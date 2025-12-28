CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Hong Kong - Vendas no Varejo (Anual) (Hong Kong Retail Sales y/y)

País:
Hong kong
HKD, Dólar de Hong Kong
Fonte:
Departamento de Censo e Estatística (Census and Statistics Department)
Setor:
Consumidor
Baixa 6.9% 3.4%
5.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
5.6%
6.9%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) reflete a alteração no valor das mercadorias vendidas no varejo, no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo do índice não leva em conta o ajuste sazonal. Uma leitura superior ao esperado pode ter um impacto positivo no dólar de Hong Kong.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Vendas no Varejo (Anual) (Hong Kong Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
6.9%
3.4%
5.9%
set. 2025
5.9%
4.8%
3.8%
ago. 2025
3.8%
1.2%
1.8%
jul. 2025
1.8%
-0.1%
0.7%
jun. 2025
0.7%
-2.3%
2.4%
mai. 2025
2.4%
0.4%
-2.3%
abr. 2025
-2.3%
-3.5%
-3.5%
mar. 2025
-3.5%
-10.7%
-13.0%
fev. 2025
-13.0%
-3.0%
-3.2%
jan. 2025
-3.2%
-4.3%
-9.7%
dez. 2024
-9.7%
-2.7%
-7.3%
nov. 2024
-7.3%
-5.3%
-2.9%
out. 2024
-2.9%
-9.8%
-6.9%
set. 2024
-6.9%
-17.1%
-10.1%
ago. 2024
-10.1%
-18.2%
-11.8%
jul. 2024
-11.8%
-12.0%
-9.7%
jun. 2024
-9.7%
-7.0%
-11.5%
mai. 2024
-11.5%
-7.9%
-14.7%
abr. 2024
-14.7%
0.7%
-7.0%
mar. 2024
-7.0%
-8.7%
1.9%
fev. 2024
1.9%
-12.5%
0.9%
jan. 2024
0.9%
-2.0%
7.8%
dez. 2023
7.8%
12.6%
15.9%
nov. 2023
15.9%
10.6%
5.6%
out. 2023
5.6%
7.9%
13.0%
set. 2023
13.0%
27.8%
13.7%
ago. 2023
13.7%
33.6%
16.5%
jul. 2023
16.5%
13.6%
19.6%
jun. 2023
19.6%
26.7%
18.4%
mai. 2023
18.4%
11.5%
15.0%
abr. 2023
15.0%
37.9%
40.9%
mar. 2023
40.9%
19.6%
31.3%
fev. 2023
31.3%
3.9%
7.0%
jan. 2023
7.0%
-1.5%
1.1%
dez. 2022
1.1%
-0.1%
-4.2%
nov. 2022
-4.2%
2.0%
3.9%
out. 2022
3.9%
0.0%
0.3%
set. 2022
0.2%
2.0%
-0.1%
ago. 2022
-0.1%
-5.0%
4.1%
jul. 2022
4.1%
-1.4%
-1.3%
jun. 2022
-1.2%
4.9%
-1.7%
mai. 2022
-1.7%
-9.5%
11.7%
abr. 2022
11.7%
-19.2%
-13.8%
mar. 2022
-13.8%
-5.1%
-14.6%
fev. 2022
-14.6%
5.0%
4.0%
jan. 2022
4.1%
6.5%
6.2%
dez. 2021
6.2%
9.4%
7.1%
nov. 2021
7.1%
0.1%
12.1%
out. 2021
12.0%
22.2%
7.3%
set. 2021
7.3%
23.7%
11.9%
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido