Market Structure Patterns MT4

Market Structure Patterns é um indicador baseado em smart money concepts que apresenta elementos de SMC/ICT capazes de elevar suas decisões de negociação a um novo patamar. Aproveite os alertas, notificações push e mensagens por e-mail para ser informado sobre quando um elemento se forma no gráfico, o preço cruza um nível e/ou entra em uma região delimitada por uma retângulo. Desenvolvedores podem acessar valores dos elementos do indicador por meio de variáveis globais o que possibilita a automatização de setups baseados em SMC/ICT.
Pensado para possibilitar uma variedade de customizações, o indicador permite customizar as cores e transparência dos desenhos, exibir rótulos usando estilo bolha, exibir as sessões/janelas de negociação na parte inferior do gráfico ou sobre o gráfico de preços, tem um algoritmo exclusivo para prevenir a sobreposição de rótulos/textos, colore os candles de acordo com a tendência secundária e/ou alinhamento das tendências primária e secundária. Esse recurso pode ser ativado no parâmetro "Color Candles". Por padrão, a tendência de alta é exibida em verde e a de baixa em vermelho. Além disso, os candles são desenhados com o estilo de candles vazados possibilitando a diferenciação de candles de alta e baixa.
Elementos e/ou Abreviações:
- Premium, Equilibrium and Discount zones
- Strong/Weak High/Low
- Automatic Fibonacci
- OTE - Optimal Trade Entry
- HH, HL, LH, LL- Higher highs, higher lows, lower highs and lower lows
- EQH, EQL - Equal highs and Equal lows
- BSL, SSL - Buy Stops Liquidity and Sell Stops Liquidity
- EQH-BSL, EQL-SSL - Buy Stops Liquidity on Equal Highs and Sell Stops Liquidity on Equal Lows
- BoS, iBoS - Break of structures and Internal Break of Structure
- CHoCH, iCHoCH - Change of character and Internal Change of Character
- OB, iOB - Order Blocks and Internal Order Blocks
- BB, iBB - Breaker Blocks and Internal Breaker Blocks
- Liquidity voids
- FVG - Fair Value Gap
- InvFVG - Inverse Fair Value Gap
- ImpFVG - Implied Fair Value Gap
- OG - New Day Opening Gap
- HoD, LoD, OoD - High of the day, Low of the day and Open of the day
- PDH, PDL, PDO, PDC - Prior day high, low, open and close
- PWH, PWL , PWO, PWC - Prior week high , low, open and close
- PMH, PML , PMO, PMC - Prior month high , low, open and close
- Sessions, Kill Zones and Silver Bullet Trading Window
Alertas disponíveis:
- Alerta em BoS Criado (alta / baixa)
- Alerta em CHoCH Criado (alta / baixa)
- Alerta em iBoS Criado (alta / baixa)
- Alerta em iCHoCH Criado (alta / baixa)
- Alerta em EQH Criado
- Alerta em EQL Criado
- Alerta em HH-HL-LH-LL Criado
- Alerta em BSL Ativado
- Alerta em SSL Ativado
- Alerta em iOB Quebrado (alta / baixa)
- Alerta em iOB Toque (alta / baixa)
- Alerta em iBB Toque (alta / baixa)
- Alerta em OB Quebrado (alta / baixa)
- Alerta em OB Toque (alta / baixa)
- Alerta em BB Toque (alta / baixa)
- Alerta em FVG Criado (alta / baixa)
- Alerta uma vez por candle em FVG Toque (alta / baixa, 0=desativado)
- Alerta em FVG Inverso Criado (alta / baixa)
- Alerta uma vez por candle em FVG Inverso Toque (alta / baixa, 0=desativado)
- Alerta em FVG Implícito Criado (alta / baixa)
- Alerta uma vez por candle em FVG Implícito Toque (alta / baixa, 0=desativado)
- Alerta em BPR Criado (alta / baixa)
- Alerta uma vez por candle em BPR Toque (alta / baixa, 0=desativado)
- Alerta em OG Criado (alta / baixa)
- Alerta em Liquidity Void Criado (alta / baixa)
- Alerta uma vez por candle em Premium Toque (0=desativado)
- Alerta uma vez por candle em Discount Toque (0=desativado)
- Alerta uma vez por candle em Equilibrium Toque (0=desativado)
- Alerta em Fibonacci Toque
- Níveis para Alerta Fibonacci
- Condições de Alerta MTF
