Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoName BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Name Obtém a informação do nome do terminal de cliente. string Name() const Valor de retorno Nome do terminal de cliente. Observação Para obter o nome do terminal do cliente, utiliza a função TerminalInfoString() (propriedade TERMINAL_NAME). Language Company