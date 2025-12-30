CalendárioSeções

Hong Kong - Exportações (Anual) (Hong Kong Exports y/y)

País:
Hong kong
HKD, Dólar de Hong Kong
Fonte:
Departamento de Censo e Estatística (Census and Statistics Department)
Setor:
Comércio
Baixa 18.8% 15.5%
17.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
17.9%
18.8%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Exportações - Anual - (Exports y/y) refletem a mudança no valor total de todas as mercadorias exportadas e reexportadas de Hong Kong no mês de reporte em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os indicadores de exportação são usados para avaliar a atividade do comércio exterior de Hong Kong e da demanda de bens de produtores de Hong Kong fora do país. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar de Hong Kong.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Exportações (Anual) (Hong Kong Exports y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
18.8%
15.5%
17.5%
out. 2025
17.5%
16.8%
16.1%
set. 2025
16.1%
16.1%
14.5%
ago. 2025
14.5%
12.8%
14.3%
jul. 2025
14.3%
9.3%
11.9%
jun. 2025
11.9%
15.3%
15.5%
mai. 2025
15.5%
8.7%
14.7%
abr. 2025
14.7%
7.3%
18.5%
mar. 2025
18.5%
4.8%
15.4%
fev. 2025
15.4%
5.0%
0.1%
jan. 2025
0.1%
-14.6%
5.2%
dez. 2024
5.2%
0.9%
2.1%
nov. 2024
2.1%
4.3%
3.5%
out. 2024
3.5%
8.1%
4.7%
set. 2024
4.7%
12.4%
6.4%
ago. 2024
6.4%
14.5%
13.1%
jul. 2024
13.1%
16.2%
10.7%
jun. 2024
10.7%
17.6%
14.8%
mai. 2024
14.8%
18.7%
11.9%
abr. 2024
11.9%
18.1%
4.7%
mar. 2024
4.7%
-0.2%
-0.8%
fev. 2024
-0.8%
26.4%
33.6%
jan. 2024
33.6%
30.7%
11.0%
dez. 2023
11.0%
24.8%
7.4%
nov. 2023
7.4%
4.8%
1.4%
out. 2023
1.4%
0.9%
-5.3%
set. 2023
-5.3%
-2.6%
-3.7%
ago. 2023
-3.7%
-6.4%
-9.1%
jul. 2023
-9.1%
-13.6%
-11.4%
jun. 2023
-11.4%
-24.2%
-15.6%
mai. 2023
-15.6%
-17.3%
-13.0%
abr. 2023
-13.0%
-21.6%
-1.5%
mar. 2023
-1.5%
-24.5%
-8.8%
fev. 2023
-8.8%
-26.8%
-36.7%
jan. 2023
-36.7%
-23.7%
-28.9%
dez. 2022
-28.9%
-24.6%
-24.1%
nov. 2022
-24.1%
-22.9%
-10.4%
out. 2022
-10.4%
-23.3%
-9.1%
set. 2022
-9.1%
-23.6%
-14.3%
ago. 2022
-14.3%
-20.9%
-8.9%
jul. 2022
-8.9%
-18.1%
-6.4%
jun. 2022
-6.4%
-14.8%
-1.4%
mai. 2022
-1.4%
-11.6%
1.1%
abr. 2022
1.1%
6.1%
-8.9%
mar. 2022
-8.9%
16.6%
0.9%
fev. 2022
0.9%
23.9%
18.4%
jan. 2022
18.4%
12.1%
24.8%
dez. 2021
24.8%
12.3%
25.0%
nov. 2021
25.0%
14.1%
21.4%
out. 2021
21.4%
24.9%
16.5%
