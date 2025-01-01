- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
OpenCLSupport
Obtém as informações sobre a versão do OpenCL, apoiada pela placa de vídeo.
|
int OpenCLSupport() const
Valor de retorno
O valor retornado tem a seguinte forma: 0x00010002 = "1.2". O 0(zero) significa que não há suporte para OpenCL.
Observação
Para obter a versão do OpenCL, usa a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_OPENCL_SUPPORT).