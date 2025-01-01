- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
Obtém as informações sobre a permissão para enviar relatórios de negociação ao servidor FTP e login, especificado nas configurações do terminal.
bool IsFtpEnabled() const
Valor de retorno
verdadeiro, se os envio de relatórios de negociação para o servidor FTP foi permitido, caso contrário é falso.
Observação
Para obter as informações sobre a permissão para enviar relatórios de negociação, utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_FTP_ENABLED).