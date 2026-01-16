O PIB - Anual - (GDP y/y) reflete a variação percentual no valor total de todos os bens e serviços produzidos em Hong Kong no trimestre reportado em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Do cálculo do indicador são excluídos bens e serviços importados. Seus valores são fornecidos tendo em conta o ajuste sazonal e podem ser revisados se estiverem disponíveis novos dados. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações do dólar de Hong Kong.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).