Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoMaxBars BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString MaxBars Obtém o número máximo de barras no gráfico, especificado nas configurações do terminal cliente. int MaxBars() const Valor de retorno O número máximo de barras no gráfico. Observação Para obter o número máximo de barras no gráfico, usa a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_MAXBARS). IsFtpEnabled CodePage