DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoIsX64 

IsX64

Obtém as informações sobre o tipo de terminal do cliente.

bool  IsX64() const 

Valor de retorno

verdadeiro, se a versão de 64 bits está sendo usada, caso contrário é falso.

Observação

Para obter o tipo de terminal do cliente, utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_X64).