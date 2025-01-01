DocumentaçãoSeções
Obtém as informações sobre a página de código do idioma no terminal do cliente.

int  CodePage() const 

Valor de retorno

Página de código do idioma no terminal do cliente.

Observação

Para obter a página de código que utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_CODEPAGE).