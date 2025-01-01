- Alert
TesterStop
Da el comando para finalizar el trabajo del programa durante la simulación.
|
void TesterStop();
Valor retornado
No hay valor retornado.
Observación
La función TesterStop() ha sido pensada para finalizar de forma rutinaria y anticipada el funcionamiento de un asesor en un agente de simulación, por ejemplo, al alcanzar el número de establecido de transacciones o el nivel de reducción indicado.
La llamada de TesterStop() se considera una finalización normal de la simulación, por eso se llamará la función OnTester(), proporcionando al simulador de estrategias todas las estadísticas comerciales acumuladas y los valores del criterio de optimización.
La llamada de ExpertRemove() en el simulador de estrategias también significa la finalización normal de la simulación y permite obtener estadísticas comerciales, pero además, en este caso, el asesor es descargado de la memoria del agente. En esta situación, para ejecutar una pasada en el siguiente conjunto de parámetros, se necesitará tiempo para cargar de nuevo el programa. Por eso, para finalizar de forma rutinaria y anticipada el funcionamiento de la simulación, el uso de TesterStop() es la opción preferible.
Ejemplo:
|
