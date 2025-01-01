Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoIsDLLsAllowed BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsDLLsAllowed Obtém as informações sobre a permissão de uso de arquivo DLL. bool IsDLLsAllowed() const Valor de retorno verdadeiro, se o uso DLL foi permitido, caso contrário é falso. Observação Para obter a permissão de uso de DLL, usa a função TerminalInfoInteger() (propriedade do TERMINAL_DLLS_ALLOWED). IsConnected IsTradeAllowed