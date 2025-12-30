CalendárioSeções

Hong Kong - Balança Comercial (Hong Kong Trade Balance)

País:
Hong kong
HKD, Dólar de Hong Kong
Fonte:
Departamento de Censo e Estatística (Census and Statistics Department)
Setor:
Comércio
Baixa HK$​-48.500 bilh HK$​-33.725 bilh
HK$​-39.900 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
HK$​-37.069 bilh
HK$​-48.500 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Balança Comercial (Trade Balance) representa a diferença total entre o valor das mercadorias importadas e exportadas de Hong Kong no mês de referência em comparação com o anterior. Ao calcular o indicador, são usados os preços levando em conta o custo, seguro e transporte de mercadorias. Um valor positivo indica um superávit comercial, um negativo, um déficit comercial. Uma leitura superior ao esperado pode ter um impacto positivo no dólar de Hong Kong.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Balança Comercial (Hong Kong Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
HK$​-48.500 bilh
HK$​-33.725 bilh
HK$​-39.900 bilh
out. 2025
HK$​-39.900 bilh
HK$​-24.840 bilh
HK$​-50.200 bilh
set. 2025
HK$​-50.200 bilh
HK$​-41.714 bilh
HK$​-25.400 bilh
ago. 2025
HK$​-25.400 bilh
HK$​-33.157 bilh
HK$​-34.100 bilh
jul. 2025
HK$​-34.100 bilh
HK$​-51.254 bilh
HK$​-58.900 bilh
jun. 2025
HK$​-58.900 bilh
HK$​-33.438 bilh
HK$​-27.300 bilh
mai. 2025
HK$​-27.300 bilh
HK$​-22.363 bilh
HK$​-16.000 bilh
abr. 2025
HK$​-16.000 bilh
HK$​-10.958 bilh
HK$​-45.400 bilh
mar. 2025
HK$​-45.400 bilh
HK$​-49.242 bilh
HK$​-36.300 bilh
fev. 2025
HK$​-36.300 bilh
HK$​-30.352 bilh
HK$​2.100 bilh
jan. 2025
HK$​2.100 bilh
HK$​-13.251 bilh
HK$​-34.500 bilh
dez. 2024
HK$​-34.500 bilh
HK$​-55.367 bilh
HK$​-43.400 bilh
nov. 2024
HK$​-43.400 bilh
HK$​-21.572 bilh
HK$​-31.000 bilh
out. 2024
HK$​-31.000 bilh
HK$​-25.177 bilh
HK$​-53.200 bilh
set. 2024
HK$​-53.200 bilh
HK$​-46.312 bilh
HK$​-33.100 bilh
ago. 2024
HK$​-33.100 bilh
HK$​-4.579 bilh
HK$​-21.800 bilh
jul. 2024
HK$​-21.800 bilh
HK$​-30.553 bilh
HK$​-55.700 bilh
jun. 2024
HK$​-55.700 bilh
HK$​-43.492 bilh
HK$​-12.100 bilh
mai. 2024
HK$​-12.100 bilh
HK$​-35.962 bilh
HK$​-10.200 bilh
abr. 2024
HK$​-10.200 bilh
HK$​-29.054 bilh
HK$​-45.000 bilh
mar. 2024
HK$​-45.000 bilh
HK$​-48.670 bilh
HK$​-41.700 bilh
fev. 2024
HK$​-41.700 bilh
HK$​-12.796 bilh
HK$​3.600 bilh
jan. 2024
HK$​3.600 bilh
HK$​-38.445 bilh
HK$​-59.900 bilh
dez. 2023
HK$​-59.900 bilh
HK$​-52.916 bilh
HK$​-27.900 bilh
nov. 2023
HK$​-27.900 bilh
HK$​-35.488 bilh
HK$​-25.800 bilh
out. 2023
HK$​-25.800 bilh
HK$​-40.641 bilh
HK$​-64.600 bilh
set. 2023
HK$​-64.600 bilh
HK$​-43.560 bilh
HK$​-25.600 bilh
ago. 2023
HK$​-25.600 bilh
HK$​-33.732 bilh
HK$​-30.000 bilh
jul. 2023
HK$​-30.000 bilh
HK$​-32.734 bilh
HK$​-56.600 bilh
jun. 2023
HK$​-56.600 bilh
HK$​-42.427 bilh
HK$​-26.400 bilh
mai. 2023
HK$​-26.400 bilh
HK$​-32.593 bilh
HK$​-36.600 bilh
abr. 2023
HK$​-36.600 bilh
HK$​-25.662 bilh
HK$​-40.600 bilh
mar. 2023
HK$​-40.600 bilh
HK$​-54.227 bilh
HK$​-45.400 bilh
fev. 2023
HK$​-45.400 bilh
HK$​-23.195 bilh
HK$​-25.400 bilh
jan. 2023
HK$​-25.400 bilh
HK$​-27.081 bilh
HK$​-51.600 bilh
dez. 2022
HK$​-51.600 bilh
HK$​-51.812 bilh
HK$​-27.100 bilh
nov. 2022
HK$​-27.100 bilh
HK$​-22.473 bilh
HK$​-20.900 bilh
out. 2022
HK$​-20.900 bilh
HK$​-23.231 bilh
HK$​-44.900 bilh
set. 2022
HK$​-44.900 bilh
HK$​-18.409 bilh
HK$​-13.300 bilh
ago. 2022
HK$​-13.300 bilh
HK$​-40.249 bilh
HK$​-27.600 bilh
jul. 2022
HK$​-27.600 bilh
HK$​-44.647 bilh
HK$​-68.500 bilh
jun. 2022
HK$​-68.500 bilh
HK$​-30.600 bilh
HK$​-36.700 bilh
mai. 2022
HK$​-36.700 bilh
HK$​-13.309 bilh
HK$​-36.600 bilh
abr. 2022
HK$​-36.600 bilh
HK$​-27.524 bilh
HK$​-37.300 bilh
mar. 2022
HK$​-37.300 bilh
HK$​-30.790 bilh
HK$​-32.100 bilh
fev. 2022
HK$​-32.100 bilh
HK$​-14.740 bilh
HK$​6.600 bilh
jan. 2022
HK$​6.600 bilh
HK$​-31.362 bilh
HK$​-32.800 bilh
dez. 2021
HK$​-32.800 bilh
HK$​-32.287 bilh
HK$​-11.600 bilh
nov. 2021
HK$​-11.600 bilh
HK$​-26.152 bilh
HK$​-30.500 bilh
out. 2021
HK$​-30.500 bilh
HK$​-41.994 bilh
HK$​-42.400 bilh
