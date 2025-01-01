DocumentaçãoSeções
CommonDataPath

Obtém a pasta de dados comum de todos os terminais de cliente, instalados no computador.

string  CommonDataPath() const 

Valor de retorno

Pasta de dados comum.

Observação

Para obter pasta de dados comum que usa a função TerminalInfoString() (propriedade COMMON_DATA_PATH).