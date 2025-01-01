- Constantes de Preço
- Métodos de Suavização
- Linhas de Indicadores
- Estilos de Desenho
- Propriedades de Indicador Customizado
- Tipos de Indicador
- Identificadores de Tipo de Dados
Quando criar um indicador usando a função IndicatorCreate(), um array de tipo MqlParam deve ser especificado como o último parâmetro. Por sua vez, a estrutura MqlParam, descrevendo o indicador, contém um tipo de campo especial. Este campo contém informação sobre o tipo de dado (real, integer pi string type) que é passado por um elemento específico do array. O valor deste campo da estrutura MqlParam pode ser um dos valores ENUM_DATATYPE.
ENUM_DATATYPE
|
Identificador
|
Tipo de dado
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_STRING
|
string
Cada elemento do array descreve o correspondente parâmetro de entrada de um indicador técnico criado, assim o tipo e a ordem dos elementos no array devem ser rigorosamente mantidos em concordância com a descrição.