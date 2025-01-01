Identificadores de Tipo de Dados

Quando criar um indicador usando a função IndicatorCreate(), um array de tipo MqlParam deve ser especificado como o último parâmetro. Por sua vez, a estrutura MqlParam, descrevendo o indicador, contém um tipo de campo especial. Este campo contém informação sobre o tipo de dado (real, integer pi string type) que é passado por um elemento específico do array. O valor deste campo da estrutura MqlParam pode ser um dos valores ENUM_DATATYPE.

ENUM_DATATYPE

Identificador Tipo de dado TYPE_BOOL bool TYPE_CHAR char TYPE_UCHAR uchar TYPE_SHORT short TYPE_USHORT ushort TYPE_COLOR color TYPE_INT int TYPE_UINT uint TYPE_DATETIME datetime TYPE_LONG long TYPE_ULONG ulong TYPE_FLOAT float TYPE_DOUBLE double TYPE_STRING string

Cada elemento do array descreve o correspondente parâmetro de entrada de um indicador técnico criado, assim o tipo e a ordem dos elementos no array devem ser rigorosamente mantidos em concordância com a descrição.