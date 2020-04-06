Usd Killer Gemini AI Scalper

USD Killer Gemini EA é a solução para traders que buscam maximizar suas operações com a segurança de uma estratégia robusta e altamente automatizada. Desenvolvido por Felipe FX, este EA de próxima geração combina tecnologia de ponta e indicadores avançados para proporcionar um trading eficiente e lucrativo.

Indicadores avançados para confirmação de entradas o USD Killer foi desenvolvido com todo o poder da AI Gemini e encontramos padrões que acontecem diariamente no gráfico aumentando a assertividade no longo prazo.

Features Configuráveis
Martingale: Uma abordagem inteligente que aumenta o tamanho do lote em cada negociação subsequente após uma perda, visando garantir operações positivas e seguras no longo prazo.

Drawdown Percentual: Controle o risco de forma eficaz com a função que ajusta ordens de acordo com o percentual de drawdown, garantindo proteção ao seu capital.

Metas Diárias: Estabeleça metas diárias de operações e limite de perdas para uma gestão de risco simplificada e eficaz. O EA para automaticamente as operações quando os limites são atingidos.

Filtro de Sinal Diário: Utiliza sinais baseados no fechamento da vela diária anterior para determinar entradas em novas ordens, aumentando a precisão das negociações.

Volume do Lote: Verificações rigorosas garantem que o volume de negociação esteja sempre dentro dos limites permitidos pelo broker, evitando ordens rejeitadas.

Vantagens
Automatização Completa: Deixe que o EA realize todas as análises e operações enquanto você se concentra em outras atividades. Ideal para traders que buscam automação total sem comprometer a segurança e o desempenho.

Gestão de Risco: Com a implementação de estratégias como Martingale e controle de drawdown, o USD Killer EA proporciona uma abordagem equilibrada entre risco e recompensa.

Segurança e Confiabilidade: Funções robustas para fechamento de ordens, verificações de margem e validação de volume de lote garantem que suas negociações sejam executadas sem problemas.

Facilidades no Dia a Dia
Operações Automatizadas: Não é necessário monitoramento constante do mercado. O EA realiza análises e executa operações automaticamente.

