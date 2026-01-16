Calendário Econômico
Hong Kong - Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Baixa
|3.8%
|3.8%
|
3.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|3.4%
|
3.8%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O PIB - Anual - (GDP y/y) reflete a variação percentual no valor total de todos os bens e serviços produzidos em Hong Kong no trimestre reportado em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Do cálculo do indicador são excluídos bens e serviços importados. Seus valores são fornecidos tendo em conta o ajuste sazonal e podem ser revisados se estiverem disponíveis novos dados. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações do dólar de Hong Kong.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress