Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoDataPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString DataPath Obtém as informações sobre a pasta de dados do terminal. string DataPath() const Valor de retorno Pasta de dados do terminal de cliente. Observação Para obter a pasta de dados do terminal do cliente, utiliza a função TerminalInfoString() (propriedade TERMINAL_DATA_PATH). Path CommonDataPath