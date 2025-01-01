DocumentaçãoSeções
IsConnected

Obtém as informações sobre a conexão no servidor de negociação.

bool  IsConnected() const 

Valor de retorno

verdadeiro, se o terminal está conectado no servidor de negociação, caso contrário é falso.

Observação

Para obter o status da conexão, utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_CONNECTED).