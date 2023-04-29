Market Structure Patterns MT4

Disponível para MT4 e MT5.

Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais.

Market Structure Patterns é um indicador baseado em smart money concepts que apresenta elementos de SMC/ICT capazes de elevar suas decisões de negociação a um novo patamar. Aproveite os alertas, notificações push e mensagens por e-mail para ser informado sobre quando um elemento se forma no gráfico, o preço cruza um nível e/ou entra em uma região delimitada por uma retângulo. Desenvolvedores podem acessar valores dos elementos do indicador por meio de variáveis globais o que possibilita a automatização de setups baseados em SMC/ICT.

Pensado para possibilitar uma variedade de customizações, o indicador permite customizar as cores e transparência dos desenhos, exibir rótulos usando estilo bolha, exibir as sessões/janelas de negociação na parte inferior do gráfico ou sobre o gráfico de preços, tem um algoritmo exclusivo para prevenir a sobreposição de rótulos/textos, colore os candles de acordo com a tendência secundária e/ou alinhamento das tendências primária e secundária. Esse recurso pode ser ativado no parâmetro "Color Candles". Por padrão, a tendência de alta é exibida em verde e a de baixa em vermelho. Além disso, os candles são desenhados com o estilo de candles vazados possibilitando a diferenciação de candles de alta e baixa.

Elementos e/ou Abreviações:

  • Premium, Equilibrium and Discount zones
  • Strong/Weak High/Low
  • Automatic Fibonacci
  • OTE - Optimal Trade Entry
  • HH, HL, LH, LL- Higher highs, higher lows, lower highs and lower lows
  • EQH, EQL - Equal highs and Equal lows
  • BSL, SSL - Buy Stops Liquidity and Sell Stops Liquidity
  • EQH-BSL, EQL-SSL - Buy Stops Liquidity on Equal Highs and Sell Stops Liquidity on Equal Lows
  • BoS, iBoS - Break of structures and Internal Break of Structure
  • CHoCH, iCHoCH - Change of character and Internal Change of Character
  • OB, iOB - Order Blocks and  Internal Order Blocks
  • BB, iBB - Breaker Blocks and Internal Breaker Blocks
  • Liquidity voids
  • FVG - Fair Value Gap
  • InvFVG - Inverse  Fair Value Gap
  • ImpFVG - Implied Fair Value Gap
  • OG - New Day Opening Gap
  • HoD, LoD, OoD - High of the day, Low of the day and Open of the day
  • PDH, PDL, PDO, PDC - Prior day high, low, open and close
  • PWH, PWL , PWO, PWC - Prior week high , low, open and close
  • PMH, PML , PMO, PMC - Prior month high , low, open and close
  • Sessions, Kill Zones and Silver Bullet  Trading Window

Alertas disponíveis:

  • Alerta em BoS Criado (alta / baixa)
  • Alerta em CHoCH Criado (alta / baixa)
  • Alerta em iBoS Criado (alta / baixa)
  • Alerta em iCHoCH Criado (alta / baixa)
  • Alerta em EQH Criado
  • Alerta em EQL Criado
  • Alerta em HH-HL-LH-LL Criado
  • Alerta em BSL Ativado
  • Alerta em SSL Ativado
  • Alerta em iOB Quebrado (alta / baixa)
  • Alerta em iOB Toque (alta / baixa)
  • Alerta em iBB Toque (alta / baixa)
  • Alerta em OB Quebrado (alta / baixa)
  • Alerta em OB Toque (alta / baixa)
  • Alerta em BB Toque (alta / baixa)
  • Alerta em FVG Criado (alta / baixa)
  • Alerta uma vez por candle em FVG Toque (alta / baixa, 0=desativado)
  • Alerta em FVG Inverso Criado (alta / baixa)
  • Alerta uma vez por candle em FVG Inverso Toque (alta / baixa, 0=desativado)
  • Alerta em FVG Implícito Criado (alta / baixa)
  • Alerta uma vez por candle em FVG Implícito Toque (alta / baixa, 0=desativado)
  • Alerta em BPR Criado (alta / baixa)
  • Alerta uma vez por candle em BPR Toque (alta / baixa, 0=desativado)
  • Alerta em OG Criado (alta / baixa)
  • Alerta em Liquidity Void Criado (alta / baixa)
  • Alerta uma vez por candle em Premium Toque (0=desativado)
  • Alerta uma vez por candle em Discount Toque (0=desativado)
  • Alerta uma vez por candle em Equilibrium Toque (0=desativado)
  • Alerta em Fibonacci Toque
  • Níveis para Alerta Fibonacci
  • Condições de Alerta MTF
  • Alerta MTF em FVG Criado (alta / baixa)
  • Alerta MTF uma vez por candle em FVG Toque (alta / baixa, 0=desativado)
  • Alerta MTF em FVG Inverso Criado (alta / baixa)
  • Alerta MTF uma vez por candle em FVG Inverso Toque (alta / baixa, 0=desativado)
  • Alerta MTF em FVG Implícito Criado (alta / baixa)
  • Alerta MTF uma vez por candle em FVG Implícito Toque (alta / baixa, 0=desativado)
  • Alerta MTF em BPR Criado (alta / baixa)
  • Alerta MTF uma vez por candle em BPR Toque (alta / baixa, 0=desativado)


