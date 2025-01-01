MemoryUsed

Obtém as informações sobre a memória, utilizada pelo terminal/agente (em Mb).

int MemoryUsed() const

Valor de retorno

A memória, utilizada pelo cliente de terminal/agente (em Mb).

Observação

Para obter a memória usada pelo terminal, utiliza a função TerminalInfoInteger() (propriedade TERMINAL_MEMORY_USED).