MemoryUsed

Obtém as informações sobre a memória, utilizada pelo terminal/agente (em Mb).

int  MemoryUsed() const

Valor de retorno

A memória, utilizada pelo cliente de terminal/agente (em Mb).

Observação

Para obter a memória usada pelo terminal, utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_MEMORY_USED).

MemoryAvailable
IsX64