Produtos recomendados
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Experts
ForexEagle - Elevate Your Trading Experience to New Heights Ready to revolutionize your trading game? Introducing ForexEagle, the ultimate Expert Advisor meticulously crafted to dominate the GBPUSD, AUDCAD, USDCAD markets on the M5 timeframe. With a winning combination of advanced Price Action strategy and trend detection algorithm, ForexEagle is your go-to tool for unlocking the full potential of GBPUSD, AUDCAD, USDCAD trading. The EA operates during specific hours, from 12:01 AM to 11:59 PM. G
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
Experts
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automatize seu trading no MetaTrader 4 (Windows) . Este EA executa uma estratégia baseada em RSI + Médias Móveis (MA) — ideal para quem quer entradas/saídas disciplinadas e regras claras. ️ Recursos principais Sinais RSI + MA para entradas mais assertivas Risco/Retorno 1:2 (padrão) Trailing Stop automático para proteger lucro Martingale leve (máx. 2 passos) para recuperação controlada Meta diária de lucro : fecha todas as ordens ao atingir o alvo Filtro de
Fx Kenji
Mohamed Hassan
5 (5)
Experts
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Introducing Fx Kenji , the ultimate Expert Advisor for serious traders! Powered by a highly sophisticated breakout strategy ,  Fx Kenji is expertly crafted to dominate the USDCAD, EURGBP and EURUSD symbol. GBPUSD is also an excellent choice! Proven through rigorous backtesting from 2010 to 2024 with an impressive 99.90% modeling quality , Fx Kenji demonstrates the outstanding potential of its strategy. Trading Recommendations Minimum balance:  $1,000
MAx2RSI Gold
Kevin John Hastings
Experts
The MAx2RSI Gold trading robot is a precision-engineered Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader4 platform, built to capitalize on gold market volatility using a hybrid strategy of dual moving averages and the Relative Strength Index (RSI) . This robot suits traders who: Prefer algorithmic precision over emotional decision-making. Want exposure to gold without manual chart analysis. Are comfortable with high-reward strategies that may involve elevated risk. This robot trades a percentage
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Experts
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
Heishi Forex Expert Advisor
Rene Schulthess
Experts
***        10 years profitable backtest on EURUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***    ***        10 years profitable backtest on GBPUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***   Just try it, in use by myself! USE ON 5 DIGIT BROKERS (1.12345)            5 MIN FRAME ONLY DEFAULT SETTINGS ARE  READY FOR USE            DESIGNED FOR   EURUSD GBPUSD others possible see backtests    The EA calculates promising entry points according a carefully developed algorithm, based on moving averages and many other factors
MARSI Pro Adaptive RSI and MA System
Jurijs Gulkevics
Experts
O   MARSI Pro   é um sistema automatizado avançado para MetaTrader 4 que combina estratégias de tendência e reversão à média, integrando um módulo robusto de gerenciamento de riscos. Projetado para o mercado Forex, inclui: Componentes Principais: Geração Híbrida de Sinais Rompimento da Média Móvel (MA) : Identifica reversões de tendência através de cruzamentos de preço com uma MA personalizável. Confirmação RSI : Filtra entradas usando níveis de sobrecompra/sobrevenda do RSI para evitar sinais f
Red Shark
Elie Almachaalany
Experts
RED SHARK EA – Smart, Ruthless, and Built to Hunt Shorts Red Shark is a sell-only trading system designed specifically for EURUSD on the H1 timeframe.   Based on a layered parabolic mesh logic with adaptive spacing and dynamic recovery, this EA thrives in bearish or ranging markets by capitalizing on micro-movements and pullbacks. Originally launched as "WiT", the core logic has been refined and reborn under a more aggressive identity: Red Shark.   It enters only SELL positions and adapts
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
Pocioli
Mike Amega
Experts
Pocioli X  The Smart AI That Trades for You Trade Smarter. Profit Faster. Relax More. Say hello to Pocioli X, the next-generation AI trading robot designed to think, learn, and adapt just like a professional trader. Unlike traditional robots that follow fixed rules, Pocioli X evolves with the market. It studies patterns, learns from every move, and adjusts its strategy automatically to keep you ahead  whether you trade Forex, Crypto, Indices, or Commodities. Why Traders Love Pocioli
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4 : Um Consultor Especializado em Scalping Profissional: Você está procurando uma solução profissional para lucratividade rápida e inteligente no mercado de ouro? O TW Scalper Robot, um bot de scalping especializado, combina 3 indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos para ajudá-lo a se tornar um verdadeiro caçador de tendências. Com estratégias avançadas de gerenciamento de risco, este robô executa suas posições com proteção completa. Principais Característi
Blue Space EA
Md Anawar Hossain
Experts
Blue Space EA: Comprehensive Automated Forex Trading Solution Overview Blue Space EA is a fully automated Expert Advisor designed to capitalize on pullback strategies in the Forex market, with a focus on major currency pairs that exhibit consistent pullback behavior. The EA seeks to exploit the patterns of price reversal following significant market moves, allowing traders to benefit from targeted entry points. Blue Space EA leverages advanced algorithms to monitor these opportunities, making it
Multi Pair Hedging System EA
Stanislav Sarbey
Experts
THIS ADVISOR REALLY WORKS !!! I present to you my own adviser, designed to work on the instrument TSLA (shares of companie Tesla). The work of the adviser is based on hedging positions. Purely mathematical model of averaging positions. Advisor can be configured to work on buy or sell, as well as buy and sell at the same time. This is a multi-currency Expert Advisor, so it can be used simultaneously on a different stocks at the same time, and the work on each stocks can be set separately. It is p
