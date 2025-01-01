MemoryAvailable

Obtém as informações sobre a memória livre, disponível para processamento do terminal/agente (em Mb).

int MemoryTotal() const

Valor de retorno

Memória livre (em Mb), disponível para o terminal/agente.

Observação

Para obter a memória livre, utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_MEMORY_TOTAL).