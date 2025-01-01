Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoMemoryPhysical BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString MemoryPhysical Obtém as informações sobre a memória física (em Mb). int MemoryPhysical() const Valor de retorno Memória física (em Mb). Observação Para obter a memória física, utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL). CPUCores MemoryTotal