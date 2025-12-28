As Reservas Cambiais (Foreign Exchange Reserves) são o valor total de todas as notas estrangeiras, depósitos bancários, títulos, letras do tesouro, outros tipos de títulos e reservas de ouro de Hong Kong. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar de Hong Kong, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Reservas Cambiais (Hong Kong Foreign Exchange Reserves)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).