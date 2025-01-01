DocumentaçãoSeções
Build

Obtém o número de compilação do terminal do cliente.

int  CBuild() const 

Valor de retorno

Número de compilação do terminal do cliente.

Observação

Para obter o número de compilação que usa a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_BUILD).