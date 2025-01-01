DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoMaxBars 

MaxBars

Obtém o número máximo de barras no gráfico, especificado nas configurações do terminal cliente.

int  MaxBars() const 

Valor de retorno

O número máximo de barras no gráfico.

Observação

Para obter o número máximo de barras no gráfico, usa a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_MAXBARS).