Exp4 THE X FULL Universal EA for MT4
Vladislav Andruschenko
4.06 (17)
Experts
Conselheiro de indicador universal para MetaTrader 4 com uma ampla gama de funções, trabalhando em indicadores padrão. Construtor de estratégia em 1 Expert Advisor. Muitos indicadores de negociação do conjunto padrão MetaTrader. Possibilidade de escolher 1 em 20 sinais e 5 em 20 filtros. Mais de cem parâmetros para personalização individual para atender às suas necessidades. Para cada sinal, você pode personalizar os parâmetros do indicador, selecionar um período de tempo e especificar uma barr
Detrended scalper jpy points robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
LR Hedging Multiply
Sahutchai Theppikul
Experts
Recommendation Currency pair:EURUSD GPBUSD AUDUSD AUDCAD NZDCAD NZDCHF NZDJPY NZDUSD AUDCHF AUDJPY EURAUD EURCAD EURCHF Timeframe: M30,H1,H4 Minimum deposit: 10,000 USDcent Account Type: Cent (lot start 0.01) Account Type Trade: Hedge,Free Swap Setting                      Hedging Setting LOT_Percent_Balance    :  Percent Balance Near_PIP        :  Near Martingale (different each Currency pair) Time_Frame        : Time Frame Hedging Martingale_Normal    : Martingale Multiply Close_All_Profit_
GoldenWave Scalper
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
3 (2)
Experts
GoldenWave Scalper Overview: GoldenWave Scalper is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for short-term trading on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It combines technical indicators such as the Exponential Moving Average (EMA), Relative Strength Index (RSI), and Average True Range (ATR) to identify potential trading opportunities in the market. The EA is optimized for scalping, making it ideal for traders looking for quick entries and exits on lower timeframes like M5. Key Features: Tech
MAs combo EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Descrição do Produto: MA Crossover EA O MA Crossover EA com Filtro RSI é um robô de negociação robusto e totalmente automatizado, desenvolvido para o MetaTrader 4 (MT4). Este EA é ideal para traders que buscam uma abordagem sistemática e disciplinada para negociação, pois elimina a tomada de decisões emocionais e garante a execução consistente das estratégias de negociação. Principais Recursos Trailing Stop para Gerenciamento de Risco: O EA inclui um recurso de trailing stop que garante os luc
Vikopo RSI Martingale MT4
Farahbod Nikfar
Experts
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo RSI Martingale MT4 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/114483 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a
BB Scalper on EURCHF
Bogdan Leparda
Experts
ONLY FOR EURCHF This strategy is using Bollinger Bands on the EURCHF timeframe M15. Simple things always work. The most important are the settings behind this strategy and that's my secret :D. I do NOT recommend changes on the default settings because those are the best I could find by testing and backtesting. If you really want to lose time trying different setting, go ahead, no problem, backtesting the strategy is free. This EA is tested and backtested in the most recent trading environment, p
GridGenius
Sergey Kruglov
Experts
GridGenius is an Expert Advisor for Forex trading, which is based on the use of a grid of orders. It is designed to automate trading and helps traders manage their positions without the need for constant monitoring of the market. The GridGenius Expert Advisor does not use indicators to make decisions about entering the market or closing positions. He relies on his internal logic and the parameters set by the trader to make trading decisions. It is also worth noting that grid order trading can be
Tw79 Hedge Zone Ea
Tufan Gocmen
Experts
Hello; This EA uses the hedge system as an automatic trading strategy. It detects the time of high volatility and starts the system in a certain region. With the help of configurable variables, system security is taken under control with the help of optimization. GBPJPY M5 ready set file is gifted to those who buy the product. This set file has successfully completed the long-term optimization and walk forward tests in the relevant parity. You do not need to run optimization in the relevant par
Golden Monk Pro
Juan Chacon
Experts
Golden Monk Pro       is the combination of indicators such as Bollinger Bands, Moving Averages, Rsi, Momentum and Angles that together seek price direction through impulses in areas of important divergence. Matrix Golden Monk Pro   encapsulates many tools and resources in a 5*4 matrix to improve the level of success in each entry with a maximum of 4 simultaneous operations, optimizing capital management, this matrix can be displayed on the left side of your screen. Recommendations: Currency Pa
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Experts
Welcome, Trader!  Are you looking for an EA that trades with the precision of a seasoned investor and the intelligence of advanced automation? Introducing Elirox Trading EA — a next-generation Expert Advisor designed for traders who demand accuracy, consistency, and long-term growth . Built on cutting-edge AI Reversal Intelligence , Elirox Trading EA meticulously analyzes market structures, identifies critical turning points, and executes trades only under the most favorable conditions . Specifi
Confident trader
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Experts
Confident trader  is an advanced automated trading system meticulously designed for multi-currency dynamics and completely adaptable to your needs. Utilizing advanced technical analysis, the robot evaluates historical and real-time data to identify potential trends, key support and resistance levels, and other relevant market signals. The robot opens positions every day, from Monday to Friday, and all positions are protected with   Take Profit,   Stop Loss   and various other configurations to s
