DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de IndicadorIdentificadores de Tipo de Dados 

Identificadores de Tipo de Dados

Quando criar um indicador usando a função IndicatorCreate(), um array de tipo MqlParam deve ser especificado como o último parâmetro. Por sua vez, a estrutura MqlParam, descrevendo o indicador, contém um tipo de campo especial. Este campo contém informação sobre o tipo de dado (real, integer pi string type) que é passado por um elemento específico do array. O valor deste campo da estrutura MqlParam pode ser um dos valores ENUM_DATATYPE.

ENUM_DATATYPE

Identificador

Tipo de dado

TYPE_BOOL

bool

TYPE_CHAR

char

TYPE_UCHAR

uchar

TYPE_SHORT

short

TYPE_USHORT

ushort

TYPE_COLOR

color

TYPE_INT

int

TYPE_UINT

uint

TYPE_DATETIME

datetime

TYPE_LONG

long

TYPE_ULONG

ulong

TYPE_FLOAT

float

TYPE_DOUBLE

double

TYPE_STRING

string

Cada elemento do array descreve o correspondente parâmetro de entrada de um indicador técnico criado, assim o tipo e a ordem dos elementos no array devem ser rigorosamente mantidos em concordância com a descrição.

 

 