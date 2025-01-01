DocumentaçãoSeções
Obtém as informações sobre a permissão de uso de arquivo DLL.

bool  IsDLLsAllowed() const 

Valor de retorno

verdadeiro, se o uso DLL foi permitido, caso contrário é falso.

Observação

Para obter a permissão de uso de DLL, usa a função TerminalInfoInteger() (propriedade do TERMINAL_DLLS_ALLOWED).