DiskSpace

Obtém as informações sobre o espaço livre em disco, disponível ao terminal/agente (em Mb).

int MDiskSpace() const

Valor de retorno

Espaço livre em disco (em Mb), disponível ao cliente de terminal/agente (para arquivos, salvos na pasta MQL5\Files).

Observação

Para obter o espaço livre em disco, usa a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_DISK_SPACE).