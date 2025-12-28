Massa Monetária Agregado M3 de Hong Kong - Anual - (HKMA M3 Money Supply y/y) é a soma de toda a moeda, depósitos bancários, certificados de depósitos detidos por toda a população de Hong Kong (residentes e não residentes). Deve se notar que, na classificação de Hong Kong, o M3 não inclui acordos de recompra (repos) e fundos do mercado monetário. O crescimento do agregado monetário pode estimular o poder de compra da população, o que, por si só, pode ter um efeito benéfico sobre as cotações do dólar de Hong Kong.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Massa Monetária - Agregado M3 (Anual) (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).