IsEmailEnabled

Obtém as informações sobre a permissão para enviar e-mails para o servidor SMTP e login, especificado nas configurações do terminal.

bool IsEmailEnabled() const

Valor de retorno

verdadeiro, se o envio de e-mails foi permitido, caso contrário é falso.

Observação

Para obter a permissão para enviar e-mails, usa a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_EMAIL_ENABLED).