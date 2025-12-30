Calendário Econômico
Hong Kong - Importações (Anual) (Hong Kong Imports y/y)
|Baixa
|18.1%
|16.2%
|
18.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|18.5%
|
18.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Importações - Anual - (Imports y/y) refletem a mudança no valor total das mercadorias importadas para Hong Kong no mês de reporte em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Estas incluem bens produzidos no território fora da jurisdição de Hong Kong e destinados ao consumo interno ou para reexportação, bem como produtos reimportados de Hong Kong. Ao calcular o indicador, são usados os preços levando em conta o custo, seguro e transporte de mercadorias. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar de Hong Kong.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Importações (Anual) (Hong Kong Imports y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
