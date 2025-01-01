Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoMemoryAvailable BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString MemoryAvailable Obtém as informações sobre a memória livre, disponível para processamento do terminal/agente (em Mb). int MemoryTotal() const Valor de retorno Memória livre (em Mb), disponível para o terminal/agente. Observação Para obter a memória livre, utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_MEMORY_TOTAL). MemoryTotal MemoryUsed