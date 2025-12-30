A Balança Comercial (Trade Balance) representa a diferença total entre o valor das mercadorias importadas e exportadas de Hong Kong no mês de referência em comparação com o anterior. Ao calcular o indicador, são usados os preços levando em conta o custo, seguro e transporte de mercadorias. Um valor positivo indica um superávit comercial, um negativo, um déficit comercial. Uma leitura superior ao esperado pode ter um impacto positivo no dólar de Hong Kong.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Balança Comercial (Hong Kong Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).