indicatore Speed, leggetene l'utilizzo, la forza e ciò che vi può indicare, io ci sto lavorando sodo seguito da ivan perchè l'unione di enigmera e speed è devastante, alla fine dell'affitto acquisterò engmera mentre affitterò mensilmente speed (il costo è di 30.00€ mentre l'acquisto è di 3000€), ma il suo potenziale per il trend followhing e immenso, saluti e buon trading a tutti, grazie Ivan...

Irfan
1407
Irfan 2024.06.21 13:44 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ivan Stefanov
5186
Resposta do desenvolvedor Ivan Stefanov 2025.01.02 16:46
Irfan 2024.06.21 13:44 # EN
Enigmera gives you an entirely different way of looking at the market. It does not look into the past, what has happened in the past stays in the past it gives you a picture of what is going on in the market right now and gives you logical understanding for trading. The author is so confident about his product the he gave me a full version of the indicator so that I could try it for a week before I decided to buy it. Ivan spent a lot of time chatting with me, educating me how to use the indicator. He is very quick and replies to your questions. I have already seen good results with this indicator and it has increased my confidence. Thank you for the good words, Irfan!
Sajid Iqubal
184
Sajid Iqubal 2024.06.08 21:59 
 

Enigmera is an exceptional trading indicator that has greatly improved my trading performance. Ivan Stefano offers the best support and guidance, always going above and beyond like an elder brother to me. His guidance and the effectiveness of Enigmera make a winning combination. I highly recommend using Enigmera.

eman11
1410
eman11 2023.11.22 20:29 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ivan Stefanov
5186
Resposta do desenvolvedor Ivan Stefanov 2025.01.02 16:47
eman11 2023.11.22 20:29 # EN
I was an institutional trader for a decade and rarely write reviews or spend more then 50 or a 100 on any indicator as my trading is well established, but always open to something interesting and new. The author is an intelligent and real trader , per many chats with him, and this indicator compliments well existing trading as is from a unique perpective. The price is not cheap , but it it is a legit and unique system, is as decribed, which can be put to good use particulalry with experienced traders who may best integrate multiple styles and ideas successfully. Great work Ivan. Thank you for the good words, Eman11 / Brgds / Ivan
ebel
1221
ebel 2023.11.22 14:41 
 

This indicator is undoubtedly expensive but I believe it to be the Ferrari of indicators and the only one you will ever need. The video in the overview is self explanatory, take the time to find the setups as described and the R:R can be extremely good. I have only been using the indicator for a week but have found several very profitable trades and feel confident that I can make back more than sufficient each month to cover my 6 monthly rental. The author is extremely responsive and helpful and is starting a telegram group so that we can share prospective setups. I believe the indicator is difficult to get to work in Strategy Tester but the author is open to free trials which demonstrates his trust in the product. I can't post images here but I will post a trade I made this morning in the comments. I can't promise it is the perfect setup as I am still learning but just this one trade covered my monthly rental cost. IMPORTANT - do not try to change to a lower timeframe while the indicator is loaded. The code is incredibly complex and trying to recalculate everything on a lower tf over a significant period will freeze your MT4 installation. You will need to delete the indicator from your MT4, force a shut down, restart and re-install. Once you understand the complexity it is not a problem, just open another chart on a lower tf or delete the indicator, change the tf and put it back on.

UPDATE 23/11

I have just seen that the author has been debarred from selling! I have just paid for 6 months rental and this is a good indicator that is making me money. What to I do after 6 months if I can't renew? And why has this happened, the author is very courteous and helpful.

Responder ao comentário