- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
IsX64
Obtém as informações sobre o tipo de terminal do cliente.
|
bool IsX64() const
Valor de retorno
verdadeiro, se a versão de 64 bits está sendo usada, caso contrário é falso.
Observação
Para obter o tipo de terminal do cliente, utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_X64).