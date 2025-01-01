Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoIsConnected BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsConnected Obtém as informações sobre a conexão no servidor de negociação. bool IsConnected() const Valor de retorno verdadeiro, se o terminal está conectado no servidor de negociação, caso contrário é falso. Observação Para obter o status da conexão, utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_CONNECTED). Build IsDLLsAllowed