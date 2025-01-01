IsFtpEnabled

Obtém as informações sobre a permissão para enviar relatórios de negociação ao servidor FTP e login, especificado nas configurações do terminal.

bool IsFtpEnabled() const

Valor de retorno

verdadeiro, se os envio de relatórios de negociação para o servidor FTP foi permitido, caso contrário é falso.

Observação

Para obter as informações sobre a permissão para enviar relatórios de negociação, utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_FTP_ENABLED).