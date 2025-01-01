DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoPath 

Path

Obtém a pasta do terminal de cliente.

string  Path() const 

Valor de retorno

A pasta do terminal de cliente.

Observação

Para obter a pasta do terminal de cliente, utiliza a função TerminalInfoString() (propriedade TERMINAL_PATH).