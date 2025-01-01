DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoName 

Name

Obtém a informação do nome do terminal de cliente.

string  Name() const 

Valor de retorno

Nome do terminal de cliente.

Observação

Para obter o nome do terminal do cliente, utiliza a função TerminalInfoString() (propriedade TERMINAL_NAME).