As Exportações - Anual - (Exports y/y) refletem a mudança no valor total de todas as mercadorias exportadas e reexportadas de Hong Kong no mês de reporte em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os indicadores de exportação são usados para avaliar a atividade do comércio exterior de Hong Kong e da demanda de bens de produtores de Hong Kong fora do país. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar de Hong Kong.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Exportações (Anual) (Hong Kong Exports y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).