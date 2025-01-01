InfoInteger

Retorna o valor de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5.

int TerminalInfoInteger(

int property_id

);

Parâmetros

property_id

[in] Identificador de uma propriedade. Pode ser um dos valores do enumerador ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.

Valor de retorno

Valor do tipo int.

Observação

Para obter o valor da propriedade, usa a função TerminalInfoInteger().