Company

Obtém as informações sobre o nome da corretora.

string  Company() const 

Valor de retorno

O nome do corretora.

Observação

Para obter o nome da corretora, usa a função TerminalInfoString() (propriedade TERMINAL_COMPANY).