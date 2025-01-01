Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoCodePage BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString CodePage Obtém as informações sobre a página de código do idioma no terminal do cliente. int CodePage() const Valor de retorno Página de código do idioma no terminal do cliente. Observação Para obter a página de código que utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_CODEPAGE). MaxBars CPUCores