Existem 37 indicadores técnicos pré-definidos, que podem ser usados em programas escritos na linguagem MQL5. Além disso, existe uma oportunidade para criar indicadores customizados usando a função iCustom(). Todas as constantes requeridas para isso estão divididas em 5 grupos:
- Constantes de preço — para seleção do tipo de preço ou volume, sob o qual um indicador é calculado;
- Métodos de suavização — métodos de suavização internos usados em indicadores;
- Linhas de indicador — identificadores de buffers do indicador ao acessar valores do indicador usando CopyBuffer();
- Estilos de desenho — para indicar um dos 18 tipos de desenhos e configurações de estilo de desenho da linha;
- Propriedades de indicadores customizados são usados em funções para trabalhar com indicadores customizados;
- Tipos de indicadores são usados para especificar o tipo de indicador técnico ao criar um handle usando IndicatorCreate();
- Identificadores de tipos de dado são usados para especificar o tipo de dado passado em um array do tipo MqlParam para dentro de uma função IndicatorCreate().