MemoryPhysical

Obtém as informações sobre a memória física (em Mb).

int  MemoryPhysical() const 

Valor de retorno

Memória física (em Mb).

Observação

Para obter a memória física, utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL).