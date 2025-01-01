DocumentaçãoSeções
Language

Obtém as informações sobre o idioma do terminal do cliente.

string  Language() const 

Valor de retorno

Idioma, utilizado no terminal do cliente.

Observação

Para obter o idioma, utiliza a função TerminalInfoString() (propriedade TERMINAL_LANGUAGE).