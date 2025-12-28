O Índice de Gestores de Compras (PMI) reflete as condições de fazer negócios no setor de serviços em Hong Kong. O índice é calculado mensalmente com base em pesquisas com gerentes de empresas sobre o estado das vendas, o número de pedidos no setor, emprego e previsões. O PMI é um dos índices que caracterizam o grau de confiança das grandes empresas no desenvolvimento econômico do país. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar de Hong Kong.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) publicado pela S&P Global (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).