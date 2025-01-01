- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
MemoryTotal
Obtém as informações sobre o total de memória, disponível para processamento do terminal/agente (em Mb).
int MemoryTotal() const
Valor de retorno
Total de memória (em Mb), disponível ao terminal/agente.
Observação
Para obter o total de memória, utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_MEMORY_TOTAL).