- Alerta MTF em FVG Criado (alta / baixa)
- Alerta MTF uma vez por candle em FVG Toque (alta / baixa, 0=desativado)
- Alerta MTF em FVG Inverso Criado (alta / baixa)
- Alerta MTF uma vez por candle em FVG Inverso Toque (alta / baixa, 0=desativado)
- Alerta MTF em FVG Implícito Criado (alta / baixa)
- Alerta MTF uma vez por candle em FVG Implícito Toque (alta / baixa, 0=desativado)
- Alerta MTF em BPR Criado (alta / baixa)
- Alerta MTF uma vez por candle em BPR Toque (alta / baixa, 0=desativado)
Variáveis Globais:
O acesso aos valores de blocos de ordens e quebras de estruturas por meio de variáveis globais podem ser feitos conforme o exemple a seguir:
// defina um prefixo para os nomes da variáveis de acorodo com o timeframe string timeframe = StringSubstr(EnumToString(_Period), StringLen("PERIOD_")); string prefix = "SMP-"+_Symbol+"("+timeframe+")", for example "SMP-EURUSD(H4)"; // Para ler dados de blocos de ordens de compra (para venda basta trocar 'Bullish' por 'Bearish') // Adicione "Bullish-IOB" for internal bullish order blocks or "Bullish-OB" for swing bullish order blocks; // Adicione "-Total para obter o npumero de order blocks no chart;" int bullish_iob_total = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB-Total") // percorra todas as variáveis para obter os valores de todos order blocks visíveis no gráfico for(int i=0;i<bullish_iob_total;i++) { // Add "[index]-Top" and/or "[index]-Bot" to get the order blocks values. double iob_top = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB["+(string)i+"]-Top"); double iob_top = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB["+(string)i+"]-Bot"); } // Para quebras de estrutura Bos ou Choch: // Adicione o nome do padrão como exibido no gráfico. Por exemplo, +iCHoCH pode ser accessado na variável "SMP-EURUSD(H4)-+iCHoCH" // Para Premium/Equilibrium/Discount: // Adicione o nome do padrão seguido pelo nível desejado. Por examplo, Premium-Top e Premium-Bot pode ser acessado respectivamente por "SMP-EURUSD(H4)-Premium-Top" e "SMP-EURUSD(H4)-Premium-Bot"
The access to the indicator data by buffers indexes was introduced in the version 3.24. The data available is mapped as follow:
|Buffer index
|Data stored in the buffer
|0
|Internal Top Price
|1
|Internal Bottom Price
|2
|Internal Bull Bos
|3
|Internal Bear Bos
|4
|Internal Bull Choch
|5
|Internal Bear Choch
|6
|Internal Bull Order Block Top
|7
|Internal Bull Order Block Bottom
|8
|Internal Bear Order Block Top
|9
|Internal Bear Order Block Bottom
|10
|Internal Bull Breaker Block Top
|11
|Internal Bull Breaker Block Bottom
|12
|Internal Bear Breaker Block Top
|13
|Internal Bear Breaker Block Bottom
|14
|Swing Top Price
|15
|Swing Bottom Price
|16
|Swing Bull Bos
|17
|Swing Bear Bos
|18
|Swing Bull Choch
|19
|Swing Bear Choch
|20
|Swing Bull Order Block Top
|21
|Swing Bull Order Block Bottom
|22
|Swing Bear Order Block Top
|23
|Swing Bear Order Block Bottom
|24
|Swing Bull Breaker Block Top
|25
|Swing Bull Breaker Block Bottom
|26
|Swing Bear Breaker Block Top
|27
|Swing Bear Breaker Block Bottom
|28
|BSL Taken
|29
|SSL Taken
|30
|EQH Price1
|31
|EQH Price2
|32
|EQL Price1
|33
|EQL Price2
|34
|Premium Top
|35
|Premium Bottom
|36
|Equilibrium Top
|37
|Equilibrium Bottom
|38
|Discount Top
|39
|Discount Bottom
|40
|Strong High
|41
|Weak High
|42
|Strong Low
|43
|Weak Low
|44
|Bull FVG Top
|45
|Bull FVG Bottom
|46
|Bear FVG Top
|47
|Bear FVG Bottom
|48
|Bull Inverse FVG Top
|49
|Bull Inverse FVG Bottom
|50
|Bear Inverse FVG Top
|51
|Bear Inverse FVG Bottom
|52
|Bull Implied FVG Top
|53
|Bull Implied FVG Bottom
|54
|Bear Implied FVG Top
|55
|Bear Implied FVG Bottom
|56
|Bull Liquidity Void Top
|57
|Bull Liquidity Void Bottom
|58
|Bear Liquidity Void Top
|59
|Bear Liquidity Void Bottom
