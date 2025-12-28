CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Hong Kong - Massa Monetária - Agregado M3 (Anual) (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)

País:
Hong kong
HKD, Dólar de Hong Kong
Fonte:
Autoridade Monetária de Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority)
Setor:
Dinheiro
Baixa 4.5% 3.6%
4.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
3.9%
4.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Massa Monetária Agregado M3 de Hong Kong - Anual - (HKMA M3 Money Supply y/y) é a soma de toda a moeda, depósitos bancários, certificados de depósitos detidos por toda a população de Hong Kong (residentes e não residentes). Deve se notar que, na classificação de Hong Kong, o M3 não inclui acordos de recompra (repos) e fundos do mercado monetário. O crescimento do agregado monetário pode estimular o poder de compra da população, o que, por si só, pode ter um efeito benéfico sobre as cotações do dólar de Hong Kong.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Massa Monetária - Agregado M3 (Anual) (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
4.5%
3.6%
4.0%
ago. 2025
4.0%
6.6%
6.2%
jul. 2025
6.2%
7.9%
8.4%
jun. 2025
8.4%
8.8%
9.5%
mai. 2025
9.5%
7.5%
6.6%
abr. 2025
6.6%
8.3%
7.7%
mar. 2025
7.7%
6.6%
6.8%
fev. 2025
6.8%
3.8%
4.5%
jan. 2025
4.5%
1.1%
2.8%
dez. 2024
2.8%
3.1%
2.4%
nov. 2024
2.4%
3.7%
3.7%
out. 2024
3.7%
2.7%
3.0%
set. 2024
3.0%
2.1%
1.9%
ago. 2024
1.9%
2.1%
2.0%
jul. 2024
2.0%
1.9%
1.5%
jun. 2024
1.5%
2.5%
1.5%
mai. 2024
1.5%
0.6%
0.5%
abr. 2024
0.5%
-0.1%
-0.4%
mar. 2024
-0.4%
1.6%
0.1%
fev. 2024
0.1%
1.9%
-0.7%
jan. 2024
-0.7%
2.0%
1.9%
dez. 2023
1.9%
1.6%
2.6%
nov. 2023
2.6%
2.0%
3.3%
out. 2023
3.3%
1.1%
2.3%
set. 2023
2.3%
0.5%
1.4%
ago. 2023
1.4%
0.4%
0.3%
jul. 2023
0.3%
0.7%
-0.1%
jun. 2023
-0.1%
0.8%
1.0%
mai. 2023
1.0%
0.7%
0.9%
abr. 2023
0.9%
0.8%
0.9%
mar. 2023
0.9%
0.6%
0.1%
fev. 2023
0.1%
0.0%
1.6%
jan. 2023
1.6%
-1.0%
0.6%
dez. 2022
0.6%
-1.2%
-1.1%
nov. 2022
-1.1%
-0.5%
-2.2%
out. 2022
-2.2%
0.2%
-0.8%
set. 2022
-0.8%
-0.4%
0.7%
ago. 2022
0.7%
-0.5%
1.2%
jul. 2022
1.2%
-0.2%
-2.8%
jun. 2022
-2.8%
0.6%
-0.1%
mai. 2022
-0.1%
-0.7%
1.2%
abr. 2022
1.2%
-3.9%
1.0%
mar. 2022
1.0%
-3.6%
-1.1%
fev. 2022
-1.1%
-2.7%
-12.2%
jan. 2022
-12.2%
-2.5%
1.5%
dez. 2021
1.5%
-3.6%
1.8%
nov. 2021
1.8%
-3.8%
-10.0%
out. 2021
-10.0%
0.0%
-1.9%
set. 2021
-1.9%
4.0%
-3.0%
ago. 2021
-3.0%
7.3%
1.7%
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido