As Importações - Anual - (Imports y/y) refletem a mudança no valor total das mercadorias importadas para Hong Kong no mês de reporte em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Estas incluem bens produzidos no território fora da jurisdição de Hong Kong e destinados ao consumo interno ou para reexportação, bem como produtos reimportados de Hong Kong. Ao calcular o indicador, são usados os preços levando em conta o custo, seguro e transporte de mercadorias. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar de Hong Kong.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Importações (Anual) (Hong Kong Imports y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).