BB Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Experts
This is a trend scalping EA because it uses trend indicators like Bollinger Bands and Moving Average. Easy to use forex expert advisor designed for EURUSD H1 but fully capable of trading other forex pairs and other timeframes too.  Features: 1. NO Grid 2. NO Martingale 3. Smart Lot Sizing 4. Auto Take Profit in Money 5. Auto Stop Out at % of Balance 6. Minimal Inputs 7. Can trade 100 USD Account too. 8. High Win Rate 9. Positive Equity Curve Account Requirements: *Broker - Any *Account type - He
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experts
O especialista HERMES é um robô para Meta Trader com objetivos de trabalhar com tendência e estratégias próprias do robô. TENHA HERMES GOLD PRO GRATUITAMENTE INSTALADO E OPERANDO EM SUA CONTA, ME MANDE MENSAGEM NO PRIVADO. RECOMENDAÇÃO DE USO TIMEFRAME: H1 HERMES foi desenvolvido para trabalhar no metal americano XAUUSD (GOLD). HERMES é um Expert de longo prazo em SCALPING assertivos, e então, ele pode ficar 1,2,3 dias sem operar, dependendo do valor do seu "risco (configuração", mas, não se
Ea 555
Aleksandr Nadein
Experts
The EA works with pending orders.Recommended Currency Pair GPBUSD H1.With good market valontility gives a good profit.Advisor is fully automated for working in the market.It is also possible to use auto-management.It is possible to use the swap size, ideal for strong volatility or at night.When trading, two pending orders are placed, when one works, the second is deleted. Trading is not intermittent.
HFT Hunter
Volodymyr Hrybachov
1 (2)
Experts
This intraday scalper Expert Advisor trades by capturing sharp jumps during a high market volatility. It can work both with market and pending orders. Most of the time, the EA is in standby mode, therefore do not expect fast results immediately. FIFO compliant. Only one market order can be opened on each symbol at a time. No martingale, no grid, no hedging Attention! This EA relies on the movement speed of the quotes, and requires a VPS server for stable operation. The recommended minimum deposi
Gold Scanner EA
Md Atiqul Islam
Experts
Gold Scannar CI Averaging Martingale EA   Smart. Adaptive. Powerful. Built for Professionals. The CCI Averaging With TP, Equity Protect, Martingale EA is a fully automated Expert Advisor designed for traders who want to capitalize on market momentum shifts using CCI (Commodity Channel Index) signals. It intelligently scales into positions using an adaptive martingale strategy , with built-in hedging logic and equity protection for enhanced risk control. This EA is ideal for traders who underst
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experts
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experts
ThraeX – Scalping em M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado pela disciplina e precisão da era romana, ThraeX é um Expert Advisor (EA) especializado para MetaTrader 4 , desenvolvido especificamente para operações de alta frequência no gráfico de 1 minuto (M1) . Foi projetado para lidar com rápidas flutuações do mercado, buscando identificar e reagir a movimentos de preço de curto prazo com alta velocidade e adaptabilidade. Principais características: ️ Lógica de scalping para M1 – Desenvolvido para tom
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after this week. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experts
EvoTrade: O Primeiro Sistema de Trading Autoaprendizado do Mercado Permita-me apresentar o EvoTrade, um consultor de trading único desenvolvido com tecnologias de ponta em visão computacional e análise de dados. Este é o primeiro sistema de trading autoaprendizado no mercado, operando em tempo real. O EvoTrade analisa as condições do mercado, ajusta estratégias e se adapta dinamicamente às mudanças, oferecendo precisão excepcional em qualquer ambiente. O EvoTrade utiliza redes neurais avançadas,
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Dark Gold
Marco Solito
4.74 (91)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Mais do autor
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
Golden Arrow Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Indicadores
Descubra o Futuro da Negociação com o  Golden Arrow Scalper ! Desenvolvido pelo renomado Felipe FX, o   Golden Arrow Scalper   é a próxima geração de indicadores de trading, projetado para proporcionar uma experiência de negociação intuitiva e eficiente. Com funcionalidades avançadas e uma interface amigável, este indicador é a ferramenta perfeita para traders de todos os níveis. Principais Funcionalidades: Sinal de Entrada Fácil:   Identifique pontos de entrada ideais com base em cruzamentos d
Aurora Scalper Trade
Felipe Jose Costa Pereira
Experts
Aurora Scalper Trade é um sistema avançado de grade que já opera em contas reais há anos. Em vez de ser ajustado para refletir dados históricos (como a maioria dos sistemas), ele foi projetado para explorar ineficiências reais do mercado. Portanto, não é um simples sistema de “acertos e erros” que apenas sobrevive utilizando grid. Ele utiliza mecânicas reais do mercado a seu favor para gerar lucros consistentes. Pares de moedas compatíveis: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Timeframe recomendado: M15 Recur
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 3 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Golden Scalper PRO  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares em
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Experts
USD Killer Gemini EA é a solução para traders que buscam maximizar suas operações com a segurança de uma estratégia robusta e altamente automatizada. Desenvolvido por Felipe FX, este EA de próxima geração combina tecnologia de ponta e indicadores avançados para proporcionar um trading eficiente e lucrativo. Indicadores avançados para confirmação de entradas o USD Killer foi desenvolvido com todo o poder da AI Gemini e encontramos padrões que acontecem diariamente no gráfico aumentando a assert
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário