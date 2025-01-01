Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoIsTradeAllowed BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsTradeAllowed Obtém as informações sobre a permissão de negociação. bool IsTradeAllowed() const Valor de retorno verdadeiro, se a negociação foi permitida, caso contrário é falso. Observação Para obter permissão de negociação, usa a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_TRADE_ALLOWED). IsDLLsAllowed IsEmailEnabled