Variáveis Globais:

O acesso aos valores de blocos de ordens e quebras de estruturas por meio de variáveis globais podem ser feitos conforme o exemple a seguir:


// defina um prefixo para os nomes da variáveis de acorodo com o timeframe
string timeframe = StringSubstr(EnumToString(_Period), StringLen("PERIOD_"));
string prefix = "SMP-"+_Symbol+"("+timeframe+")", for example "SMP-EURUSD(H4)";

// Para ler dados de blocos de ordens de compra (para venda basta trocar 'Bullish' por 'Bearish')
// Adicione "Bullish-IOB" for internal bullish order blocks or "Bullish-OB" for swing bullish order blocks;
// Adicione "-Total para obter o npumero de order blocks no chart;"
int bullish_iob_total = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB-Total")

// percorra todas as variáveis para obter os valores de todos order blocks visíveis no gráfico
for(int i=0;i<bullish_iob_total;i++)
{
        // Add "[index]-Top" and/or "[index]-Bot" to get the order blocks values.
        double iob_top = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB["+(string)i+"]-Top");
        double iob_top = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB["+(string)i+"]-Bot");
}

// Para quebras de estrutura Bos ou Choch:
// Adicione o nome do padrão como exibido no gráfico. Por exemplo, +iCHoCH pode ser accessado na variável "SMP-EURUSD(H4)-+iCHoCH"

// Para Premium/Equilibrium/Discount:
// Adicione o nome do padrão seguido pelo nível desejado. Por examplo, Premium-Top e Premium-Bot pode ser acessado respectivamente por "SMP-EURUSD(H4)-Premium-Top" e "SMP-EURUSD(H4)-Premium-Bot"

Buffer index Data stored in the buffer
0 Internal Top Price
1 Internal Bottom Price
2 Internal Bull Bos
3 Internal Bear Bos
4 Internal Bull Choch
5 Internal Bear Choch
6 Internal Bull Order Block Top
7 Internal Bull Order Block Bottom
8 Internal Bear Order Block Top
9 Internal Bear Order Block Bottom
10 Internal Bull Breaker Block Top
11 Internal Bull Breaker Block Bottom
12 Internal Bear Breaker Block Top
13 Internal Bear Breaker Block Bottom
14 Swing Top Price
15 Swing Bottom Price
16 Swing Bull Bos
17 Swing Bear Bos
18 Swing Bull Choch
19 Swing Bear Choch
20 Swing Bull Order Block Top
21 Swing Bull Order Block Bottom
22 Swing Bear Order Block Top
23 Swing Bear Order Block Bottom
24 Swing Bull Breaker Block Top
25 Swing Bull Breaker Block Bottom
26 Swing Bear Breaker Block Top
27 Swing Bear Breaker Block Bottom
28 BSL Taken
29 SSL Taken
30 EQH Price1
31 EQH Price2
32 EQL Price1
33 EQL Price2
34 Premium Top
35 Premium Bottom
36 Equilibrium Top
37 Equilibrium Bottom
38 Discount Top
39 Discount Bottom
40 Strong High
41 Weak High
42 Strong Low
43 Weak Low
44 Bull FVG Top
45 Bull FVG Bottom
46 Bear FVG Top
47 Bear FVG Bottom
48 Bull Inverse FVG Top
49 Bull Inverse FVG Bottom
50 Bear Inverse FVG Top
51 Bear Inverse FVG Bottom
52 Bull Implied FVG Top
53 Bull Implied FVG Bottom
54 Bear Implied FVG Top
55 Bear Implied FVG Bottom
56 Bull Liquidity Void Top
57 Bull Liquidity Void Bottom
58 Bear Liquidity Void Top
59 Bear Liquidity Void Bottom


Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudo e/ou informações adicionais.

Comentários 21
cos136
88
cos136 2025.08.12 08:34 
 

If there is an indicator that can last a lifetime, I recommend Market Structure Patterns. As a practitioner of SMC indicators, it has achieved simplification and accuracy. Effective. Thank you author.

Molefi Mokhethi
492
Molefi Mokhethi 2024.07.29 12:04 
 

i am new to ICT/SMC and i have just added this indicator into my trading arsenal. i can already say its clear. Two months later, May you update it with ICT daily bias with options for all time frames bias...THANK YOU FOR ADDING BPR

Max
1569
Max 2024.07.09 11:21 
 

Brilliant tool, clean design and well programmed, love the box shades and clever labels (i never saw this on any mql product) Order blocks and FVGs accurately displayed for trading (not repainted or appearing on secondary move) and numerous other aspect/tools included in one package! This is actually cheaper than many but does more in better quality surprisingly. And beautiful design mostly. Extensive options and alerts on each aspect.+++

Responder ao comentário