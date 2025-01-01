OpenCLSupport

Obtém as informações sobre a versão do OpenCL, apoiada pela placa de vídeo.

int OpenCLSupport() const

Valor de retorno

O valor retornado tem a seguinte forma: 0x00010002 = "1.2". O 0(zero) significa que não há suporte para OpenCL.

Observação

Para obter a versão do OpenCL, usa a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_OPENCL_SUPPORT).