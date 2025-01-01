Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCTerminalInfoCompany BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Company Obtém as informações sobre o nome da corretora. string Company() const Valor de retorno O nome do corretora. Observação Para obter o nome da corretora, usa a função TerminalInfoString() (propriedade TERMINAL_COMPANY). Name Path