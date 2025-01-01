DocumentaçãoSeções
Obtém as informações sobre a pasta de dados do terminal.

string  DataPath() const 

Valor de retorno

Pasta de dados do terminal de cliente.

Observação

Para obter a pasta de dados do terminal do cliente, utiliza a função TerminalInfoString() (propriedade TERMINAL_DATA_PATH).