- Encapsulamento e Extensibilidade de Tipo
- Herança
- Polimorfismo
- Sobrecarga (Overload)
- Funções Virtuais
- Membros Estáticos de uma Classe
- Templates de Função
- Modelos de classes
- Classes abstratas
Herança
O principal característica da OOP é o incentivo à reutilização de código através de herança. Uma nova classe é feita a partir de uma já existente, que é chamada de classe base. A classe derivada usa os membros da classe base, mas também pode modificar e complementá-los.
Muitos tipos são variações de tipos já existentes. É muitas vezes tedioso desenvolver um novo código para cada um deles. Além disso, um novo código implica em novos erros. A classe derivada herda a descrição da classe base, assim qualquer re-desenvolvimento e re-teste de código é desnecessário. As relações de herança são hierárquicas.
Hierarquia é um método que permite copiar os elementos em toda a sua diversidade e complexidade. Ela introduz a classificação de objetos. Por exemplo, a tabela periódica de elementos tem gases. Eles possuem propriedades inerentes a todos os elementos periódicos.
Gases inertes constituem a próxima importante subclasse. A hierarquia é que o gás inerte, como árgon, é um gás, e um gás, por sua vez, é parte do sistema. Tal hierarquia permite interpretar o comportamento dos gases inertes com facilidade. Sabemos que seus átomos contêm prótons e elétrons, o que é verdade para todos os outros elementos.
Sabemos que eles estão no estado gasoso à temperatura ambiente, como todos os gases. Sabemos que nenhum gás da subclasse de gases inertes entra usualmente em reações químicas com outros elementos, e isso é uma propriedade de todos os gases inertes.
Considere um exemplo de herança de formas geométricas. Para descrever a completa variedade de formas simples (círculos, triângulos, retângulos, quadrados, etc.), a melhor forma é criar uma classe base (ADT), que é o predecessor de todas as classes derivadas.
Vamos criar uma classe base CShape, que contém apenas a maioria dos membros comuns que descrevem a forma. Estes membros descrevem propriedades que são características de qualquer forma - o tipo da forma e as coordenadas do ponto de ancoragem principal.
Exemplo:
|
//--- A classe base da forma (Shape)
Sem seguida, criamos novas classes derivadas da classe base, nas quais adicionaremos campos necessários, cada um especificando uma certa classe. Para a forma Círculo, é necessário adicionar um membro que contém o valor do raio. A forma Quadrado é caracterizada pelo valor do lado. Portanto, classes derivadas, herdadas da classe base CShape, serão declaradas como se segue:
|
//--- A classe derivada círculo (Circle)
Para a classe do Quadrado, a declaração é semelhante:
|
//--- a classe derivada quadrado (Square)
Deve-se notar que enquanto um objeto é criado, o construtor da classe base é chamado primeiro, e então o construtor da classe derivada é chamado. Quando um objeto é destruído, primeiro o destrutor da classe derivada é chamado, e então o destrutor da classe base é chamado.
Assim, ao declarar a maioria do membros gerais na classe base, podemos acrescentar membros adicionais nas classes derivadas que especificam uma classe particular. A herança permite criar bibliotecas de código poderosas que podem ser reutilizadas muitas vezes.
A sintaxe para criar uma classe derivada a partir de uma classe já existente é a seguinte:
|
class class_name :
Um dos aspectos da classe derivada é a visibilidade (abertura) de seus sucessores membros (herdeiros). As palavras-chave public, protected e private são usadas para indicar quão disponíveis os membros da classe base estarão disponíveis para a classe derivada. A palavra-chave public após um dois pontos no cabeçalho de uma classe derivada indica que os membros protegidos e públicos da classe base CShape devem ser herdados como membros protegidos e públicos da classe derivada CCircle.
Os membros privados da classe base não são disponíveis para a classe derivada. A herança pública também significa que classes derivadas (CCircle e CSquare) são CShapes. Isto é, o Quadrado (CSquare) é uma Forma (CShape), mas a Forma não necessariamente tem que ser um Quadrado.
A classe derivada é uma modificação da classe base, ele herda os membros protegidos e públicos da classe base. Os construtores e destrutores da classe base não podem ser herdados. Além de membros da classe base, novos membros são adicionados em uma classe derivada.
A classe derivada pode incluir a implementação de funções membro, diferentes da classe base. Isso não tem nada a ver com uma sobrecarga, quando o significado de um mesmo nome de uma função pode ser diferente para diferentes assinaturas.
Em herança protegida, membros públicos e protegidos da classe base tornam-se membros protegidos da classe derivada. Em herança privada, os membros públicos e protegidos da classe base tornam-se membros privados da classe derivada.
Em herança protegida e privada, a relação "o objeto de uma classe derivada é objeto da classe base" não é verdade. Os tipos protegido e privado de herança são raros, e cada um deles precisam ser usados com cautela.
Deve ser entendido que o tipo de herança (public, protected ou private) não afeta a forma de acessar os membros de classes base na hierarquia de herança a partir de uma classe derivada. Para qualquer tipo de herança, somente membros da classe base declarados com especificadores de acesso public e protected estarão disponíveis fora das classes derivadas. Vamos verificar isso no seguinte exemplo:
|
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
No exemplo acima, CBaseClass tem apenas um método público - o construtor. Construtores são chamados automaticamente na criação de um objeto de classe. Portanto, o membro privado m_member e o método protegido Member() não podem ser chamados do lado de fora. Mas no caso de herança pública, o membro Member() da classe base estará disponível a partir de classes derivadas.
No caso de herança protegida, todos os membros da classe base com acessos público e protegido tornam-se protegidos. Isso significa que membros de dados e métodos públicos da classe base, com herança protegida eles passam a ser disponíveis somente a partir de classes derivadas e de suas derivadas seguintes.
|
//+------------------------------------------------------------------+
O exemplo mostra que os métodos SetPI() e GetPI() na classe base CBaseMathClasse estão abertos e disponíveis para chamadas a partir de qualquer lugar do programa. Mas ao mesmo tempo, para CProtectedChildClasse, que é derivada dela, estes métodos podem ser chamados somente a partir de métodos da classe CProtectedChildClass ou suas classes derivadas.
No caso de herança privada, todos os membros da classe base com acesso público e protegido tornam-se privados, e chamá-los torná-se impossível em herança posterior.
MQL5 não tem herança múltipla.
Ocultação de métodos (method hiding)
Se em uma classe derivada for definido um método com o mesmo nome de um método da classe base, os métodos da classe base ficam ocultos (em versões anteriores do compilador MQL, o método da classe derivada participava da sobrecarga com os métodos homônimos da classe base, e todos permaneciam acessíveis no herdeiro).
Se for necessário chamar o método oculto da classe base, deve-se indicar explicitamente o escopo ao chamar:
|
class Base
Restauração de sobrecargas com o operador using
Para retornar as sobrecargas ocultas da classe base ao escopo da derivada, usa-se o operador using:
|
class Base
Se remover using Base::Print;, as chamadas d.Print(42) e d.Print(3.14) ficarão indisponíveis – restará apenas o método Derived::Print(string).
Além disso, no exemplo mostrado, é possível ver que os métodos protected da classe base se tornaram acessíveis na derivada (protected foi alterado para public).
Acessibilidade e escopo de visibilidade
O operador using não apenas retorna os métodos da classe base ao escopo da derivada, mas também pode alterar o nível de acesso. Métodos da classe base com o modificador protected ficam acessíveis apenas de dentro dos métodos da classe derivada, mas com o operador using é possível torná-los acessíveis também a código externo – se a declaração using estiver localizada na seção public da classe derivada.
|
class Base
Também Veja