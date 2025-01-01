Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Path Obtém a pasta do terminal de cliente. string Path() const Valor de retorno A pasta do terminal de cliente. Observação Para obter a pasta do terminal de cliente, utiliza a função TerminalInfoString() (propriedade TERMINAL_PATH). Company DataPath