Indicadores Técnicos

Existem duas formas de criar via programação um indicador para posteriormente acessar seus valores. A primeira forma é especificar diretamente um nome de função da lista de indicadores técnicos. A segunda forma é, usando a função IndicatorCreate(), criar de forma uniforme um handle de qualquer indicador através da atribuição de um identificador da enumeração ENUM_INDICATOR. Ambos as formas de criar handles são iguais, você pode usar aquela que for mais conveniente em um caso particular ao escrever um programa em MQL5.

Ao criar um indicador do tipo IND_CUSTOM, o campo type do primeiro elemento de um array de parâmetros de entrada MqlParam deve ter valor TYPE_STRING da enumeração ENUM_DATATYPE, enquanto que o campo string_value do primeiro elemento deve conter o nome do indicador customizado.

ENUM_INDICATOR

Identificador

Indicador

IND_AC

Accelerator Oscillator

IND_AD

Accumulation/Distribution

IND_ADX

Average Directional Index

IND_ADXW

ADX by Welles Wilder

IND_ALLIGATOR

Alligator

IND_AMA

Adaptive Moving Average

IND_AO

Awesome Oscillator

IND_ATR

Average True Range

IND_BANDS

Bollinger Bands®

IND_BEARS

Bears Power

IND_BULLS

Bulls Power

IND_BWMFI

Market Facilitation Index

IND_CCI

Commodity Channel Index

IND_CHAIKIN

Chaikin Oscillator

IND_CUSTOM

Custom indicator

IND_DEMA

Double Exponential Moving Average

IND_DEMARKER

DeMarker

IND_ENVELOPES

Envelopes

IND_FORCE

Force Index

IND_FRACTALS

Fractals

IND_FRAMA

Fractal Adaptive Moving Average

IND_GATOR

Gator Oscillator

IND_ICHIMOKU

Ichimoku Kinko Hyo

IND_MA

Moving Average

IND_MACD

MACD

IND_MFI

Money Flow Index

IND_MOMENTUM

Momentum

IND_OBV

On Balance Volume

IND_OSMA

OsMA

IND_RSI

Relative Strength Index

IND_RVI

Relative Vigor Index

IND_SAR

Parabolic SAR

IND_STDDEV

Standard Deviation

IND_STOCHASTIC

Stochastic Oscillator

IND_TEMA

Triple Exponential Moving Average

IND_TRIX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

IND_VIDYA

Variable Index Dynamic Average

IND_VOLUMES

Volumes

IND_WPR

Williams' Percent Range