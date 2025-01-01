DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 CTerminalInfo CPUCores 

CPUCores

Obtém as informações sobre a quantidade de núcleos da CPU no sistema.

int  CPUCores() const 

Valor de retorno

Quantidade de núcleos da CPU no sistema.

Observação

Para obter a quantidade de núcleos de CPU, usa a função TerminalInfoInteger() (propriedadeTERMINAL_CPU_CORES).