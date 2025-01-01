//--- defines

#define BALANCE_LOSS_STOP 100.0 // valor de reducción del balance al que se detendrá la prueba

#define EQUITY_LOSS_STOP 100.0 // valor de reducción de los recursos al que se detendrá la prueba



//--- input parameters

input double InpLots = 0.1; // lotes

input uint InpStopLoss = 50; // Stop loss en puntos

input uint InpTakeProfit = 150; // Take Profit en puntos

sinput ulong InpMagic = 123; // MagicNumber

sinput ulong InpDeviation = 5; // desviación

//--- global variables

CTrade trade; // ejemplar de la clase comercial

CSymbolInfo symb; // ejemplar de la clase de símbolo

CAccountInfo account; // ejemplar de clase de cuenta comercial

...

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

...

//--- la inicialización ha tenido éxito

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- actualizamos las cotizaciones actuales

if(!symb.RefreshRates())

return;

...



//--- si el balance o los fondos se han reducido más de lo indicado en las macrosustituciones BALANCE_LOSS_STOP y EQUITY_LOSS_STOP,

//--- consideramos que la prueba ha fallado y llamamos a la función TesterStop()

//--- comprobamos si la reducción de balance ha sido superior a BALANCE_LOSS_STOP

if(balance_prev!=account.Balance())

{

if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_STOP)

{

PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",balance_prev,account.Currency(),balance_prev-account.Balance(),account.Currency(),account.Balance(),account.Currency());

TesterStop();

/*

Resultado:

The initial balance of 10000.00 USD decreased by 100.10 USD, and now has a value of 9899.90 USD. Stop testing.

TesterStop() called on 9% of testing interval

*/

}

}

//--- comprobamos si la pérdida de recursos ha sido superior a EQUITY_LOSS_STOP

if(equity_prev!=account.Equity())

{

if(account.Equity()<equity_prev-EQUITY_LOSS_STOP)

{

PrintFormat("The initial equity of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",equity_prev,account.Currency(),equity_prev-account.Equity(),account.Currency(),account.Equity(),account.Currency());

TesterStop();

/*

Resultado:

The initial equity of 10000.00 USD decreased by 100.10 USD, and now has a value of 9899.90 USD. Stop testing.

TesterStop() called on 9% of testing interval

*/

}

}

}