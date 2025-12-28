As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) reflete a alteração no valor das mercadorias vendidas no varejo, no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo do índice não leva em conta o ajuste sazonal. Uma leitura superior ao esperado pode ter um impacto positivo no dólar de Hong Kong.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Vendas no Varejo (Anual) (Hong Kong Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).