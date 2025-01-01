Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoCPUCores BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString CPUCores Obtém as informações sobre a quantidade de núcleos da CPU no sistema. int CPUCores() const Valor de retorno Quantidade de núcleos da CPU no sistema. Observação Para obter a quantidade de núcleos de CPU, usa a função TerminalInfoInteger() (propriedadeTERMINAL_CPU_CORES). CodePage MemoryPhysical