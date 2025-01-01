DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoIsTradeAllowed 

IsTradeAllowed

Obtém as informações sobre a permissão de negociação.

bool  IsTradeAllowed() const 

Valor de retorno

verdadeiro, se a negociação foi permitida, caso contrário é falso.

Observação

Para obter permissão de negociação, usa a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_TRADE_ALLOWED).