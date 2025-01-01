- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
DiskSpace
Obtém as informações sobre o espaço livre em disco, disponível ao terminal/agente (em Mb).
|
int MDiskSpace() const
Valor de retorno
Espaço livre em disco (em Mb), disponível ao cliente de terminal/agente (para arquivos, salvos na pasta MQL5\Files).
Observação
Para obter o espaço livre em disco, usa a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_DISK_SPACE).